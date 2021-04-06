УКР
Новини Агресія Росії проти України
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Сулимою відбудеться в Луцьку

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Сулимою відбудеться в Луцьку

Завтра, 7 квітня, в Луцьку пройде прощання з бійцем 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сергієм Сулимою, який загинув 3 квітня в районі селища Шуми.

Відспівування загиблого відбудеться в Свято-Троїцькому кафедральному соборі, після чого на Театральній площі розпочнеться громадянська панахида, повідомляє Цензор.НЕТ. Від Театральної площі до проспекту Свободи пройде скорботна хода.

У цей день в Луцьку розпорядженням міського голови оголошено день жалоби.

На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.

Читайте також: Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм міномети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр

У цей день також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у громадському транспорті.

Сергій Олексійович Сулима народився 1980 року в Луцьку, жив в Івано-Франківській області, служив головним сержантом гірничо-штурмового взводу гірничо-штурмової роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, загинув 3 квітня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

У Сергія Сулими залишилися мати і сестра.

Луцьк (436) похорон (1294) Донбас (22362) втрати (4539) Осока Ян (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212)
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Сулимою пройде в Луцьку - Цензор.НЕТ 9798
Герої не вмирають!
