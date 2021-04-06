Головні новини 6 квітня: Росія перевіряє боєготовність армії, в Україні буде вакцина Pfizer
РФ грає м'язами, Пєсков каже про захист росіян на Донбасі, військовослужбовці стріляли в поїзді, Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer, - головні новини 6 квітня
Росія грає м'язами
РФ проводить перевірку боєготовності армії у всіх військових округах. Міністр закордонних справ РФ Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх мінських домовленостей. Прессекретар Кремля Пєсков - заявив, що "безпека росіян на Донбасі" є особистим пріоритетом Путіна.
У зоні ООС сьогодні загинули двоє українських воїнів. Тіло ще одного воїна російські окупанти передали українській стороні - цей захисник зник із позицій увечері 3 квітня.
НАТО стежить за ситуацією
Столтенберг подзвонив Зеленському і запевнив, що "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України". Президент України у відповідь заявив, що для України НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.
Альянс зараз проводить у Європі масштабні навчання, в яких беруть участь 28 тис. військовослужбовців із 26 країн.
Брата судді Вовка затримали під час одержання $100 тис.
Брат судді Павла Вовка Юрій Зонтов - адвокат. За версією НАБУ, він обіцяв за $100 тис. "вирішити" з одним із суддів ОАСК питання, що стосується позову підприємства. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, під час затримання Зонтов заявив, що він - розвідник.
Опубліковано документи ймовірних викрадачів судді Чауса
Судячи з документів, Чауса в Молдові викрали троє чоловіків 1981, 1984 і 1986 р.н. Дружина судді каже, що він збирався повернутися в Україну і відправив лист про це на попереднє місце роботи - до Дніпровського суду Києва.
Стрілянина в поїзді Костянтинівка-Київ
Двоє п'яних військовослужбовців влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ". Ніхто не постраждав. Військовослужбовців затримали, визначили, що вони з Держслужби спецзв'язку, звільнили, і одному з них повідомили про підозру, а другого - посадили на гауптвахту.
Україна отримає 10 млн доз вакцин Pfizer
Наша країна підписала з американською фармацевтичною корпорацією договір про постачання 10 млн доз вакцин. Перші мають надійти впродовж найближчих декількох місяців, решта - до кінця року.
06.04.2021
Российские госорганы и государственные компании больше не смогут пользоваться сервисом видеоконференций Zoom.
Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу своего сервиса в организации данного типа в России с 31 марта, https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-06_zoom_zapretil_ispolzovanie сообщает CNews со ссылкой на три источника на рынке.
По данным одного из реселлеров (партнеров низшего звена), отзыв своей авторизации Zoom Video Communications своим партнерам не объяснила. При этом по характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке соответствующей авторизации.
По данным сайта Zoom ее авторизованными партнерами для продаж лицензий в Россию являются московская компания Rightconf, фирма Rokada (ООО «Рокада») из подмосковной Дубны, а также международная корпорация Unify Square со штаб-квартирой в США и с офисами в Германии, Великобритании, Швейцарии, Сингапуре, Индии, Литве и Австралии.
Zoom - не единственное ПО, на распространение которого в нашей стране накладываются ограничения. Первая волна подобных запретов прокатилась в 2014 году после того как Россия аннексировала Крым.