Ситуація з порушенням прав людини у світі погіршилася через пандемію COVID-19, - Amnesty International

Пандемія коронавірусу призвела до погіршення ситуації з правами людини в усьому світі. Зокрема, посилилася дискримінація вразливих верств населення.

Про це йдеться у звіті Amnesty International, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна .На думку правозахисників, найбільше загострилася ситуація з правами жінок, представників ЛГБТ, біженців, трудових мігрантів, працівників охорони здоров'я, людей, зайнятих у тіньових секторах економіки.



"Пандемія COVID-19 різко оголила і збільшила нерівність всередині країн та між ними, а також продемонструвала кричуще нехтування наших лідерів загальнолюдськими цінностями", - заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.



Також наголошується, що заходи, які влади впровадять у відповідь на пандемію, часто були перебільшені; вони експлуатували кризу як привід для порушень прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 2,8 млн людей, кількість інфікованих перевищила 133 млн. За добовим приростом захворілих Україна на 7-му місці у світі і на 1-му в Європі

Також у доповіді йдеться, що самоізоляція призвела до сплесків домашнього насильства. Особливо в країнах Східної Європи і Середньої Азії, де жінки не могли звернутися за захистом.



Правозахисники зазначили, що в Європі десять країн відступили від Конвенції з прав людини в спробах боротися з коронавірусом. Ці заходи часто, на думку правозахисників, були невідповідними потенційній епідемічній загрозі.

"Пандемія дуже чітко висвітлила нездатність світу ефективно співпрацювати в момент найгострішої міжнародної потреби", - додала Калламар.