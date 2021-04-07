Пандемія COVID-19 забрала життя 2,8 млн людей, кількість інфікованих перевищила 133 млн. За добовим приростом захворілих Україна на 7-му місці у світі і на 1-му в Європі
Станом на ранок 7 квітня у світі зареєстрували 576 636 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 11 802 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 133 030 082 випадки інфікування, з них 576 636 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 886 114 осіб, з них 11 802 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 107,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 7-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 1.
