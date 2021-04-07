Верховний Суд відкрив провадження щодо скасування Зеленським призначення суддів КС: розгляд справ розпочнеться 29 квітня

Верховний Суд відкрив провадження у справах щодо оскарження указу Президента України Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів Конституційного Суду. Засідання з розгляду справ призначені на 29 квітня 2021 року.

У суді повідомили, що 5 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 року "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року про призначення позивача суддею КСУ.

Судове засідання з розгляду справи призначене на 29 квітня 2021 року о 10:00.

Також 5 квітня прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 9901/97/21 за позовом Олександра Касмініна, який оскаржив Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 року № 513 про своє (позивача) призначення суддею Конституційного Суду України.

Розгляд справи призначено на 29 квітня 2021 року об 11:00.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.






