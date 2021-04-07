США закликають Росію до зниження напруженості у відносинах з Україною, - Пентагон
Вашингтон закликає Москву знизити напруженість у відносинах з Києвом, а також поважати територіальну цілісність України та її суверенітет.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок представник Пентагону Джон Кірбі.
"Сполучені Штати закликають Росію поважати територіальну цілісність і суверенітет України, а також не провокувати і не посилювати напруженість, сказав прессекретар Пентагону", - йдеться в заяві, опублікованій Міноборони США.
У документі наголошується, що, за словами Кірбі, США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон також надав Києву "нелетальні і летальні" види озброєнь для того, щоб український народ міг "краще себе захистити".
"Ми продовжуємо закликати до припинення вогню, звернення до чого міститься і в Мінських угодах, а також до зниження напруженості й розрядки обстановки", - наводяться в заяві слова Кірбі.
Напередодні представник держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями у зв'язку з пересуванням російських військ біля кордонів України.
1.Вибрання Хмельницького Гетьманом війська Запорізького Січ, не проходили вибори, розташовувалася на острові Томаківка. Ніякого "міста" там не було. І зараз немає... Місто Запоріжжя виникло майже через три століття.
2. Казки про "вимираюче " Запоріжжя" - з тої самої "опери", звідки кацапи "звиздять" про "недодержаву" і "дарение хахлам Таврии". 3.Читаю, зараз, російський сегмент Вікіпедії. Стаття про Богдана Хмельницького. А там!!!!...
Виявляється, ніяких запорізьких козаків , ніякого Івана Сірка під Дюнкерком не було!!! Там "Ваевали "польские наёмники". А "командовал ими "де Сиро"...". (Цікаво, а це французи знають? Бо Сірко ще при де Голлі уже значився, як "національний герой Франції" (він, на його могилу, при Хрущові, пішки ходив - історичний факт!!!), а зараз у Франції стоїть пам"ятник, на якому розлігся козак в шароварах, шапці зі шликом, з шаблею - "чиста польская адежда". ).
Україна кацапам була завжди " кісткою в горлі " .
В американский медицинский центр, специализирующийся на тяжёлых состояниях, практически одновременно доставлены: представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Государственного департамента США Нед Прайс с идентичными диагнозами - внезапная тяжесть в самочувствии. Проведёнными исследованиями установлено, что у обоих представителей утяжеление состояния возникло из-за того, что на каждого из них положили большой и толстый предмет: на Джона Кирби положил Путин в ответ на призыв к России о снижении напряженности в отношениях с Украиной, на Неда Прайса положило руководство Украины в ответ на призыв провести глубокие и всесторонние реформы.