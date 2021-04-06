Уся побудована в Росії за роки перебування Путіна на вищих посадах система є "вбивцею", - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував свої слова про те, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею, уточнивши, що "вбивцею" є система в Росії загалом, побудована за роки перебування Путіна на вищих посадах.
Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Вбивцею насамперед є система. І це та система, яка була створена в Росії за останні 20 років", - сказав Науседа.
Він також зазначив, що бачить можливість для зміни цієї системи навіть у разі зміни однієї людини, підкресливши, що ще за часів президентства Бориса Єльцина ситуація в Росії була іншою.
"Нинішня система (та, яка є вбивцею) створювалася поступово, і зараз ми сприймаємо її як даність. Але це - помилкове враження. Так, цю систему можна було побудувати, але також цю систему можливо прибрати. Мабуть, для цього потрібен час, і багато часу - але це можливо. Втім, передумовою для цього є зміни в самій Росії", - зазначив Науседа.
Нагадаємо, наприкінці березня президент Литви Гітанас Науседа на запитання видання BNS, чи міг би він услід за президентом США Джо Байденом назвати Путіна вбивцею, відповів: "На жаль, так".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
обсираннякритику влади на форумі.
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит @_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko
Рубль упал выше 77 за доллар - впервые за 5 месяцев (с середины ноября).
Правда, нефть тогда стоила $45, а сейчас - $64. Всё бы хорошо, вот только объективных причин для такого обвала нет, только "геополитические риски" (о которых московские банкиры могут иметь инсайды)
Или Леонида Макаровича неправильно поняли?
*****, это безумная и кровожадная тварь.
Убийца именно он.
Ведь как только Гитлер застрелился, в Германии сразу пропали нацисты: все остальные, оказались рядовыми исполнителями его приказов...
https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1379351421452230656 12 ч
Аппетит московской орды приходит во время еды.
После Чечни и Грузии, Сирии, Украины, Ливии угроза "освобождения" нависла над Мьянмой. Возмущает беспечность и бездействие цивилизованного мира на варварский разбой по всей планете.