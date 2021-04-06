Україна і МВФ можуть у найближчі 2 місяці укласти угоду, - глава Мінфіну Марченко
Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі два місяці.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми очікуємо, що досягнемо домовленості, так би мовити, на рівні персоналу в найближчі два місяці, і далі будемо робити свою роботу, ухвалюватимемо необхідні закони, щоб отримати нарешті кошти", - сказав міністр фінансів.
- 50 на 50!!!
- ???
- Або зустріну, або не зустріну!
😁
Т.е. уборщица от Елдака поедет убирать офис МВФ. А Елдак поедет в Ростов.
чтобы получить наконец средства " (с)
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою … і заплакав.
Крісталіна Георгієва запевнила Володимира Зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також вона відмітила, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутнії домовленостях про наміри впевнитись. (с)
***
таитиМВФ...какое еще таитиМВФ? нас и здесь неплохо кормят ))))
...
Только очень малая вероятность...
Ведь народная мулрость гласит: "Дурний думкою багатіє".
Вот ЗЕвласть и дрочит на "скоро МВФ" уже 2 года безрезультатно.