Від обстрілу бойовиків на Донбасі від початку року загинули 23 цивільні особи, - Денісова
Поранення від обстрілів бойовиків на Донбасі від початку року зазнали 128 цивільних осіб.
Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вона зазначила, що через обстріли бойовиків "кількість жертв серед цивільного населення становить 128 осіб, серед них 23 - загиблі".
Омбудсмен також повідомила, що через пандемію коронавірусу в березні-грудні 2020 року у 27 разів зменшилася кількість перетину КПВВ жителями окупованих територій.
За її словами, порушуються права людей на отримання пенсій, а також на встановлення фактів народження або смерті.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
для сравнения: в лугандоне 1 ребенок подорвался в глубоком их тылу и вой стоит на весь мир!
Этот ребёнок, это и есть один из погибших от действий российских боевиков. Нет разницы, где россия убивает людей, на оккупированной территории Украины или на свободной
Нет реакции узеленского на убийство кацапами 28 человек и ранении 128 мирных граждан . Разговор о пиар-акции моржовии на смерти ребенка,якобы убитого с дрона Украиной, а на самом деле(расследование ОБСЕ) дедушка ребенка находил и складировал в своем сарае, найденные боеприпасы от которых ребенок и пострадал.
При чем здесь гражданская война?