7 132 31

США закликають Росію до зниження напруженості у відносинах з Україною, - Пентагон

Вашингтон закликає Москву знизити напруженість у відносинах з Києвом, а також поважати територіальну цілісність України та її суверенітет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок представник Пентагону Джон Кірбі.

"Сполучені Штати закликають Росію поважати територіальну цілісність і суверенітет України, а також не провокувати і не посилювати напруженість, сказав прессекретар Пентагону", - йдеться в заяві, опублікованій Міноборони США.

У документі наголошується, що, за словами Кірбі, США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон також надав Києву "нелетальні і летальні" види озброєнь для того, щоб український народ міг "краще себе захистити".

"Ми продовжуємо закликати до припинення вогню, звернення до чого міститься і в Мінських угодах, а також до зниження напруженості й розрядки обстановки", - наводяться в заяві слова Кірбі.

Напередодні представник держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями у зв'язку з пересуванням російських військ біля кордонів України.

Пентагон (1455) росія (67313) США (24113) Кірбі Джон (526)
+5
паРаша завжди була імперією і нема чого ностальгувати за СРСР
07.04.2021 07:35 Відповісти
+3
эти призывы ни о чем
07.04.2021 07:21 Відповісти
+3
..І що не так ? Українці завжди приходили на допомогу народам які , прагнули позбутися кацапського ярма . Бо це є правильно . .
07.04.2021 08:06 Відповісти
эти призывы ни о чем
07.04.2021 07:21 Відповісти
Як напис на папіросній пачці.
07.04.2021 07:38 Відповісти
или надпись в туалете - НЕ ДАДИМ ПРОПАСТЬ ПРОДУКТАМ
07.04.2021 07:54 Відповісти
А вчитатись в фразу "Вашингтон также предоставил Киеву "нелетальные и летальные" виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог "лучше себя защитить" - зебілізм не дозволяє?https://censor.net/ru/n3258116
07.04.2021 09:00 Відповісти
Они уже не действенны. Только битьё определяет сознание.
07.04.2021 11:35 Відповісти
Я извиняюсь, счётчик призывов можно глянуть. Хоть разок.
07.04.2021 07:22 Відповісти
Надеюсь за официальными призывами стоит категорический запрет с угрозами по телефону. Иначе это бесполезное сотрясание воздуха.
07.04.2021 07:25 Відповісти
Кто мог предвидеть 10-20, 30 лет назад такое, нам помогает США от агрессии кремля . От того с кем рядом прожили , перемешались, одни цели и враги , пятилетки и космос, галоши и сгущенка...ЗИЛы и Волги , Запорожцы и Москвичи,- все потеряно навсегда, из за амбиции лилипута и его окружения.
07.04.2021 07:31 Відповісти
паРаша завжди була імперією і нема чого ностальгувати за СРСР
07.04.2021 07:35 Відповісти
Я не сторонник совка, а ностальгировать есть о чем. Просто, на лавочке возле подъезда с утра мамки с колясками, потом дети, потом старушки, потом молодежь, рядом стол, где мужики козла забивали... Сейчас в подъезде 4-ре квартиры, из 15-ти жилые, в трех бабки-доходяги, которые из квартир не выходят. Город, раньше был прекрасный, на берегу Каховского водохранилища, сейчас - мертвая тусовка.
07.04.2021 07:54 Відповісти
А что это за город?
показати весь коментар
Тот, где Богдана Хмельницкого, выбрали гетманом Войска Запорожского. Осилишь?)))
показати весь коментар
Не, не силён в истории.
показати весь коментар
Да вы мордва, только срать сильны, жопорукие
показати весь коментар
"не проходили вибори..." - помилка. "де проходили вибори..."
показати весь коментар
Брехун!!!
показати весь коментар
Ясно... Кацапи, як завжди, "в своєму репертуарі"...
1.Вибрання Хмельницького Гетьманом війська Запорізького Січ, не проходили вибори, розташовувалася на острові Томаківка. Ніякого "міста" там не було. І зараз немає... Місто Запоріжжя виникло майже через три століття.
2. Казки про "вимираюче " Запоріжжя" - з тої самої "опери", звідки кацапи "звиздять" про "недодержаву" і "дарение хахлам Таврии". 3.Читаю, зараз, російський сегмент Вікіпедії. Стаття про Богдана Хмельницького. А там!!!!...
Виявляється, ніяких запорізьких козаків , ніякого Івана Сірка під Дюнкерком не було!!! Там "Ваевали "польские наёмники". А "командовал ими "де Сиро"...". (Цікаво, а це французи знають? Бо Сірко ще при де Голлі уже значився, як "національний герой Франції" (він, на його могилу, при Хрущові, пішки ходив - історичний факт!!!), а зараз у Франції стоїть пам"ятник, на якому розлігся козак в шароварах, шапці зі шликом, з шаблею - "чиста польская адежда". ).
07.04.2021 09:55 Відповісти
довбні завжди вважали кацапєйщіну "браццкім навротом". Особисто я ще будучі учнем початкових класів вважав що чеченці воюють за праве діло а кацапи упирі, і бажав чеченцям перемоги. Коли грала московитська збірна проти Японії і програла я був радий, а ще більше був радий коли сусіди ледь не плакали - кацапія продула якимось вузькооким. А коли я вперше почув приказку - Ірландець боліє за свою команду і за ту яка грає проти Англії я зрозумів що цим принципом я сприймав кацапів років з 10.
показати весь коментар
Да неужели? Если мне память не изменяет, то к этому готовились задолго до 2014г., сразу после распада СССР, а активизировались по полной с приходом к власти Ющенко. Факты на лицо - кто помогал чеченцам? А кто помогал грузинам в 2008г.? Что на это ответите ЗПЖ?
показати весь коментар
..І що не так ? Українці завжди приходили на допомогу народам які , прагнули позбутися кацапського ярма . Бо це є правильно . .
показати весь коментар
Всё правильно делали, людям нужна свобода, а не ваше совковое говно
показати весь коментар
Все це було штучне і неприроднє , якщо згадати часи - від знищення Запорізької Січі , і до тепер . . Навіть не згадуючи про Крути , Голодомор та інше .

Україна кацапам була завжди " кісткою в горлі " .
показати весь коментар
Ви забули дописати: і то население, що його підтримує, а там 99 відсотків упоротих, які марять війною, грабунками, мародерством, знущанням, катуванням і вбивствами.
показати весь коментар
Леву не їсти м'ясо, соловейку не співати в гаю.
показати весь коментар
який лев? шакал.
показати весь коментар
Та не призывать тут нужно. нужно обьявить шо в Сумской области США разместили военную базу с крылатыми ракетами.
показати весь коментар
Краще військова доктрина Укоаїни повинна бути, як у Ізраїля.
показати весь коментар
Безплатно віддам свої 6 дачних соток за 15 км від кордону з РФ.
показати весь коментар
Натівським чоботом в рило. Тоді дійде до лаптєй.
показати весь коментар
Это примерно как в сельской глубинке призывать взлётных голубей на посадку в своей голубятне.
показати весь коментар
Из источников, не особо претендующих на достоверность.
В американский медицинский центр, специализирующийся на тяжёлых состояниях, практически одновременно доставлены: представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Государственного департамента США Нед Прайс с идентичными диагнозами - внезапная тяжесть в самочувствии. Проведёнными исследованиями установлено, что у обоих представителей утяжеление состояния возникло из-за того, что на каждого из них положили большой и толстый предмет: на Джона Кирби положил Путин в ответ на призыв к России о снижении напряженности в отношениях с Украиной, на Неда Прайса положило руководство Украины в ответ на призыв провести глубокие и всесторонние реформы.
показати весь коментар
