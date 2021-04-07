Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу найманці РФ 14 разів зривали "тишу", - штаб ОС
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік населених пунктів Піски та Опитне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82- та 120-мм калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Кам’янка та Гнутове, російсько-окупаційні війська застосовували у бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля селища Новгородське, збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів Золоте-4 та Шуми – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новотошківське ворог застосовував стрілецьку зброю.
"Внаслідок ворожих обстрілів, один український воїн зазнав поранень, несумісних із життям. Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників", - зазначено в повідомленні.
На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.
Станом на 7:00 ранку 7 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
Родным и близким искренние соболезнования.
Вічна пам/ять загиблим за Україну. Співчуття рідним.
Смысл слова, сильно исказили. В дрейней Греции, было выражение "Со щитом или на щите" ("Elte el elite"). И к "элите" причисляли только тех, кто вернулся "на щите", т.е. погиб защищая страну
Слава Україні!!!
Героям слава!!!