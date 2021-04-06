Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що накопичення Росією військ поблизу українського кордону викликає занепокоєння.
Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" з питань національної безпеки Джефф Селдін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Кірбі заявив, що США дуже уважно стежать за переміщенням російських військ уздовж кордонів України, а також у Криму. Представник Пентагону назвав дії Росії такими, що викликають занепокоєння.
"Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил уздовж кордону, - наводить слова Кірбі Селдін. - Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, в яких закликали Мінські угоди ... І до зниження градуса напруги".
https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит
Рубль упал выше 77 за доллар - впервые за 5 месяцев (с середины ноября). Правда, нефть тогда стоила $45, а сейчас - $64.
Всё бы хорошо, вот только объективных причин для такого обвала нет, только "геополитические риски"
******** ВОЮВАТИ З СУСІДАМИ І НЕНАВИДИТЬ ІНОЗЕМЦІВ
"Но сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдется. И уже дорого обходится. В частности, аннексия Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР" произведены Россией как раз для того, чтобы затруднить вступление Украины в НАТО. Мы платим большую цену за самостоятельность своей политики. Источник: https://censor.net/ru/n3257994
Уважаемый Администратор, поясните пожалуйста, почему было удалено это сообщение.
Наш дурачок- президент оголив тили і деморалізував армію. Чому би фуйлу не віджати шмат прилеглої території...
Украина загадочно молчит....
Просто не поставил США в известность, что это союзники по
ОДКБ едут. Вот американцы и переживают.
IVO DIMCHEV- VODKA /ВОДКА/https://youtu.be/nisx5h_KNm4
ЯК ЩО МОСКОВІЯ ЗАРАЗ ВТОРГНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ ТО 50 тис. МЕРТВИХ
КАЦАПСЬКИХ ВОЯКІВ ЇМ ГАРАНТОВАНО
после Крыма и Донбасса США увеличили покупку российской нефти в 10 раз. при этом резко сократив покупку у всех остальных. а КАК ещё США могут помочь РФ? ЧТО ещё они могут купить? .. ну металлы и алюминий и проч - само собой.. но что ещё?