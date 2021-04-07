Заборгованість із зарплат минулого року зросла до більш ніж 3 млрд грн, - Денісова
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2020 році зросла до 3 млрд 130 млн грн.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Продовжує порушуватися право на оплату праці. Заборгованість із заробітних плат зросла до 3 млрд 130 млн грн. Нарешті, через проведену роботу, все ж таки, урядом ухвалено рішення і створено міжвідомчу робочу групу 28 жовтня 2020 року і 17 грудня було перше засідання. Така комісія з вирішення питань заборгованості не збиралася майже три роки", - зазначила вона.
Крім того, за словами омбудсмена, багато пенсіонерів перебувають нижче межі монетарної бідності через невідповідність прожиткового мінімуму, встановленого законом, фактичному його розміру.
"Моя рекомендація у щорічній доповіді 2019 року щодо встановлення прожиткового мінімуму в розмірі не нижче фактичного, не виконана, і законом "Про державний бюджет на 2021 рік" розмір прожиткового мінімуму вдвічі менший, ніж фактично в цінах січня 2021 року", - зауважила Денісова.
Також моніторинг засвідчив порушення прав громадян на пільги під час карантину через призупинення або обмеження пільгового проїзду громадян у громадському транспорті. Як зауважила Уповноважений з прав людини, після її втручання таке право було поновлено.
