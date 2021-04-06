Зеленський звільнив послів України в Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді, ОАЕ і Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив 6 послів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Президент звільнив посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, посла в Бельгії, Люксембурзі, представника України при Європейському союзі - Миколу Точицького, посла в Іраку - Віктора Недопаса, посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі - Андрія Бешту, посла в Саудівській Аравії, Султанаті Оман і Єменській Республіці - Вадима Вахрушева, посла в ОАЕ та Королівстві Бахрейн - Юрія Полуреза.

