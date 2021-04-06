США підтримують Україну, але рішення про вступ у НАТО ухвалить сам Альянс, - Білий дім

США надають підтримку Києву, проте рішення про вступ України в НАТО перебуває в компетенції керівництва Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила у вівторок на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вступ до НАТО якийсь час був прагненням українців, ми довгий час обговорюємо цей намір з Україною, ми її посилено підтримуємо, взаємодіємо з нею і працюємо над відбиттям дестабілізуючих дій проти неї", - сказала представниця адміністрації Байдена.

"Але це НАТО прийме рішення на цей рахунок", - зазначила Псакі.

Вона додала, що Вашингтон також обговорює з Києвом зростання напруженості на сході країни і дедалі частіші випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі.