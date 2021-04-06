УКР
США підтримують Україну, але рішення про вступ у НАТО ухвалить сам Альянс, - Білий дім

США надають підтримку Києву, проте рішення про вступ України в НАТО перебуває в компетенції керівництва Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила у вівторок на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вступ до НАТО якийсь час був прагненням українців, ми довгий час обговорюємо цей намір з Україною, ми її посилено підтримуємо, взаємодіємо з нею і працюємо над відбиттям дестабілізуючих дій проти неї", - сказала представниця адміністрації Байдена.

"Але це НАТО прийме рішення на цей рахунок", - зазначила Псакі.

Читайте також: США занепокоєні російською "кампанією з дезінформації" щодо подій на сході України, - Білий дім

Вона додала, що Вашингтон також обговорює з Києвом зростання напруженості на сході країни і дедалі частіші випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

НАТО (6724) США (24113) членство в НАТО (1766) Псакі Джен (148)
+22
Для вступления в НАТО, нужно одобрение всех стран-участников... Уже вижу, как Венгрия или Франция, Германия (все на зарплате у *****) , голосуют за Украину...
06.04.2021 20:57
+20
06.04.2021 20:53
+11
Как би Вавочка і продовжує вакцинувати свій лохторат шляхом сцянням їм в очі
показати весь коментар
06.04.2021 21:01
06.04.2021 20:53
...как бы, уже нет и Овоща -- но и курса тоже нет...
показати весь коментар
06.04.2021 20:59
Как би Вавочка і продовжує вакцинувати свій лохторат шляхом сцянням їм в очі
показати весь коментар
06.04.2021 21:01
...но и не лохторат не сильно сопротивляется...
показати весь коментар
06.04.2021 21:06
пургу гнать не надо на ровном месте... .и это еще не референдум о вступлении,который проводится непосредственно перед вступлением

Вступление Украины в НАТО поддерживают более 47% украинцев, в Евросоюз более 57% - опрос 13.08.2020
показати весь коментар
06.04.2021 21:25
Семь представителей Украины вошли в 35-й ежегодный международный рейтинг миллиардеров

Источник: https://censor.net/ru/n3258085
...с ними вам не светит...
показати весь коментар
06.04.2021 21:28
это почему?наличие миллиардеров-это потенциал страны.даже если капитал в офшорах.

отдалив их от политики и создав благоприятные условия для инвестиций можно этот потенциал использовать для экономического роста.
показати весь коментар
06.04.2021 21:40
Вам песня строить -- нам жить помогает!

...у тбя фатальный оптимизм, а надо бы -- оптимистический фатализм...*)
показати весь коментар
06.04.2021 21:45
фаталистов не люблю...люблю оптимистов
показати весь коментар
06.04.2021 21:47
Ну, значит ты не фатальный, а фанатичный оптимист...*)
...тебе, наверное, ещё совсем мало лет... -- в активной борьбе...
показати весь коментар
06.04.2021 21:52
та мне хватает...чужих не надо
показати весь коментар
06.04.2021 21:53
Доложишь о скорых победах -- как только, так и сразу -- буду ждать! *)
показати весь коментар
06.04.2021 21:57
я люблю победы...а ты-скоростнячки .вот и разница между нами
показати весь коментар
06.04.2021 21:58
Похвастайся хоть одной победой за прошлый год, хотя бы...*)
показати весь коментар
06.04.2021 22:02
Електорат Зе у більшості своїй проти вступу в НАТО, якщо що. Тому що свою передвиборчу програму він будував, як раз на антивійськових гаслах
показати весь коментар
07.04.2021 07:41
А какаяразніца між очочем та ВАЗеленським?
показати весь коментар
06.04.2021 21:04
От Овоща был майдан... ...от Зели не будет.

...народ устал -- от всех и любых...
показати весь коментар
06.04.2021 21:39
Какой народ ? Устали те кто на майдане не были и от войны устали те кто ее не видел.
показати весь коментар
06.04.2021 22:48
Ну и какое максимальное количество выходило на улицы после 14-го года? Где толпы, ломящиеся в военкоматы с требованием наступления?
показати весь коментар
07.04.2021 14:29
Таких в Украине большинство. ...или хочешь оспорить выборы и рейтинги?
показати весь коментар
07.04.2021 20:47
і цей не тупак - він ворог

если следующая власть решит восстановить курс на ЕС и НАТО, то ей будет адский труд. Тяжело было в этих вопросах продвигаться по чистому полю начала отношений.
А теперь надо будет продвигаться по полю, засранному по самое ОЙ тупыми действиями Зеленского и его шайки
показати весь коментар
06.04.2021 21:22
наоборот,легче будет... только то что нагажено поприбирать.
показати весь коментар
06.04.2021 21:27
...в нагаженом, ещё пожить-побарахтаться придётся -- пятилеток с 10...
Кина не будет... (с)
показати весь коментар
06.04.2021 21:41
у вас конечно не будет...а у нас уже идет 3Д
показати весь коментар
06.04.2021 21:45
Уже 30 лет идёт... -- почти совсем пришло и настало Светлое Будущее...*)
показати весь коментар
06.04.2021 21:49
НАТО, просто не по карману украинцам... -- им ещё олигархов содержать надо...
показати весь коментар
06.04.2021 20:57
Надо отдельным пунктом при вступлении ликвидировать, как военных преступников олигархов Украины, ничего кроме нищеты, розжигании войны они не несут. Иначе они и НАТО дискредитируют. Можно референдум общеукраинский по этому поводу провести, сами то они на это не подпишутся.
показати весь коментар
06.04.2021 21:05
Для вступления в НАТО, нужно одобрение всех стран-участников... Уже вижу, как Венгрия или Франция, Германия (все на зарплате у *****) , голосуют за Украину...
показати весь коментар
06.04.2021 20:57
ти краще слідкуй за своїм гаманцем, ганс недороблений
показати весь коментар
06.04.2021 21:05
-- точно, шо недороблэний -- наполовину украинец...*)
показати весь коментар
06.04.2021 21:08
Полуганс-полуукраинец - это типа как "проститутка - девственница"
Наполовину говоришь? ))
Вы там в Германии с бутылки русской водки не слазите, совсем мозги пропили?
показати весь коментар
06.04.2021 21:12
та не ,он зелин родич,в Рейхе подъедается..
показати весь коментар
06.04.2021 22:11
не недороблений,а пидроблений
показати весь коментар
06.04.2021 21:28
Вам там в Германии ***** вообще уши зассал, что Украина стала "неустойчивой", а кацпский газапровод "Молотова-Ребентроппа 2" самой сокровенной мечтой?
показати весь коментар
06.04.2021 21:07
газапровод -- это в секторе Газа? *)
показати весь коментар
06.04.2021 21:10
Это типа, лучше б твоему папе подарили в молодости презерватив ))
показати весь коментар
06.04.2021 21:13
А лучше бы на стенку кончил
показати весь коментар
06.04.2021 21:39
А! Я понял, нужно сдать Украину *****, а когда станем богатыми, стабильными (благодаря чуткому руководству бункерного мерзавчика), вот тогда и вступим!
И это... Я с Вами свиней не пас, поэтому, будьте любезны, пройти умыться, прежде чем с людьми разговаривать...

показати весь коментар
06.04.2021 21:10
Про Украину, я инфу черпаю на Цензоре и при личных посещениях.
А в западных СМИ -- украинская тема, с уходом Пороху -- за углом, на одной ноге, с одним глазом.
Вас спасать надо! ...а то вы сами не способны...
И пусть мне Мендель возразит...*)
показати весь коментар
06.04.2021 21:14
Слыш, полу-ганс, без таких как ты спасателей обойдемся, ***** начинай спасать - ему нужнее!
показати весь коментар
06.04.2021 21:18
Ну забодай меня, забодай... *)
показати весь коментар
06.04.2021 21:21
Зачем тебя бодать, если мама в детстве тебя головой на плитку роняла?
показати весь коментар
06.04.2021 21:26
Німеччина і Франція проголосують, а от Венгри, такі ж самі угро-фіни як і москалі, точно ні. Але представники альянсу мають тоді оцінити потіжність збройних сил мадяр і потужність української армії. Мадяри з 3-ма танками і купою шпіонів на користь росії, чи обстріляна армія русинів-козаків, які зупинили найжорстокішого ворога і терориста на землі, який воює вбивствами дітей і жінок, зйомками постановочних фейків про ці вбивство і звинувачення України, чи інших держав на які цей ворог напав.
показати весь коментар
07.04.2021 08:41
06.04.2021 21:01
хочуть забрати свої 400 тисяч росіянських додому
показати весь коментар
06.04.2021 21:04
Тупому придурку розжували й запхнули у пельку!
показати весь коментар
06.04.2021 21:03
Меркелиха и микрон костьми лягут чтобы путь перекрыть.
показати весь коментар
06.04.2021 21:05
Пока в НАТО Венгрия, Германия и Франция то мало вероятно а вот союзник США вне НАТО то это реально.И как по мне намного лучше было бы снимает ряд ограничений.
показати весь коментар
06.04.2021 21:11
На члена НАТО Россия побоится напасть. Считать что в НАТО можно только когда будем в НАТО
показати весь коментар
06.04.2021 21:24
Не видать нам нато,как своих ушей !
показати весь коментар
07.04.2021 04:04
вам бы все о деньгах.попривыкали нахаляву

.https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Клементина Черчилль, в 1943 году привезла в Ростов медицинское оборудование для военных госпиталей, в том числе - больничные кровати...

Они там до сих пор стоят...

06.04.2021 21:32
Можно будет уменьшить расходы на армию а точнее направлять в определенных програм например закупку нового вооружения и оснащения определенных родов войск.Войска НАТО могут помочь нести дежурство например ВМС Украины и авиации ипока Украина не достигнет боевых возможностей что сможем обходиться сами.Так к примеру в странах Балтии.Можно сократить оптимизации вооруженных сил и свободные деньги использовать более рационально строить жилье и так далее.
показати весь коментар
06.04.2021 21:43

Україна на порозі НАТО. Устав: перед НАТО стоять чотири основні найважливіші військові завдання:
1.Стримувати, запобігати і захищати від будь-якої загрози агресії, щоб гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність кожної держави-члена НАТО відповідно до ст. 5 Північноатлантичного договору.
2.Співпрацювати з партнерами, захищаючи район дії договору від цілого ряду нетрадиційних загроз безпеки.
3.Розгортати і забезпечувати тривалість дій експедиційних сил для проведення військових операцій за межами району дії договору, для запобігання нападу на район дії договору або для захисту законних прав та всіх життєво важливих інтересів кожної країни члена НАТО.
4.Допомагати формувати стабільну обстановку міжнародної безпеки за рахунок підвищення оперативної злагодженості з країнами-партнерами, організації навчальної підготовки військовослужбовців і поліцейських, координування військової допомоги і співробітництва з урядами дружніх країн.
У кількісному відношенні спільні збройні сили НАТО десятикратно перевершують військові можливості ворожої всьому світуфашистської личакової паРаші.
А так як суверенна Українська держава тимчасово частково окупована (Крим, Донбас) проклятою злісною фашистською паРашею (Росією),через це Україні треба негайно приєднатися до НАТО. Тільки спільна колективна оборона може повністю виключити будь-які загрози посягань на територіальну цілісність і суверенітет України від диких кацапських орд, озвірілих російських -фашистів, клятих окупантів - загарбників кривавого маніяка )(уйла.-
показати весь коментар
06.04.2021 21:48
Если вдруг ( о чудо!) при этом клоуне Украина приблизится ( вступит- боюсь сказать)- то это будет вау!
показати весь коментар
06.04.2021 21:21
при -оно и есть при...это только докажет,что клоун ни на что не влияет.а веревочки обрезать легче,и передать их в надежные руки.
штаты наверняка уже этим занимаются .это даже легче-уьрать нелигитимного придворного завхоза или портнова ,который не занимает никакой должности.и беня ,тоже не занимает
показати весь коментар
06.04.2021 21:36
Ну шо сказать?!От сотрите!Москали без процедуры и не законно раздают паспорта в Украине плюя вам в харю!А вы пытаетесь с нами и с ними разговаривать языком юрисдикции и процедур.Вам не кажется,що забота о процедуре-это не забота о человеке?Когда гибнут люди нах процедуры!
показати весь коментар
06.04.2021 21:26
Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
показати весь коментар
06.04.2021 21:32
а как же турки в нато попали?ведь они даже условиям вступлекния в ЕС не соответствуют...
будет целесообразность-примут в нато,
показати весь коментар
06.04.2021 21:37
А эксперты кто, ***** и присные?
показати весь коментар
06.04.2021 21:41
Тебя экспертом санитары нарекли?
показати весь коментар
07.04.2021 08:57
Ну короче или НАТО или водка.Выбор зашибись
IVO DIMCHEV- VODKA /ВОДКА https://youtu.be/nisx5h_KNm4
показати весь коментар
06.04.2021 21:36
Ну це вже давно зрозуміли.З Вави навіщо знущаєтесь,він вже вас по всім загрозливим напрямках розставив,таку мрію хлопцеві поламали.
показати весь коментар
06.04.2021 21:39
Если Украина не в НАТО - то НАТО будет в Украине!
показати весь коментар
06.04.2021 21:50
Тупая шмаркля думала,что благодаря его бездарности и гнусавых возваний нас в НАТО засунут ,чтоб ему плюсище себе нарисовать...нет,зесрань,пойдете воевать по полной,ибо нехрен клоунов выбирать
показати весь коментар
06.04.2021 22:02
Ошибаешся. Тупая Зесрань будет на Цензоре гадости на Пороха писать, ну как и четыреждыуклонист.
показати весь коментар
06.04.2021 22:14
Немає впевненості, що Зеленський почув чого ми досі не в НАТО.

Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання.
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
показати весь коментар
06.04.2021 22:38
для успешного присоединия к НАТО нужно приструнить вонючих мадьяр.
показати весь коментар
06.04.2021 22:53
Почему Штаты не предлагают параллельный путь - военный партнёр вне НАТО.
Таким статусом обладают: Израиль, Япония, Южная Корея и Тайвань.
И с безопасностью у этих стран всё в порядке - нападать на них никто не желает.
показати весь коментар
06.04.2021 22:55
У этих стран огромный экономический потенциал. Чего нет у нас от слова совсем.
показати весь коментар
06.04.2021 23:19
Китай готов подмять под себя Тайвань . Они это не скрывают .
показати весь коментар
07.04.2021 02:24
В бан.
Антиамериканская риторика, цитаты Скабеевой приветствуются на российских форумах.
показати весь коментар
07.04.2021 02:36
Заминировать реакторы, чтобы Запад начал активней бороться за мир!
показати весь коментар
07.04.2021 00:28
Расскажите это Греции, Турции, Испании, Великобритании и Ирландии, имеющим территориальные конфликты.
За цитаты Скабеевой - в бан.
показати весь коментар
07.04.2021 02:34
 
 