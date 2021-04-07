За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 585 осіб, загалом - 320 265, - Степанов

320 263 особи в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

"15 585 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 квітня 2021 року в Україні. 320 265 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 127 мобільними бригадами з імунізації та 755 пунктами вакцинації.

"Станом на 6 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 419 379 людей", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1819), Львівській (1349), Дніпропетровській (1170) та Хмельницькій (990) областях, найменше - у Київській (0), Херсонській (40) та Чернігівській (150) областях.