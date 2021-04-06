УКР
Пів сотні населених пунктів залишилися без води через обстріл у Донецькій області

Пів сотні населених пунктів залишилися без води через обстріл у Донецькій області

У Донецькій області внаслідок обстрілу знеструмлена насосна станція першого підйому Південнодонбаського водогону. Подача води споживачам зупинена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комунального підприємства "Компанія" Вода Донбасу".

Зазначається, що від цієї насосної станції вода подається майже в 50 населених пунктів регіону, на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селідове, Українськ; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине; села: Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орловка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка , Петрівка, Лисівка), Великоанадольський (водопостачання населених пунктів - міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинское, Благодатне, Ближнє, Ясна), Старокримського № 1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).

Читайте також: Від початку доби 1 воїн загинув унаслідок обстрілу біля Невельського, 1 воїн загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

Нагадаємо, 6 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Недалеко від населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн зазнав поранень, несумісних із життям. Крім цього, в районі операції Об'єднаних сил один військовослужбовець загинув у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. На обстріл російсько-окупаційних військ українські війська відкрили вогонь у відповідь.

Підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, загинув боєць 1-ї окремої танкової бригади Максим Стеблянко. Внаслідок смертельного осколкового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув старший лейтенант 58-й ОМПБр Володимир Шпак.

обстріл (30460) Донецька область (9395) водопостачання (845)
Бориспільська лікарня відмовилась від кисневих концентраторів через політичні уподобання


Не хотів писати. Бо писати про катастрофу у лікарнях в умовах пандемії коронавірусу важко. Але не витримав. Особливо, прочитавши допис мера Володимира Борисенка про те, що до нього звернулися за допомогою лікарі Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, де пацієнти у критичному стані потребували медичного обладнання, а його бракувало.
У листопаді минулого року "Європейська солідарність" пропонувала Бориспільській лікарні кисневі концентратори, але лікарня від них відмовилася. Сказали, що у них всього достатньо. Ключове слово - ВСЬОГО!
Лікарня відмовилася від концентраторів за які просто билися інші лікарні. А вся причина була у виборах мера. Головний лікар Олександр Щур став депутатом райради від партії "Слуга народу". А інший депутат від "слуг" Владислав Байчас якраз балотувався у мери. Тому ці "слуги народу" відмовилися від концентратів, бо вони були від Фонду Порошенка та "Європейської солідарності".
Думаєте ці "слуги" визнають свою помилку? Вони визнають, що підписали смертний вирок тим, хто потрапляє у лікарню? Ага! Дочекаєтесь! Їм просто пофіг! Як казав їхній тодішній керівник обласної організації "Слуг народу" Олександр Дубінський "нікакого крізіса нєт, оні просто п..дят наші дєньгі".

Володимир Горковенко
06.04.2021 21:28 Відповісти
+2
Дурак ты, остались без воды украинские территории, а не дыра!!!
06.04.2021 23:14 Відповісти
+2
Люди там за сєпарів голосують , самі кличуть війну в свої будинки . Останні вибори це показали . Може порозумнішають , зрозуміють що рюзькє мір - це вбивства , грабежі , ніщіта , мародерства , знищена інфраструктура і повалені будинки . Не можуть же вони все життя ходити дурнями по землі .
06.04.2021 23:50 Відповісти
Если самарские то нех ремонтировать
06.04.2021 21:21 Відповісти
Сектор Газа,хулі....
06.04.2021 21:22 Відповісти
кормільцам то поді опять нємитим ходіть! проклятая Омєріка!
Дурак ты, остались без воды украинские территории, а не дыра!!!
06.04.2021 23:14 Відповісти
Люди там за сєпарів голосують , самі кличуть війну в свої будинки . Останні вибори це показали . Може порозумнішають , зрозуміють що рюзькє мір - це вбивства , грабежі , ніщіта , мародерства , знищена інфраструктура і повалені будинки . Не можуть же вони все життя ходити дурнями по землі .
06.04.2021 23:50 Відповісти
Вы не верно говорите. Никого у нас не зовут, никаких сепаров. Говорю за Мариуполь. Есть часть "старой советской гвардии", они и голосуют за опзж и прочих. Но их не больше чем в других районах страны. Совкодрочеры есть везде по Украине. А в целом население против всяких днр и прочего, никто путина не ждет. Вопрос: почему у нас не развивают альтернативу для голосования? Ни одна партия не выставляет кандидатов, за которых бы проголосовали люди. Поэтому молодежь не голосует. Слава Богу мы в Мариуполе без воды не остались, у нас есть резервное водохранилище и такая ситуация для нас с 2014 не новая. Но радоваться, что граждане Украины на украинской территории страдают от действия банд идиотов не надо.
07.04.2021 09:20 Відповісти
Банди ідіотів це армія рф. Фашистсько російські загарбники . Мародери і терористи .
07.04.2021 13:36 Відповісти
Что рос. армейцы есть никто не спорит. Но пока рашке не объявлена война, а вы и другие обвиняют жителей Донецкой и Луганской областей во всех грехах, то в мире будет звучать неопределенные "банды, ополченцы, гражданская война и тд". Заметьте, в Европе не звучит украино-российская война, нигде. И это огромное упущение наших властей!
07.04.2021 15:30 Відповісти
а на тих територіях, кретине, по твоєму живуть патріоти?
07.04.2021 16:03 Відповісти
А вы смотрю патриот? Это от патриотизма вы оскорбляете незнакомую девушку?? А если там только враги твои живут, так это гражданская война получается и кацапы правы??? А если не гражданская, так уймись!
08.04.2021 12:35 Відповісти
