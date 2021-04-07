Те, що в деяких країнах не вакциновані медики, - "пародія", - глава ВООЗ Гебреєсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус назвав "пародією" те, що в деяких країнах ще не почали вакцинацію медпрацівників та представників груп ризику.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".

За словами глави ВООЗ, низькі обсяги виробництва вакцин, а також відсутність їхнього справедливого розподілу залишаються основною перешкодою на шляху до припинення гострої стадії пандемії.

"Це пародія, що в деяких країнах працівники охорони здоров’я та представники груп ризику залишаються повністю невакциновані", - сказав Гебреєсус.

Він додав, що ВООЗ продовжить закликати уряди країн ділитися дозами вакцин.

"Ми також будемо шукати нові способи роботи з виробниками для збільшення загального виробництва вакцин", — зазначив глава ВООЗ.