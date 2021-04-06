Суддя Вовк відхрестився від обшуків в ОАСК і назвав затримання брата "зведенням особистих рахунків"

Скандальний глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував нинішні обшуки НАБУ і САП у приміщенні суду і затримання свого брата-адвоката.

Свою позицію Вовк озвучив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У приміщенні суду в декількох кабінетах сьогодні справді проходило два обшуки. Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, не закінчену розглядом", - стверджує Вовк.

Він заявив, що живе "в атмосфері тиску з боку НАБУ" вже 6 років.

Читайте також: Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов

"Жодного стосунку до нинішніх провокацій ні ОАСК, ні я, як його голова, не маємо. Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім'я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як "витратний матеріал" для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу. Не більше того", - стверджує Вовк.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.