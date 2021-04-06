Україна і МВФ можуть у найближчі 2 місяці укласти угоду, - глава Мінфіну Марченко

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі два місяці.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що досягнемо домовленості, так би мовити, на рівні персоналу в найближчі два місяці, і далі будемо робити свою роботу, ухвалюватимемо необхідні закони, щоб отримати нарешті кошти", - сказав міністр фінансів.

