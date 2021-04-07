УКР
Колишнього чоловіка стилістки Положай засудили до довічного за її вбивство

Колишнього чоловіка стилістки Положай засудили до довічного за її вбивство

Суд встановив, що колишній чоловік підстеріг стилістку поруч з її салоном краси і завдав численних ран, від яких вона померла.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Убивство сталося в 2015 році.

"Чоловік завчасно прибув до салону краси, яким керувала жінка, і став очікувати на її приїзд, перебуваючи неподалік. Зайшовши слідом за нею до приміщення, де між ними виник конфлікт, користуючись відсутністю сторонніх осіб, обвинувачений з особливою жорстокістю завдав ексдружині численних поранень, переважно в область обличчя та шиї, які призвели до її смерті", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що після цього чоловік вигадав алібі і спробував знищити докази. Свою вину в убивстві Катерини Положай він не визнає досі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні понад 1,5 тис. довічно засуджених, - Малюська

Суд засудив чоловіка до довічного ув'язнення.

Крім цього, з убивці вирішили стягнути на користь дітей і батьків убитої жінки. Його також зобов'язали довічно їх утримувати.

