УКР
Заборгованість із зарплат минулого року зросла до більш ніж 3 млрд грн, - Денісова

Заборгованість із зарплат минулого року зросла до більш ніж 3 млрд грн, - Денісова

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2020 році зросла до 3 млрд 130 млн грн.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Продовжує порушуватися право на оплату праці. Заборгованість із заробітних плат зросла до 3 млрд 130 млн грн. Нарешті, через проведену роботу, все ж таки, урядом ухвалено рішення і створено міжвідомчу робочу групу 28 жовтня 2020 року і 17 грудня було перше засідання. Така комісія з вирішення питань заборгованості не збиралася майже три роки", - зазначила вона.

Крім того, за словами омбудсмена, багато пенсіонерів перебувають нижче межі монетарної бідності через невідповідність прожиткового мінімуму, встановленого законом, фактичному його розміру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Середня зарплата в Україні за рік зросла на 15,7%, - Держстат

"Моя рекомендація у щорічній доповіді 2019 року щодо встановлення прожиткового мінімуму в розмірі не нижче фактичного, не виконана, і законом "Про державний бюджет на 2021 рік" розмір прожиткового мінімуму вдвічі менший, ніж фактично в цінах січня 2021 року", - зауважила Денісова.

Також моніторинг засвідчив порушення прав громадян на пільги під час карантину через призупинення або обмеження пільгового проїзду громадян у громадському транспорті. Як зауважила Уповноважений з прав людини, після її втручання таке право було поновлено.

Читайте: Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: 

Денісова Людмила (883) заборгованість (274) зарплата (2289)
+10
покращення вже наступило, зебіли?

07.04.2021 02:01 Відповісти
+9
Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 780

07.04.2021 02:24 Відповісти
+5
Скажіть, а епоха бідності вже скінчилась?

07.04.2021 02:11 Відповісти
Все деньги разобрали те , кто имеет к ним доступ ...

07.04.2021 01:36 Відповісти
А доступ имеет зесброд

07.04.2021 04:54 Відповісти
Ви зелені дятли,зі своїх зарплат віддайте.. захотілося повісити борги на нас.

07.04.2021 01:41 Відповісти
покращення вже наступило, зебіли?

07.04.2021 02:01 Відповісти
Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 780

07.04.2021 02:24 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/u-kabmini-hochut-urizati-likarnyani-ukraintsyam-viplati-skorotyat-a-likariv-budut-shtrafuvati.htm Українцям вирішили урізати лікарняні: виплати скоротять, а лікарям загрожують штрафи

07.04.2021 02:04 Відповісти
Скажіть, а епоха бідності вже скінчилась?

07.04.2021 02:11 Відповісти
- Я своим работягам уже полгода зарплату не плачу, а они все ходят на работу и ходят...
- Слушай, а ты на пробовал с них плату за вход брать? (с)

07.04.2021 02:29 Відповісти
С зебилов брать обязательно! В двойном размере

07.04.2021 04:55 Відповісти
значить це комусь вигідно. А не платити тим хто не дає СЛАБО?

07.04.2021 06:04 Відповісти
ЗЕ зробив лохів разом.Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 7093

07.04.2021 07:58 Відповісти
Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 5977Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2877

07.04.2021 08:12 Відповісти
Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 4804Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2634

07.04.2021 08:13 Відповісти
А где каменты от зескота?Что то молчат зелёные шмаркли....

07.04.2021 09:11 Відповісти
От Порошенко, все краде і краде і не може зупинитися. Бідний Зеля старається все наповнює казну, а той краде. Ще бідніший Сааксторазшведня підрахував, що після кінця президенства Порошенко буквально через місяць зарплати збільшаться у 5 разів, а пенсії у 4, правда не повідомив кому. І тут вони всі із бідними Зе ві Бенечкою наповнюють казну, а Порошенко все її вичищає і підставляє державотворців і геніїв епохи.

07.04.2021 09:55 Відповісти
 
 