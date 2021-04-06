Киянин пошкодив чужий мопед - власник із товаришем його побили, викрали і вимагали 15 тис. грн, - Нацполіція

Столичні слідчі повідомили двом особам про підозру за незаконне позбавлення волі та вимагання грошей у киянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, потерпілий пошкодив чужий мопед і повинен був компенсувати ремонт. Однак власник транспорту і його товариш побили хлопця, завели в приміщення, зв'язали і вимагали 15 тисяч гривень. За скоєне їм загрожує до семи років ув'язнення.

У Шевченківське управління поліції звернувся хлопець і повідомив, що двоє чоловіків його побили, утримували у квартирі на вулиці Назаровській і вимагали гроші. На місце прибув екіпаж патрульних поліцейських і слідчо-оперативна група.

Також читайте: Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як розповів заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, по прибуттю за вказаною адресою правоохоронці затримали двох підозрюваних: "За вимагання і незаконне позбавлення волі 21-річного киянина двох зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ними виявилися раніше не судимі уродженець Севастополя 1998 року народження і киянин 2001 року народження. Крім того, з квартири ми вилучили стяжки, ніж і ножиці".

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.