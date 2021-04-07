Те, що в деяких країнах не вакциновані медики, - "пародія", - глава ВООЗ Гебреєсус
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус назвав "пародією" те, що в деяких країнах ще не почали вакцинацію медпрацівників та представників груп ризику.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".
За словами глави ВООЗ, низькі обсяги виробництва вакцин, а також відсутність їхнього справедливого розподілу залишаються основною перешкодою на шляху до припинення гострої стадії пандемії.
"Це пародія, що в деяких країнах працівники охорони здоров’я та представники груп ризику залишаються повністю невакциновані", - сказав Гебреєсус.
Він додав, що ВООЗ продовжить закликати уряди країн ділитися дозами вакцин.
"Ми також будемо шукати нові способи роботи з виробниками для збільшення загального виробництва вакцин", — зазначив глава ВООЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он же сказал "пародия" - наверное намекает на какую то страну где президент - клоун, это точно не про нас! Да и медработники у на все вакцинированы причем ни какой нибудь а Пфайзером, вон Степанов так сказал
Звучит как анекдот про евреев )
https://twitter.com/b_Endera/status/1379492249222922246/photo/1
В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый с тем же результатом
И так будет до тех пор, пока не сядут все ! ...)
Если кто-то, кое- где, у нас, порой...