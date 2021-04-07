УКР
Новини Коронавірус і карантин
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 585 осіб, загалом - 320 265, - Степанов

320 263 особи в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 585 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 квітня 2021 року в Україні. 320 265 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, що в деяких країнах не вакциновані медики, - "пародія", - глава ВООЗ Гебреєсус

За даними міністра, щеплення проводилися 127 мобільними бригадами з імунізації та 755 пунктами вакцинації.

"Станом на 6 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 419 379 людей", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1819), Львівській (1349), Дніпропетровській (1170) та Хмельницькій (990) областях, найменше - у Київській (0), Херсонській (40) та Чернігівській (150) областях.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2255) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Получили две дозы 2 человека.За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 585 осіб, загалом - 320 265, - Степанов - Цензор.НЕТ 2806
07.04.2021 08:47 Відповісти
"320 263 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека - Степанов."

Вау

С начала президенства Джо Байдена (с 20 января по 7 апреля) хотя бы одну дозу вакцины получили в США более 108 млн американцев (32,5% населения): https://censor.net/ru/n3258120
07.04.2021 08:52 Відповісти
Степанов давай уже файзер, модерну, або астразенеку (Сов2) і ковідшилдну (Сов1). Там тромби у мінімальної кількості людей і вона більш дешева для бідняків. Я хочу зелений паспорт і в Европу вже!!! Блін весна через 2 тижні повноцінна...
07.04.2021 09:00 Відповісти
Просто поделите 43000000 на 16000 будет 2 687..., вот через столько дней доберётесь в Европу, это ещё очень хорошо, а если взять ещё выходные, когда ни хрена почти не делают, то можете состариться и не попасть в Европу, а вы говорите весна..., зато уже НЕ весело, нема приколу.., и как то хуже уже... 🙂
07.04.2021 09:10 Відповісти
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 585 осіб, загалом - 320 265, - Степанов - Цензор.НЕТ 8321
07.04.2021 09:11 Відповісти
 
 