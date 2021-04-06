США підтримують Україну, але рішення про вступ у НАТО ухвалить сам Альянс, - Білий дім
США надають підтримку Києву, проте рішення про вступ України в НАТО перебуває в компетенції керівництва Північноатлантичного альянсу.
Про це заявила у вівторок на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вступ до НАТО якийсь час був прагненням українців, ми довгий час обговорюємо цей намір з Україною, ми її посилено підтримуємо, взаємодіємо з нею і працюємо над відбиттям дестабілізуючих дій проти неї", - сказала представниця адміністрації Байдена.
"Але це НАТО прийме рішення на цей рахунок", - зазначила Псакі.
Вона додала, що Вашингтон також обговорює з Києвом зростання напруженості на сході країни і дедалі частіші випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Вступление Украины в НАТО поддерживают более 47% украинцев, в Евросоюз более 57% - опрос 13.08.2020
отдалив их от политики и создав благоприятные условия для инвестиций можно этот потенциал использовать для экономического роста.
если следующая власть решит восстановить курс на ЕС и НАТО, то ей будет адский труд. Тяжело было в этих вопросах продвигаться по чистому полю начала отношений.
А теперь надо будет продвигаться по полю, засранному по самое ОЙ тупыми действиями Зеленского и его шайки
Наполовину говоришь? ))
Вы там в Германии с бутылки русской водки не слазите, совсем мозги пропили?
И это... Я с Вами свиней не пас, поэтому, будьте любезны, пройти умыться, прежде чем с людьми разговаривать...
А в западных СМИ -- украинская тема, с уходом Пороху -- за углом, на одной ноге, с одним глазом.
Вас спасать надо! ...а то вы сами не способны...
Клементина Черчилль, в 1943 году привезла в Ростов медицинское оборудование для военных госпиталей, в том числе - больничные кровати...
Они там до сих пор стоят...
Україна на порозі НАТО. Устав: перед НАТО стоять чотири основні найважливіші військові завдання:
1.Стримувати, запобігати і захищати від будь-якої загрози агресії, щоб гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність кожної держави-члена НАТО відповідно до ст. 5 Північноатлантичного договору.
2.Співпрацювати з партнерами, захищаючи район дії договору від цілого ряду нетрадиційних загроз безпеки.
3.Розгортати і забезпечувати тривалість дій експедиційних сил для проведення військових операцій за межами району дії договору, для запобігання нападу на район дії договору або для захисту законних прав та всіх життєво важливих інтересів кожної країни члена НАТО.
4.Допомагати формувати стабільну обстановку міжнародної безпеки за рахунок підвищення оперативної злагодженості з країнами-партнерами, організації навчальної підготовки військовослужбовців і поліцейських, координування військової допомоги і співробітництва з урядами дружніх країн.
У кількісному відношенні спільні збройні сили НАТО десятикратно перевершують військові можливості ворожої всьому світуфашистської личакової паРаші.
А так як суверенна Українська держава тимчасово частково окупована (Крим, Донбас) проклятою злісною фашистською паРашею (Росією),через це Україні треба негайно приєднатися до НАТО. Тільки спільна колективна оборона може повністю виключити будь-які загрози посягань на територіальну цілісність і суверенітет України від диких кацапських орд, озвірілих російських -фашистів, клятих окупантів - загарбників кривавого маніяка )(уйла.-
штаты наверняка уже этим занимаются .это даже легче-уьрать нелигитимного придворного завхоза или портнова ,который не занимает никакой должности.и беня ,тоже не занимает
будет целесообразность-примут в нато,
Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання.
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
Таким статусом обладают: Израиль, Япония, Южная Корея и Тайвань.
И с безопасностью у этих стран всё в порядке - нападать на них никто не желает.
