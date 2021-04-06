УКР
Новини
Суддя Вовк відхрестився від обшуків в ОАСК і назвав затримання брата "зведенням особистих рахунків"

Суддя Вовк відхрестився від обшуків в ОАСК і назвав затримання брата

Скандальний глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував нинішні обшуки НАБУ і САП у приміщенні суду і затримання свого брата-адвоката.

Свою позицію Вовк озвучив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У приміщенні суду в декількох кабінетах сьогодні справді проходило два обшуки. Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, не закінчену розглядом", - стверджує Вовк.

Він заявив, що живе "в атмосфері тиску з боку НАБУ" вже 6 років.

Читайте також: Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов

"Жодного стосунку до нинішніх провокацій ні ОАСК, ні я, як його голова, не маємо. Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім'я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як "витратний матеріал" для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу. Не більше того", - стверджує Вовк.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

обшук (2017) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)
Топ коментарі
+7
А коммунисты в Китае таких стреляют))))
06.04.2021 23:48 Відповісти
+3
Идёт охота на волков... (с)
06.04.2021 23:48 Відповісти
+3
Інтрига... Скоро! Дивіться на "Г+Г"! Блокбастер "Вбив брата -2"! Кулінарне шоу "Братерська їжа"! Фільм жахів "Восресіння з'їденого брата"! Тільки від Мосєйчук і Ко! Не пропустіть!
06.04.2021 23:51 Відповісти
Я прочитал брата-акробата.
06.04.2021 23:39 Відповісти
ВСем спасибо за поддержку --- прикалывается ГНИДА ПРОДАЖНАЯ
07.04.2021 05:18 Відповісти
А коммунисты в Китае таких стреляют))))
06.04.2021 23:48 Відповісти
Идёт охота на волков... (с)
06.04.2021 23:48 Відповісти
"Идет охота на зонтов"
07.04.2021 09:16 Відповісти
Інтрига... Скоро! Дивіться на "Г+Г"! Блокбастер "Вбив брата -2"! Кулінарне шоу "Братерська їжа"! Фільм жахів "Восресіння з'їденого брата"! Тільки від Мосєйчук і Ко! Не пропустіть!
06.04.2021 23:51 Відповісти
Так то його брат , чи братуха ? Ну-у , цього шкідника в мантії .
06.04.2021 23:56 Відповісти
знает кошка чью сметанку съела
06.04.2021 23:56 Відповісти
Ось ця суддівська кацапочелюсна гнида виносить вироки "іменем України"...Дивлючись на те що натворила в молодій державі гнила "еліта" за 30 років згадую Кобзаря:"...Славних прадідів великих правнуки погані".
07.04.2021 00:09 Відповісти
Не знаю.Мне такой судья с которым могут свести счёты не нужен как налогоплательщику.Нафига мне такие риски?Ну стрёмно.У чувака карьера под откос.Надеюсь наколядовал на солнечные канары
07.04.2021 00:19 Відповісти
Мы тебе верим,товарищ Зонтов! Ты уже на три пожизненных нагулял,но ты-незаменимый
07.04.2021 01:08 Відповісти
І ще по темі мови таких, як Вовк!!!
https://infoslovo.com.ua/ya-kilka-dniv-dumav-ch/?fbclid=IwAR3L011jZxXBw6GaP3R33-CgjMQJeDBqu7WybuvBUxaONIofhbwNvNaDjmo Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис: Ось, вам "русский мир" приповз до Польщі. Допис польського юриста
https://infoslovo.com.ua/ya-kilka-dniv-dumav-ch/?fbclid=IwAR3L011jZxXBw6GaP3R33-CgjMQJeDBqu7WybuvBUxaONIofhbwNvNaDjmo
07.04.2021 09:25 Відповісти
Свята правда ! Кримінальна субкультура це чисто російськомовне явище, тягнеться з 18 століття. Я не расист, але антропологічні теорії не є безпідставними вигадками.
07.04.2021 10:12 Відповісти
 
 