УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5407 відвідувачів онлайн
Новини
4 356 28

Уся побудована в Росії за роки перебування Путіна на вищих посадах система є "вбивцею", - Науседа

Уся побудована в Росії за роки перебування Путіна на вищих посадах система є

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував свої слова про те, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею, уточнивши, що "вбивцею" є система в Росії загалом, побудована за роки перебування Путіна на вищих посадах.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивцею насамперед є система. І це та система, яка була створена в Росії за останні 20 років", - сказав Науседа.

Він також зазначив, що бачить можливість для зміни цієї системи навіть у разі зміни однієї людини, підкресливши, що ще за часів президентства Бориса Єльцина ситуація в Росії була іншою.

Читайте також: Поки через агресію Росії в Україні гинуть люди, говорити про перезавантаження між ЄС і РФ безвідповідально, - Науседа

"Нинішня система (та, яка є вбивцею) створювалася поступово, і зараз ми сприймаємо її як даність. Але це - помилкове враження. Так, цю систему можна було побудувати, але також цю систему можливо прибрати. Мабуть, для цього потрібен час, і багато часу - але це можливо. Втім, передумовою для цього є зміни в самій Росії", - зазначив Науседа.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Литви Гітанас Науседа на запитання видання BNS, чи міг би він услід за президентом США Джо Байденом назвати Путіна вбивцею, відповів: "На жаль, так".

Автор: 

Байден Джо (2898) Литва (2517) путін володимир (24668) росія (67313) вбивство (3156) Науседа Гітанас (366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Вся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа - Цензор.НЕТ 5542
показати весь коментар
06.04.2021 22:48 Відповісти
+11
Попытки изменить систему в параше ни к чему не приведут. Параша должна быть уничтожена. Целиком и полностью. Раз и навсегда.
показати весь коментар
06.04.2021 22:48 Відповісти
+10
Краткая история СССРВся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа - Цензор.НЕТ 8044
показати весь коментар
06.04.2021 22:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа - Цензор.НЕТ 5542
показати весь коментар
06.04.2021 22:48 Відповісти
Краткая история СССРВся построенная в России за годы пребывания Путина на высших должностях система является "убийцей", - Науседа - Цензор.НЕТ 8044
показати весь коментар
06.04.2021 22:45 Відповісти
Звичайно.Тебе ж у тюрягу на 5 років не саджають за обсирання критику влади на форумі.
показати весь коментар
06.04.2021 22:46 Відповісти
Единственное что путинские реально создали, чего не было до них, и по чему можно судить об их организационных способностях - мы видим на примере ЛДНР: какие-то сталинско-бандитские обиталища, с отжатиями, подвалами, расстрелами, взрывами в лифтах и нищетой под надзором МГБ
показати весь коментар
06.04.2021 22:46 Відповісти
Попытки изменить систему в параше ни к чему не приведут. Параша должна быть уничтожена. Целиком и полностью. Раз и навсегда.
показати весь коментар
06.04.2021 22:48 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит @_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko



Рубль упал выше 77 за доллар - впервые за 5 месяцев (с середины ноября).
Правда, нефть тогда стоила $45, а сейчас - $64. Всё бы хорошо, вот только объективных причин для такого обвала нет, только "геополитические риски" (о которых московские банкиры могут иметь инсайды)
показати весь коментар
06.04.2021 23:04 Відповісти
Науседой сильно преукрашено, вся кацапия - убийца!!!!!!
показати весь коментар
06.04.2021 22:49 Відповісти
Получается, что он "трусливый убийца"...
Или Леонида Макаровича неправильно поняли?
показати весь коментар
06.04.2021 22:49 Відповісти
И все же никто в истории не дал Владимиру Путину более глубокой, точной и всеобъемлющей характеристики, как харьковские футбольные болельщики. Чтобы он не делал до и после, не сможет опровергнуть их правоту.
показати весь коментар
06.04.2021 22:49 Відповісти
вляпали ***** в историю .
показати весь коментар
06.04.2021 22:59 Відповісти
Ой, так ради прикола история она такая, сегодня убийца, а завтра герой
показати весь коментар
06.04.2021 23:53 Відповісти
Було б краще якби Науседа і йому подібні їхали за океан і там на вуха присідали з розмовами що буде як Україна не втримає кацапів...
показати весь коментар
06.04.2021 22:51 Відповісти
Че тоже понял шо гавкать не мешки ворочать))), ну я это к науседе не лично к Вам
показати весь коментар
06.04.2021 23:51 Відповісти
Не нужно метафор и перевода стрелок на систему.
*****, это безумная и кровожадная тварь.
Убийца именно он.
показати весь коментар
06.04.2021 22:54 Відповісти
остальные пособники.в нюрнберге судили в том числе и за выполнение преступных приказов.
показати весь коментар
06.04.2021 23:00 Відповісти
Было дело.
Ведь как только Гитлер застрелился, в Германии сразу пропали нацисты: все остальные, оказались рядовыми исполнителями его приказов...
показати весь коментар
06.04.2021 23:02 Відповісти
а також пропагандони не прості посібники і виконавці, а злочинці на рівні *****
показати весь коментар
07.04.2021 00:36 Відповісти
О друх тут за правду в спам отпраляют)))
показати весь коментар
06.04.2021 23:35 Відповісти
Вот же политика, т.е. то что ельцин херачил Ичкерию науседа забыл, продажный этот науседа
показати весь коментар
06.04.2021 23:34 Відповісти
Если Запад считает что современная система России построена вокруг одного человека и ее изменения возможно то где ихние потуги по устранению этого недоноска. Обладая несметными средствами и технологиями они не могут, к примеру, прикрутить к лабутенам ядерные каблуки?
показати весь коментар
06.04.2021 23:34 Відповісти
https://mobile.twitter.com/SantaNikol

https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1379351421452230656 12 ч

Аппетит московской орды приходит во время еды.
После Чечни и Грузии, Сирии, Украины, Ливии угроза "освобождения" нависла над Мьянмой. Возмущает беспечность и бездействие цивилизованного мира на варварский разбой по всей планете.
показати весь коментар
06.04.2021 23:57 Відповісти
Гітанас Науседа - гідний наступник Далі Грибаускайте.

Уся побудована в Росії за роки перебування Путіна на вищих посадах система є "вбивцею", - Науседа - Цензор.НЕТ 2226
показати весь коментар
06.04.2021 23:58 Відповісти
В 90-х все было гораздо хуже. Журналистов убивали каждый день, и не только их. Бомбили Грозный, захватывали Абхазию и Южную Осетию, Карабах, Приднестровье. Но Запад тогда считал Россю другом и закрывал на все глаза. Почему сейчас все по другому.
показати весь коментар
07.04.2021 04:07 Відповісти
Да это верно, развал в душах бывшего сэрэсэр именно с его приходом. Он начал взрывы в Москве , Дубровки., чечня И так далее .... убийца.
показати весь коментар
07.04.2021 07:37 Відповісти
треба йти ще далі - насправді сама московія, кожен кацап, навіть той що тільки народився це вбивці - потенційні чи вже сформовані. Бо ця система підтримується тими ж кацапенятами, потворами схожими на людей. Але вони не люди, вони людожери.
показати весь коментар
07.04.2021 07:59 Відповісти
 
 