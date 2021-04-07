УКР
Ситуація з порушенням прав людини у світі погіршилася через пандемію COVID-19, - Amnesty International

Пандемія коронавірусу призвела до погіршення ситуації з правами людини в усьому світі. Зокрема, посилилася дискримінація вразливих верств населення.

Про це йдеться у звіті Amnesty International, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна .На думку правозахисників, найбільше загострилася ситуація з правами жінок, представників ЛГБТ, біженців, трудових мігрантів, працівників охорони здоров'я, людей, зайнятих у тіньових секторах економіки.

"Пандемія COVID-19 різко оголила і збільшила нерівність всередині країн та між ними, а також продемонструвала кричуще нехтування наших лідерів загальнолюдськими цінностями", - заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

Також наголошується, що заходи, які влади впровадять у відповідь на пандемію, часто були перебільшені; вони експлуатували кризу як привід для порушень прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 2,8 млн людей, кількість інфікованих перевищила 133 млн. За добовим приростом захворілих Україна на 7-му місці у світі і на 1-му в Європі

Також у доповіді йдеться, що самоізоляція призвела до сплесків домашнього насильства. Особливо в країнах Східної Європи і Середньої Азії, де жінки не могли звернутися за захистом.

Правозахисники зазначили, що в Європі десять країн відступили від Конвенції з прав людини в спробах боротися з коронавірусом. Ці заходи часто, на думку правозахисників, були невідповідними потенційній епідемічній загрозі.

"Пандемія дуже чітко висвітлила нездатність світу ефективно співпрацювати в момент найгострішої міжнародної потреби", - додала Калламар.

Автор: 

+3
А курточка Степанова за 620 000 гривен это дискриминация уязвимых слоев населения или еще нет?
07.04.2021 08:48 Відповісти
+3
Какие "права человека", забудьте.Стадо приучают к послушанию кнута,а Конституцией давно подтираются.
07.04.2021 09:08 Відповісти
+1
07.04.2021 08:51 Відповісти
07.04.2021 08:48 Відповісти
07.04.2021 08:51 Відповісти
Смотри, центр по борьбе с фейками начал работу.
Доберутся до тебя, мел половой.
07.04.2021 08:52 Відповісти
Каких фейков?
07.04.2021 09:07 Відповісти
Фейковых.
07.04.2021 09:30 Відповісти
Конкретно?Что в его каменте фейк?
07.04.2021 18:19 Відповісти
07.04.2021 09:28 Відповісти
07.04.2021 09:31 Відповісти
Значит санкции - следствие пандемии?
Плохо, когда страной "руко водят" "хворі люди".
07.04.2021 08:50 Відповісти
я бы сказал руко блудят.. твари во сразу ЛГБД притянули за уши что такое вазелину им не хватает какие права их нарушены а как западло написали права женщин и всякого повторного творения именуемого евреями ЛГБД тьфу ну и мерзость нафиг нам эти новости как там с правами граждан в Украине а??? от "еврейско хвашистко армянско мусульманско иноверско пед..ой татарской хунты"(идиома сарказм неологизм аллегория сатира политическая литературная игра слов)???"!!! у наших олигархов с правами все в порядке или их также ущемляют тварей.... которых никак не повесят на Майдане???!!
07.04.2021 09:11 Відповісти
07.04.2021 09:08 Відповісти
Вам же сказали мир измениться. Век демократии закончился.
07.04.2021 09:18 Відповісти
 
 