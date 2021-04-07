Від обстрілу бойовиків на Донбасі від початку року загинули 23 цивільні особи, - Денісова

Поранення від обстрілів бойовиків на Донбасі від початку року зазнали 128 цивільних осіб.

Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона зазначила, що через обстріли бойовиків "кількість жертв серед цивільного населення становить 128 осіб, серед них 23 - загиблі".

Омбудсмен також повідомила, що через пандемію коронавірусу в березні-грудні 2020 року у 27 разів зменшилася кількість перетину КПВВ жителями окупованих територій.

За її словами, порушуються права людей на отримання пенсій, а також на встановлення фактів народження або смерті.

"Ускладнена процедура штовхає наших громадян отримувати паспорти РФ та реєструвати такі акти окупаційною владою", - зазначила Денісова.