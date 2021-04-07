УКР
Пандемія COVID-19 забрала життя 2,8 млн людей, кількість інфікованих перевищила 133 млн. За добовим приростом захворілих Україна на 7-му місці у світі і на 1-му в Європі

Станом на ранок 7 квітня у світі зареєстрували 576 636 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 11 802 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 133 030 082 випадки інфікування, з них 576 636 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 886 114 осіб, з них 11 802 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 107,2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: в Києві і 20 областях перевищено епідпоріг коронавірусу, у 22 регіонах - рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 7-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 1.

Топ коментарі
+8
Нам не страшно. У нас през- Чемпіон по боротьбі з коронавірусом!
показати весь коментар
07.04.2021 07:51 Відповісти
+7
Тут більше лякає не 1 місце в Європі по приросту хворих, а кількість наших дебілів, які готові і далі голосувати за зелене шапіто.
показати весь коментар
07.04.2021 07:56 Відповісти
+5
І якого ж біса було "каркати" про рекордсменство в боротьбі з КОВІДом?!
показати весь коментар
07.04.2021 07:40 Відповісти
І якого ж біса було "каркати" про рекордсменство в боротьбі з КОВІДом?!
показати весь коментар
07.04.2021 07:40 Відповісти
А пропіаритись? Це ж святе.
показати весь коментар
07.04.2021 07:45 Відповісти
Але ж треба міру мати і хоч трішечки думати!
показати весь коментар
07.04.2021 08:28 Відповісти
чем ??
показати весь коментар
07.04.2021 09:11 Відповісти
Вопрос, конечно, интересный. Впрочем сейчас "крутят" сериал "Вскрытие покажет".
показати весь коментар
07.04.2021 11:11 Відповісти
ВпЄрєді планети всЄй
показати весь коментар
07.04.2021 07:42 Відповісти
Порох винен, вгадав?
показати весь коментар
07.04.2021 07:43 Відповісти
Нам не страшно. У нас през- Чемпіон по боротьбі з коронавірусом!
показати весь коментар
07.04.2021 07:51 Відповісти
Тут більше лякає не 1 місце в Європі по приросту хворих, а кількість наших дебілів, які готові і далі голосувати за зелене шапіто.
показати весь коментар
07.04.2021 07:56 Відповісти
Покажите статистику на 100 000 населения и получите другие результаты
показати весь коментар
07.04.2021 08:11 Відповісти
Еще хуже
показати весь коментар
07.04.2021 09:01 Відповісти
Мы тогдп США, Иран и Индию обгоним
показати весь коментар
07.04.2021 09:04 Відповісти
Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, - Зеленський .
показати весь коментар
07.04.2021 08:23 Відповісти
засунь этот палец, зеленая срань, себе в жопу.
показати весь коментар
07.04.2021 09:18 Відповісти
Валерия Ларченко сменила ник?
показати весь коментар
07.04.2021 10:03 Відповісти
Вже і "застужені" і міжнародні. Незабаром світову першість виборемо.
показати весь коментар
07.04.2021 08:31 Відповісти
А по соотношению заболевшие/выздоровевшие на каком месте?
показати весь коментар
07.04.2021 08:33 Відповісти
"Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,8 млн человек, число инфицированных превысило 133 млн. По суточному приросту заболевших Украина на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе" - ещё Украина на 1-м в Европе по смертности населения без COVID-19, по бедности населения и виноваты во всём олигархи.
показати весь коментар
07.04.2021 08:39 Відповісти
презик тут не причем?
показати весь коментар
07.04.2021 09:19 Відповісти
есть чем гордиться, правда, власть?
показати весь коментар
07.04.2021 09:46 Відповісти
1. За последнюю неделю суточный прирост больных ковидом в Канаде вырос до 5,2 тысяч.
2. 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
Далой локдаун, дауны!
показати весь коментар
07.04.2021 10:52 Відповісти
 
 