Колишнього чоловіка стилістки Положай засудили до довічного за її вбивство
Суд встановив, що колишній чоловік підстеріг стилістку поруч з її салоном краси і завдав численних ран, від яких вона померла.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Убивство сталося в 2015 році.
"Чоловік завчасно прибув до салону краси, яким керувала жінка, і став очікувати на її приїзд, перебуваючи неподалік. Зайшовши слідом за нею до приміщення, де між ними виник конфлікт, користуючись відсутністю сторонніх осіб, обвинувачений з особливою жорстокістю завдав ексдружині численних поранень, переважно в область обличчя та шиї, які призвели до її смерті", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що після цього чоловік вигадав алібі і спробував знищити докази. Свою вину в убивстві Катерини Положай він не визнає досі.
Суд засудив чоловіка до довічного ув'язнення.
Крім цього, з убивці вирішили стягнути на користь дітей і батьків убитої жінки. Його також зобов'язали довічно їх утримувати.
