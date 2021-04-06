Пів сотні населених пунктів залишилися без води через обстріл у Донецькій області

У Донецькій області внаслідок обстрілу знеструмлена насосна станція першого підйому Південнодонбаського водогону. Подача води споживачам зупинена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комунального підприємства "Компанія" Вода Донбасу".

Зазначається, що від цієї насосної станції вода подається майже в 50 населених пунктів регіону, на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селідове, Українськ; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине; села: Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орловка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка , Петрівка, Лисівка), Великоанадольський (водопостачання населених пунктів - міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинское, Благодатне, Ближнє, Ясна), Старокримського № 1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).

Читайте також: Від початку доби 1 воїн загинув унаслідок обстрілу біля Невельського, 1 воїн загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

Нагадаємо, 6 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Недалеко від населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн зазнав поранень, несумісних із життям. Крім цього, в районі операції Об'єднаних сил один військовослужбовець загинув у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. На обстріл російсько-окупаційних військ українські війська відкрили вогонь у відповідь.

Підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, загинув боєць 1-ї окремої танкової бригади Максим Стеблянко. Внаслідок смертельного осколкового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув старший лейтенант 58-й ОМПБр Володимир Шпак.