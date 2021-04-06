Представник Пентагону Кірбі: Закликаємо Росію пояснити мету накопичення сил уздовж кордону України

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що накопичення Росією військ поблизу українського кордону викликає занепокоєння.

Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" з питань національної безпеки Джефф Селдін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Кірбі заявив, що США дуже уважно стежать за переміщенням російських військ уздовж кордонів України, а також у Криму. Представник Пентагону назвав дії Росії такими, що викликають занепокоєння.

"Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил уздовж кордону, - наводить слова Кірбі Селдін. - Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, в яких закликали Мінські угоди ... І до зниження градуса напруги".

Читайте також: США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом