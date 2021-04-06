УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6800 відвідувачів онлайн
Новини
1 162 26

Україна і МВФ можуть у найближчі 2 місяці укласти угоду, - глава Мінфіну Марченко

Україна і МВФ можуть у найближчі 2 місяці укласти угоду, - глава Мінфіну Марченко

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі два місяці.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що досягнемо домовленості, так би мовити, на рівні персоналу в найближчі два місяці, і далі будемо робити свою роботу, ухвалюватимемо необхідні закони, щоб отримати нарешті кошти", - сказав міністр фінансів.

Читайте також: Україна максимально наблизилася до порозуміння з МВФ, - міністр фінансів Марченко

Автор: 

кредит (3941) МВФ (3097) транш (474) Марченко Сергій (591)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ожидаем, что договоримся договариваться о том, что нужно договариваться о договоренностях.
показати весь коментар
06.04.2021 20:08 Відповісти
+10
"Мы ожидаем, что достигнем договоренности"
показати весь коментар
06.04.2021 20:05 Відповісти
+8
Не могут и не получат. Не при этой власти.
показати весь коментар
06.04.2021 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не могут и не получат. Не при этой власти.
показати весь коментар
06.04.2021 20:05 Відповісти
"Мы ожидаем, что достигнем договоренности"
показати весь коментар
06.04.2021 20:05 Відповісти
Ожидаем, что договоримся договариваться о том, что нужно договариваться о договоренностях.
показати весь коментар
06.04.2021 20:08 Відповісти
...денег Бене, кроме украинцев, никто не даст!
показати весь коментар
06.04.2021 20:05 Відповісти
Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 5633
показати весь коментар
06.04.2021 20:06 Відповісти
А это реальность, а не тупые фантазии

Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4109
показати весь коментар
06.04.2021 20:07 Відповісти
Могут заключить а могут и не заключать. Они все могут.
показати весь коментар
06.04.2021 20:08 Відповісти
А могут и не заключить...😃 вероятность 50 на 50...
показати весь коментар
06.04.2021 20:08 Відповісти
Да никто денег не даст пока холуи Бени правят бал. Это сразу положить деньги в Бенин карман.
показати весь коментар
06.04.2021 20:10 Відповісти
- Куме, яка вірогідність того, що вийшовши на вулицю ви зустрінете бронтозавра?
- 50 на 50!!!
- ???
- Або зустріну, або не зустріну!
😁
показати весь коментар
06.04.2021 20:54 Відповісти
"Мы ожидаем, что достигнем договоренности, так сказать, на уровне персонала..."

Т.е. уборщица от Елдака поедет убирать офис МВФ. А Елдак поедет в Ростов.
показати весь коментар
06.04.2021 20:09 Відповісти
Думаю,что Дерьмак не успеет уехать.
показати весь коментар
06.04.2021 20:39 Відповісти
Кто его тянет за язык и заставляет нам врать? Неужели Путлер ?
показати весь коментар
06.04.2021 20:14 Відповісти
То в нього просто язик з дупи випадає.
показати весь коментар
06.04.2021 20:47 Відповісти
"... и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы,
чтобы получить наконец средства " (с)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою … і заплакав.
Крісталіна Георгієва запевнила Володимира Зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також вона відмітила, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутнії домовленостях про наміри впевнитись. (с)
показати весь коментар
06.04.2021 20:19 Відповісти
Могут заключить, а могут и не заключить.
показати весь коментар
06.04.2021 20:23 Відповісти
Все как всегда у зебилов : Договорились договариваться дальше.
показати весь коментар
06.04.2021 20:36 Відповісти
а зачем?...
***
таити МВФ...какое еще таити МВФ? нас и здесь неплохо кормят ))))
Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 8390

...
показати весь коментар
06.04.2021 20:36 Відповісти
Цю пісню ми чуємо вже другий рік! І про транш, який ось-ось надійде, але МВФ показує дулі.
показати весь коментар
06.04.2021 20:39 Відповісти
"так сказать, на уровне персонала". Что, как Степанов с черного хода за вакциной? Похоже, что международную политику ЗЕвласть понимает как договорняки с обслуживающим персоналом. У них пока что только и получается все больше надувая щеки громче пукать...Источник: https://censor.net/ru/n3258075
показати весь коментар
06.04.2021 21:05 Відповісти
А... Ну да...То про шо Порох домовлявся ЗЕля похєрив...Всьо сначала...
показати весь коментар
06.04.2021 21:19 Відповісти
Броньований автомобіль «КОЗАК-5»розробки та виробництва Науково-виробничого підприємства «Практика» пішов на експорт.
Про це повідомляє Мілітарний.
Партія вітчизняних бронеавто на базі Ford-550 вже готова до відправки інозамовнику та потрапила у сюжет Defense Express.
Вона вже пройшла випробування замовником та готується до передачі.
Броньований автомобіль «КОЗАК-5», розробки та виробництва вітчизняного підприємства НВО «Практика» побудований на шасі автомобілю Ford F-550 4х4, з посиленою передньою віссю, гальмами та іншими елементами підвіски. Також у мостах автомобіля зубчасті пари замінені на спеціальні за для покращення необхідних військовим характеристик, встановлені великі колеса 335/80 R20.
У базовій версії може виконувати завдання перевезення особового складу, «прикриття бронею» під час перестрілок, штурму будинків (для цього обладнується драбиною) тощо.https://mil.in.ua/uk/news/kozak-5-pishov-na-eksport/
показати весь коментар
06.04.2021 21:59 Відповісти
Есть вероятность, что через час на Майдане приземлиться "Тысячелетний сокол" капитана Соло.
Только очень малая вероятность...
показати весь коментар
06.04.2021 22:25 Відповісти
Марченко самому не надоело эту безнадежную заунывную песню петь раз за разом?
Ведь народная мулрость гласит: "Дурний думкою багатіє".

Вот ЗЕвласть и дрочит на "скоро МВФ" уже 2 года безрезультатно.
показати весь коментар
06.04.2021 22:44 Відповісти
Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 1040
показати весь коментар
06.04.2021 22:51 Відповісти
Всегда надо помнить, что МВФ - не мать Тереза, а механизм политического воздействия, т. е. продвижение нужных (для МВФ) законов, реформ, назначений.... Это как в том пошлом анекдоте про армянина и грузина: "коньяк у тебя очень вкусный, но от него, с утра, почему-то попа болит"
показати весь коментар
07.04.2021 04:35 Відповісти
 
 