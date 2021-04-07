США закликають Росію до зниження напруженості у відносинах з Україною, - Пентагон

Вашингтон закликає Москву знизити напруженість у відносинах з Києвом, а також поважати територіальну цілісність України та її суверенітет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок представник Пентагону Джон Кірбі.

"Сполучені Штати закликають Росію поважати територіальну цілісність і суверенітет України, а також не провокувати і не посилювати напруженість, сказав прессекретар Пентагону", - йдеться в заяві, опублікованій Міноборони США.

У документі наголошується, що, за словами Кірбі, США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон також надав Києву "нелетальні і летальні" види озброєнь для того, щоб український народ міг "краще себе захистити".

"Ми продовжуємо закликати до припинення вогню, звернення до чого міститься і в Мінських угодах, а також до зниження напруженості й розрядки обстановки", - наводяться в заяві слова Кірбі.

Напередодні представник держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями у зв'язку з пересуванням російських військ біля кордонів України.