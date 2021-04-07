УКР
Новини
2 178 7

Верховний Суд відкрив провадження щодо скасування Зеленським призначення суддів КС: розгляд справ розпочнеться 29 квітня

Верховний Суд відкрив провадження у справах щодо оскарження указу Президента України Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів Конституційного Суду. Засідання з розгляду справ призначені на 29 квітня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ВС, передає Цензор.НЕТ.

У суді повідомили, що 5 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 року "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року про призначення позивача суддею КСУ.

Судове засідання з розгляду справи призначене на 29 квітня 2021 року о 10:00.

Також 5 квітня прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 9901/97/21 за позовом Олександра Касмініна, який оскаржив Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 року № 513 про своє (позивача) призначення суддею Конституційного Суду України.

Також читайте: Конституційна криза в Україні вичерпана після звільнення Тупицького, - представник Зеленського в КС Веніславський

Розгляд справи призначено на 29 квітня 2021 року об 11:00.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Верховний Суд (1201) КС (1429) Тупицький Олександр (259)
Ось це правильно. А то і Конституцію в країні нікому захищати від "гаранта конституції".
07.04.2021 09:07 Відповісти
Суди без роботи не залишаться.
07.04.2021 09:12 Відповісти
Верховный Суд не может рассматривать Указы Президента, это прерогатива Конституционного Суда и то не по своей инициативе а дупутатов
07.04.2021 09:16 Відповісти
ЗєлюНаНари!
07.04.2021 09:21 Відповісти
ні, в цьому випадку - це конфлікт інтересів. В цьому випадку - саме Верховний Суд.
07.04.2021 09:51 Відповісти
Якби я на всі сто був впевнений у справедливому правосудді в стінах Верховного Суду - я би вже заявляв, що клоун матиме вирок в пасиві.
07.04.2021 09:49 Відповісти
Как за последние триста лет смягчились нравы наших политиков. В прошлые времена Зеленский сварил бы их в кипятке или посадил на Майдане на кол. А так отстранил и все.
07.04.2021 11:40 Відповісти
 
 