З 6 квітня автосалони отримали право реєструвати нові транспортні засоби і видавати номерні знаки, - МВС
6 квітня в Україні запрацювала нова ініціатива - автосалони отримали право реєструвати нові транспортні засоби.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 16 лютого 2021 г. Тепер покупець нового автомобіля може відразу після покупки отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у стінах автосалону.
Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та перебувають на обліку в Головному сервісному центрі МВС. Для цього необхідно отримати доступ і стати користувачем Національної автоматизованої інформаційної системи МВС України.
Наверное сейчас это все будет просто чуть быстрее...
а страховке надо чтобы не была списана по аварии
поэтому никогда не понимал зачем в поствоветских странах менты всегда лазят и проверяют номера
Только теперь им фиг докажешь, что номера "подпорчены" на заводе или при транспортировке салоном.
Но они раньше платили за эту услугу...теперь вопрос лишь в том...это будет дешевле для них...или дороже...
Сабаков и тут не упустит прибыли =)
очереди разсосутся
а то как за пирожками на вокзале...
Какая коррупция?? Если там даже эксперта на осмотр авто назначает робот...