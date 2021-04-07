УКР
Від обстрілу бойовиків на Донбасі від початку року загинули 23 цивільні особи, - Денісова

Поранення від обстрілів бойовиків на Донбасі від початку року зазнали 128 цивільних осіб.

Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона зазначила, що через обстріли бойовиків "кількість жертв серед цивільного населення становить 128 осіб, серед них 23 - загиблі".

Омбудсмен також повідомила, що через пандемію коронавірусу в березні-грудні 2020 року у 27 разів зменшилася кількість перетину КПВВ жителями окупованих територій.

За її словами, порушуються права людей на отримання пенсій, а також на встановлення фактів народження або смерті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія незаконно переслідує 133 українських громадян за політичними мотивами, – Денісова

"Ускладнена процедура штовхає наших громадян отримувати паспорти РФ та реєструвати такі акти окупаційною владою", - зазначила Денісова.

Денісова Людмила обстріл Донбас
А у Сцыкуна продолжается перемирие. Можно и в Катар на отдых слетать.
07.04.2021 00:50 Відповісти
28 погибших мирных, 128 раненных у нас,а зевласть молчит--перемирие у них!
для сравнения: в лугандоне 1 ребенок подорвался в глубоком их тылу и вой стоит на весь мир!
07.04.2021 01:01 Відповісти
А потом вы удивляетесь, почему австрийские газеты пушит о гражданской войне.

Этот ребёнок, это и есть один из погибших от действий российских боевиков. Нет разницы, где россия убивает людей, на оккупированной территории Украины или на свободной
07.04.2021 10:32 Відповісти
Зачем вы дурачком прикидываетесь?
Нет реакции узеленского на убийство кацапами 28 человек и ранении 128 мирных граждан . Разговор о пиар-акции моржовии на смерти ребенка,якобы убитого с дрона Украиной, а на самом деле(расследование ОБСЕ) дедушка ребенка находил и складировал в своем сарае, найденные боеприпасы от которых ребенок и пострадал.
При чем здесь гражданская война?
07.04.2021 17:56 Відповісти
Если бы не режим перемирия, то погибло бы ещё больше.
07.04.2021 03:21 Відповісти
 
 