З 6 квітня автосалони отримали право реєструвати нові транспортні засоби і видавати номерні знаки, - МВС

6 квітня в Україні запрацювала нова ініціатива - автосалони отримали право реєструвати нові транспортні засоби.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 16 лютого 2021 г. Тепер покупець нового автомобіля може відразу після покупки отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у стінах автосалону.

Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та перебувають на обліку в Головному сервісному центрі МВС. Для цього необхідно отримати доступ і стати користувачем Національної автоматизованої інформаційної системи МВС України.

Читайте також: В Україні змінилися правила видачі автомобільних номерів

авто (6325) МВС (3533) МРЕВ (60)
+4
то есть мусора больше не будут лазить проверять номера кузова, мотора и прочую хрень?
06.04.2021 22:57 Відповісти
+4
Где теперь им харчеваться?
06.04.2021 22:59 Відповісти
+4
Им и не новых машин хватит.
06.04.2021 23:09 Відповісти
то есть мусора больше не будут лазить проверять номера кузова, мотора и прочую хрень?
06.04.2021 22:57 Відповісти
Где теперь им харчеваться?
06.04.2021 22:59 Відповісти
Им и не новых машин хватит.
06.04.2021 23:09 Відповісти
так салоньі получили право регистрировать на ровне с полицией, а не полностью переняли єту функцию.
06.04.2021 23:05 Відповісти
они уже давно не мусора и многие салоны так и раньше делали.....
06.04.2021 23:09 Відповісти
Совершенно верно....в каждом уважающем себя салоне был мальчик который работал с мрэо...
Наверное сейчас это все будет просто чуть быстрее...
06.04.2021 23:12 Відповісти
Ну да, раньше автосалоны делали работу по регистрации за клиента. За хорошие деньги. Так вы что платили и за сами номера, и мусорам МРЭО и автосалону за услугу. Теперь вся процедура должна быть дешевле и быстрее.
07.04.2021 07:59 Відповісти
А у вас в штатах мусора лазят проверять номер кузова, мотора и прочую хрень?
07.04.2021 01:34 Відповісти
нет никогда не проверяют - им дела нет из чего слеплена машина если она не в угоне
а страховке надо чтобы не была списана по аварии
поэтому никогда не понимал зачем в поствоветских странах менты всегда лазят и проверяют номера
07.04.2021 03:06 Відповісти
У нас під час реестраціі автівка може стояти біля твоєі хати , тобто не бути на місці реестраціі , вона не потрібна там від слова зовсім, ніхто ніколи іі не перевіряє
07.04.2021 06:12 Відповісти
Будут! Но гораздо позже.
Только теперь им фиг докажешь, что номера "подпорчены" на заводе или при транспортировке салоном.
07.04.2021 09:05 Відповісти
Зелененький брамбрулетик?
06.04.2021 23:14 Відповісти
Разумеется за...
Но они раньше платили за эту услугу...теперь вопрос лишь в том...это будет дешевле для них...или дороже...
06.04.2021 23:15 Відповісти
"Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины."

Сабаков и тут не упустит прибыли =)
06.04.2021 23:14 Відповісти
Все равно не сравнить с мусорской волокитой.
06.04.2021 23:28 Відповісти
Нужно чтобы автосалоны сами штамповали эти номера, начиная с 0001 Виннер, 0001 Хюндай, 0001 Шкода и т.д.?
07.04.2021 01:55 Відповісти
Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины. Бесплатно или за бабосики?

Источник: https://censor.net/ru/n3258097
06.04.2021 23:16 Відповісти
ну кайф)))
очереди разсосутся
а то как за пирожками на вокзале...
06.04.2021 23:22 Відповісти
В кой-то веке реальный шаг по преодолению коррупции.
06.04.2021 23:27 Відповісти
Вы наверное давно в новых сервисных центрах не были...
Какая коррупция?? Если там даже эксперта на осмотр авто назначает робот...
06.04.2021 23:44 Відповісти
Я вибачаюсь а нащо там потрібний той єкспєрт і той осмотр ??
07.04.2021 06:14 Відповісти
Какой нахер робот если он там один?
07.04.2021 08:44 Відповісти
 
 