УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9736 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 252 20

Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу найманці РФ 14 разів зривали "тишу", - штаб ОС

Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу найманці РФ 14 разів зривали

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населених пунктів Піски та Опитне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82- та 120-мм калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Кам’янка та Гнутове, російсько-окупаційні війська застосовували у бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля селища Новгородське, збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів Золоте-4 та Шуми – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новотошківське ворог застосовував стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів, один український воїн зазнав поранень, несумісних із життям. Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників", - зазначено в повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також читайте: Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня

"Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 7 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу найманці РФ 14 разів зривали тишу, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (30460) Донбас (22362) втрати (4539) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Вечная и светлая память........Пусть покоятся с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
показати весь коментар
07.04.2021 08:31 Відповісти
+22
Вічна Пам"ять і Слава загиблим Воїнам.
показати весь коментар
07.04.2021 08:41 Відповісти
+19
Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки наемники РФ 14 раз срывали "тишину", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2524
показати весь коментар
07.04.2021 08:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки наемники РФ 14 раз срывали "тишину", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2524
показати весь коментар
07.04.2021 08:22 Відповісти
Вечная и светлая память........Пусть покоятся с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
показати весь коментар
07.04.2021 08:31 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава загиблим Воїнам.
показати весь коментар
07.04.2021 08:41 Відповісти
Ну ничего потерпите, верховный гавнокомандующий занимается этим вопросом, еще осталось с десяток меморандумов подписать (с Бахрейн, Катар....про Зимбабве тоже не забыть... ) и все, конец войне!
показати весь коментар
07.04.2021 08:52 Відповісти
Так двоє найкращих загинули, а двоє найбрудніших у брехні і діях літають на літаку бідної України по Катарах і насолоджуються життям і головне що це сміття ніколи, ніколи не брали зброю на захист України, вони тільки своїми поганими язиками оббріхували цю країну і лили бруд на героїв.
Вічна пам/ять загиблим за Україну. Співчуття рідним.
показати весь коментар
07.04.2021 09:59 Відповісти
Знаете от куда пошло слово "Эллита" (к которым уже можно причислить и Зеленского)?!
Смысл слова, сильно исказили. В дрейней Греции, было выражение "Со щитом или на щите" ("Elte el elite"). И к "элите" причисляли только тех, кто вернулся "на щите", т.е. погиб защищая страну
показати весь коментар
07.04.2021 14:42 Відповісти
То ж яким треба бути "мудрим нарідом " ,щоб в час війни вибрати таке ...но президентом ?!! А синочкам нашим вічна пам"ять !!!
показати весь коментар
07.04.2021 09:02 Відповісти
Це не зупиниться ніколи ...
показати весь коментар
07.04.2021 09:15 Відповісти
Скільки ж це має пройти років ще щоб закінчилися ці втрати???(((
показати весь коментар
07.04.2021 09:17 Відповісти
"Щоб пошвидше закінчити війну потрібно пошвидше розгромити ворога і закінчити війну" (А.Шікльгрубер)
показати весь коментар
07.04.2021 09:33 Відповісти
Так просто..
показати весь коментар
07.04.2021 09:38 Відповісти
Так просто. Треба йти у наступ, і не оборонятися, а нападати. Ото і всього, ця істина прадавня як світ.
показати весь коментар
07.04.2021 11:22 Відповісти
Ганьба для українців в тому, що в Україні повно різних колаборантів, причому повно всяких "жирних", колишніх регіоналів, комуністів. Їх потрібно використовувати в якості живих щитів - прив'язувати на позиціях. Поможет- Добре! Ні, теж краще, ніж нічого.
показати весь коментар
07.04.2021 09:43 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу найманці РФ 14 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6637
показати весь коментар
07.04.2021 10:52 Відповісти
Царство Небесне..., вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
07.04.2021 11:40 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
07.04.2021 14:03 Відповісти
Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу найманці РФ 14 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7076
показати весь коментар
07.04.2021 22:35 Відповісти
 
 