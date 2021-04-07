481 померлий від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 квітня 2021 року. В Україні зафіксовано найвищу смертність від COVID-19 за добу - за минулу добу померла 481 особа.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 07 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5 587 осіб;

летальних випадків – 481;

одужало – 11 472 особи;

здійснено тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 784 579 осіб;

одужало – 1 373 851 особа;

летальних випадків – 35 498;

проведено ПЛР-тестувань – 8 456 635.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях", - розповів Степанов.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу зафіксовано рекордні показники летальності від початку пандемії - померла 481 особа. До цього рекордом були 433 летальні випадки за добу, зафіксовані станом на 2 квітня поточного року.







