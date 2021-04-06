Киянин пошкодив чужий мопед - власник із товаришем його побили, викрали і вимагали 15 тис. грн, - Нацполіція
Столичні слідчі повідомили двом особам про підозру за незаконне позбавлення волі та вимагання грошей у киянина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, потерпілий пошкодив чужий мопед і повинен був компенсувати ремонт. Однак власник транспорту і його товариш побили хлопця, завели в приміщення, зв'язали і вимагали 15 тисяч гривень. За скоєне їм загрожує до семи років ув'язнення.
У Шевченківське управління поліції звернувся хлопець і повідомив, що двоє чоловіків його побили, утримували у квартирі на вулиці Назаровській і вимагали гроші. На місце прибув екіпаж патрульних поліцейських і слідчо-оперативна група.
Як розповів заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, по прибуттю за вказаною адресою правоохоронці затримали двох підозрюваних: "За вимагання і незаконне позбавлення волі 21-річного киянина двох зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ними виявилися раніше не судимі уродженець Севастополя 1998 року народження і киянин 2001 року народження. Крім того, з квартири ми вилучили стяжки, ніж і ножиці".
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А слово оксюморон тут вообще неприменимо - погуглите, что оно означает.
" можно было благодарить поломанием рук"
Кто вам сказал, что это "можно"? Ломание рук другому человеку - это уголовно наказуемое преступление.
Ви часом не з їхньої зграї?
А ви в курсі що за незначну крадіжку у арабів ліву руку рубають а за значну крадіжку рубають праву а то й голову, і це не колись там у середньовіччі а у наш час ось зараз.
ідіоти це ті які працюють за їжу;
ідіоти це ті які дозволяють беззаконня, та поводитись із собою як з якимось падлом
Я проти свавілля та беззаконня. І у даному випадку "кримінальне падло" - це той Панас Стець.
Але ви пане встали не на той бік - злочин був? - був! Покарання та відшкодування має бути? Так має!
Якщо закон не встановлює правосуддя, то саме беззаконня буде встановлювати правосуддя і це нажаль є справедливо і правильно.
І покарання має бути співрозмірне до злочину.
Ламати людині руки, як пропонує цей Стець, якщо вона випадково пошкодила якусь річ -це неадекватно.
от те падло розібьє вікно і твою машину візьме, і расхераче її в лоскути прямо у твоєму ж дворі на виїзді, от тоді і подивимось що ти заспіваєш
Начинай рубать руки Ахметке, Киве с его жомойвой ямой, Коломойскому, Левочкину, Пинчуку и т.д по списку! А мы посмотрим, как ты это сделаешь со взявшими не свое, герой!
А то звиздеть ты гаразд!
а ти впевнений, що якось тебе так не "порішають"?
1. Пострелушки между фельдъегерями (так себе)
2. Два болвана-срочника, сбежавшие из госпиталя и укравшие 12 000 грн
3. Два болвана, которые из-за царапин на мопеде, решили 7 лет пожить за гос счет (ставки растут)
Предлагаю голосовать!
12 бл...дей вышли раздетыми на балкон небоскрёба.
Такая сумма вполне способна лишить разума (даже если он есть)
живут в своем животном мире
Пусть знают в следующий раз.
Потому, что полиция не выполняет свои обязанности!
Как наказали повредившего чужое имущество?