Головні новини 6 квітня: Росія перевіряє боєготовність армії, в Україні буде вакцина Pfizer

РФ грає м'язами, Пєсков каже про захист росіян на Донбасі, військовослужбовці стріляли в поїзді, Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer, - головні новини 6 квітня

Росія грає м'язами

РФ проводить перевірку боєготовності армії у всіх військових округах. Міністр закордонних справ РФ Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх мінських домовленостей. Прессекретар Кремля Пєсков - заявив, що "безпека росіян на Донбасі" є особистим пріоритетом Путіна.

У зоні ООС сьогодні загинули двоє українських воїнів. Тіло ще одного воїна російські окупанти передали українській стороні - цей захисник зник із позицій увечері 3 квітня.

НАТО стежить за ситуацією

Столтенберг подзвонив Зеленському і запевнив, що "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України". Президент України у відповідь заявив, що для України НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

Альянс зараз проводить у Європі масштабні навчання, в яких беруть участь 28 тис. військовослужбовців із 26 країн.

Брата судді Вовка затримали під час одержання $100 тис.

Брат судді Павла Вовка Юрій Зонтов - адвокат. За версією НАБУ, він обіцяв за $100 тис. "вирішити" з одним із суддів ОАСК питання, що стосується позову підприємства. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, під час затримання Зонтов заявив, що він - розвідник.

Опубліковано документи ймовірних викрадачів судді Чауса

Судячи з документів, Чауса в Молдові викрали троє чоловіків 1981, 1984 і 1986 р.н. Дружина судді каже, що він збирався повернутися в Україну і відправив лист про це на попереднє місце роботи - до Дніпровського суду Києва.

Стрілянина в поїзді Костянтинівка-Київ

Двоє п'яних військовослужбовців влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ". Ніхто не постраждав. Військовослужбовців затримали, визначили, що вони з Держслужби спецзв'язку, звільнили, і одному з них повідомили про підозру, а другого - посадили на гауптвахту.

Україна отримає 10 млн доз вакцин Pfizer

Наша країна підписала з американською фармацевтичною корпорацією договір про постачання 10 млн доз вакцин. Перші мають надійти впродовж найближчих декількох місяців, решта - до кінця року.