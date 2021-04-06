УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6800 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 146 44

Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України

Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що накопичення Росією військ поблизу українського кордону викликає занепокоєння.

Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" з питань національної безпеки Джефф Селдін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Кірбі заявив, що США дуже уважно стежать за переміщенням російських військ уздовж кордонів України, а також у Криму. Представник Пентагону назвав дії Росії такими, що викликають занепокоєння.

"Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил уздовж кордону, - наводить слова Кірбі Селдін. - Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, в яких закликали Мінські угоди ... І до зниження градуса напруги".

Читайте також: США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом

Автор: 

Пентагон (1455) росія (67313) США (24113) Кірбі Джон (526)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України - Цензор.НЕТ 1528
показати весь коментар
06.04.2021 21:57 Відповісти
+16
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 4622
показати весь коментар
06.04.2021 21:53 Відповісти
+15
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 9099
показати весь коментар
06.04.2021 21:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А смысл?
показати весь коментар
06.04.2021 21:46 Відповісти
а пусть ***** поизвивается ужом .уже рушится его парадигма "хражданскаявайна" и "ихтамнет".значит на носу новые живительные санкции.плюс еще...

https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит
Рубль упал выше 77 за доллар - впервые за 5 месяцев (с середины ноября). Правда, нефть тогда стоила $45, а сейчас - $64.
Всё бы хорошо, вот только объективных причин для такого обвала нет, только "геополитические риски"
показати весь коментар
06.04.2021 21:52 Відповісти
Частушки попеть на ИванаКупалу, ну и... как бы так случайно - "заблудится" курсом на Киев.
показати весь коментар
06.04.2021 21:49 Відповісти
давайте как в сирийском Дейр-эз-Зоре, только територия от Крыма до Донбаса..... русских свинособак всёравно никто считать не будет, не принято.......
показати весь коментар
06.04.2021 21:50 Відповісти
да кули тут объяснять? пора нас в НАТО принимать и надобность в любых объяснениях отпадет сама собой.
показати весь коментар
06.04.2021 21:51 Відповісти
На це можна дивитись вічно...
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 105
показати весь коментар
06.04.2021 21:51 Відповісти
халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва
показати весь коментар
06.04.2021 23:24 Відповісти
Кацап, тобі халви дати?
показати весь коментар
07.04.2021 12:52 Відповісти
Та ти їх перемiг?
показати весь коментар
07.04.2021 04:55 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
07.04.2021 12:51 Відповісти
Грицько?
показати весь коментар
07.04.2021 12:52 Відповісти
Я то Грицько українець. А ти кацап?
показати весь коментар
07.04.2021 13:12 Відповісти
В очередной раз слышны призывы пастуха -я призываю волков не есть овец и снять градус напряжения...
показати весь коментар
06.04.2021 21:51 Відповісти
Рашисты уже ответили. Послали, по сути.
показати весь коментар
06.04.2021 21:52 Відповісти
ну вот, допустим, пуйло скажет - "на шашлыки вывез, чтоб проветрились немного" или "собираюсь отбивать нападение" или "думаю сходить в атаку - хочу чтоб под рукой были" - какая разница ? (C) вот на что это влияет что оно ответит ?
показати весь коментар
06.04.2021 21:52 Відповісти
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 4622
показати весь коментар
06.04.2021 21:53 Відповісти
ПРОБЛЕМА ТАМ У РАСЄЙСЬКОМУ/ МОСКОВИТСЬКОМУ НАРОДОВІ ЯКИЙ
******** ВОЮВАТИ З СУСІДАМИ І НЕНАВИДИТЬ ІНОЗЕМЦІВ
показати весь коментар
06.04.2021 22:23 Відповісти
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 9099
показати весь коментар
06.04.2021 21:53 Відповісти
Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины - Цензор.НЕТ 1391
показати весь коментар
06.04.2021 21:54 Відповісти
Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України - Цензор.НЕТ 1528
показати весь коментар
06.04.2021 21:57 Відповісти
Так уже ж сказал путен что это никого не касается. Хватит уже с ним няньчится.
показати весь коментар
06.04.2021 21:58 Відповісти
.???!.....на своей территории они делают что хотят. Хих ...Что мешает вам делать то же самое на своей территории????.....вы что, перед ними отчитываетесь?
показати весь коментар
06.04.2021 21:58 Відповісти
А главный представитель ОП, Зеленский, шо сказал?
показати весь коментар
06.04.2021 21:59 Відповісти
Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України - Цензор.НЕТ 164
показати весь коментар
06.04.2021 22:03 Відповісти
А вот тоже заявление, но без искажения кремле-парашенковской пропагандой.
"Но сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдется. И уже дорого обходится. В частности, аннексия Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР" произведены Россией как раз для того, чтобы затруднить вступление Украины в НАТО. Мы платим большую цену за самостоятельность своей политики. Источник: https://censor.net/ru/n3257994
Уважаемый Администратор, поясните пожалуйста, почему было удалено это сообщение.
показати весь коментар
07.04.2021 00:21 Відповісти
Сенс зрозумілий...
Наш дурачок- президент оголив тили і деморалізував армію. Чому би фуйлу не віджати шмат прилеглої території...
показати весь коментар
06.04.2021 22:04 Відповісти
скільки томагавкі відвідає маскву,коли путін анексує ОРДЛО 07.05.2021?
показати весь коментар
06.04.2021 22:06 Відповісти
ни одного
показати весь коментар
06.04.2021 22:54 Відповісти
ноль
показати весь коментар
06.04.2021 23:23 Відповісти
меня поражает что этот вопрос по ходу, волнует только США.
Украина загадочно молчит....
показати весь коментар
06.04.2021 22:06 Відповісти
парламент повинен зробити ЗЄ невиїздним або вигнати його в шию.держава в небезпеці,а воно,гавнокомандуючий,шляється.
показати весь коментар
06.04.2021 22:12 Відповісти
Зеленский уже обо всём договорился и потому уехал в Катар.
Просто не поставил США в известность, что это союзники по
ОДКБ едут. Вот американцы и переживают.
показати весь коментар
06.04.2021 22:12 Відповісти
Это да.Очень интересно.Былинные герои ответят вам из храма Шойгу
IVO DIMCHEV- VODKA /ВОДКА/https://youtu.be/nisx5h_KNm4
показати весь коментар
06.04.2021 22:07 Відповісти
у каждого следствия, есть своя причина!
показати весь коментар
06.04.2021 22:16 Відповісти
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что накапливание Россией войск вблизи украинской границы вызывает беспокойство Источник: https://censor.net/ru/n3258089

ЯК ЩО МОСКОВІЯ ЗАРАЗ ВТОРГНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ ТО 50 тис. МЕРТВИХ
КАЦАПСЬКИХ ВОЯКІВ ЇМ ГАРАНТОВАНО
показати весь коментар
06.04.2021 22:20 Відповісти
а хто про них знатиме? )(уйло засєкрєтіло бойові втрати кацапів в мирний час.
показати весь коментар
06.04.2021 22:38 Відповісти
Світ про них знатиме - не хвилюйся кацап
показати весь коментар
13.04.2021 12:27 Відповісти
"Призываем Россию " - и на ЭТО Украина поменяла 2400 термоядерных боеголовок?!!!!
после Крыма и Донбасса США увеличили покупку российской нефти в 10 раз. при этом резко сократив покупку у всех остальных. а КАК ещё США могут помочь РФ? ЧТО ещё они могут купить? .. ну металлы и алюминий и проч - само собой.. но что ещё?
показати весь коментар
06.04.2021 23:22 Відповісти
 
 