Зеленський звільнив послів України в Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді, ОАЕ і Саудівській Аравії
Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив 6 послів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Президент звільнив посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, посла в Бельгії, Люксембурзі, представника України при Європейському союзі - Миколу Точицького, посла в Іраку - Віктора Недопаса, посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі - Андрія Бешту, посла в Саудівській Аравії, Султанаті Оман і Єменській Республіці - Вадима Вахрушева, посла в ОАЕ та Королівстві Бахрейн - Юрія Полуреза.
Топ коментарі
+37 саша паламарчук
показати весь коментар06.04.2021 21:30 Відповісти Посилання
+26 olele
показати весь коментар06.04.2021 21:27 Відповісти Посилання
+19 Игорь Томилов
показати весь коментар06.04.2021 21:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо як куди дурне чкурне...
наш бiдоносець, ай не-не,
Вiд него ж Фьодоричем тхне...
Бо то турне було йому як відпочинок "під *****"
Йому він очі заглядав и так саме відпочивати забажав.
Випучував з себе Зедента, та перемови заказав.
Не чуло лупоглазе Зейло що є на справді статус кво.
- ослы...
- да нет, болваны, послы!
- болваны и ослы...
- да нет, послы, болваны!
- ослы и болваны...
- вон сзади вас два посла!
- и два болвана...
https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:
І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.
Їм до цих пір Порошенко в штани робить...
2. да дура кстати и не матюк собственно а литературная констатация умственного развития конкретного индивидуума, в данном случае публичное лобызание предыдущего президента является раздражающим фактором и было не совсем уместно
3. причисление меня к анархистам было в корне неверным потому как по убеждениям я являюсь сторонником права, мне искренне жаль, что право и безукоризненное выполнение закона в нашей стране не в почете, а то все прошлые АП вместе с бывшими ************* давно бы присели на хорошие сроки
4. насчет слабака и слюнтяя тоже вопрос, как вы это определили? вы просто испражнились проходя мимо? у вас диарея?