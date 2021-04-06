Уся побудована в Росії за роки перебування Путіна на вищих посадах система є "вбивцею", - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував свої слова про те, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею, уточнивши, що "вбивцею" є система в Росії загалом, побудована за роки перебування Путіна на вищих посадах.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивцею насамперед є система. І це та система, яка була створена в Росії за останні 20 років", - сказав Науседа.

Він також зазначив, що бачить можливість для зміни цієї системи навіть у разі зміни однієї людини, підкресливши, що ще за часів президентства Бориса Єльцина ситуація в Росії була іншою.

"Нинішня система (та, яка є вбивцею) створювалася поступово, і зараз ми сприймаємо її як даність. Але це - помилкове враження. Так, цю систему можна було побудувати, але також цю систему можливо прибрати. Мабуть, для цього потрібен час, і багато часу - але це можливо. Втім, передумовою для цього є зміни в самій Росії", - зазначив Науседа.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Литви Гітанас Науседа на запитання видання BNS, чи міг би він услід за президентом США Джо Байденом назвати Путіна вбивцею, відповів: "На жаль, так".