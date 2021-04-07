За три дні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала понад 1,5 тис. порушень "тиші" на Донбасі, - звіт

З вечора 2 по вечір 5 квітня в Донецькій області місія зафіксувала 1424 порушення режиму припинення вогню, зокрема 281 вибух (за оцінкою, 10 артилерійських пострілів і 271 вибух невизначеного походження), у Луганській - 126 (вибухи невизначеного походження).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.

Так, 900 порушень режиму припинення вогню (постріли і черги з великокаліберного кулемета) сталися в ніч із 2 на 3 квітня в районі на південь від н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька). Решта порушень зафіксовано в районах на північний захід від н. п. Донецьк (непідконтрольний уряду) в ніч із 2 на 3 квітня, а також на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька) у ніч із 3 на 4 квітня. За попередній звітний період зафіксовано 594 такі порушення, деякі мали місце біля зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк" (8 км на північний захід від Донецька).

З вечора 2 по вечір 5 квітня в Луганській області СММ зафіксувала 126 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження). Більшість порушень (79) зафіксовано увечері 2 квітня на північ від н. п. Кадіївка (колиш. Стаханов; непідконтрольний уряду, 50 км на захід від Луганська), а також на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 427 таких порушень.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 16 657 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 5816 вибухів, 1721 невизначений боєприпас, що пролетів, 179 спалахів дульного полум'я, 72 освітлювальні ракети, а також щонайменше 8869 черг і пострілів)", - йдеться в повідомленні.