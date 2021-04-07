За тиждень винищувачі НАТО 7 разів піднімалися в небо для перехоплення військових літаків РФ над Балтійським морем, - Міноборони Литви

Із 29 березня по 4 квітня винищувачі НАТО сім разів піднімалися в небо над Балтійським морем для перехоплення російських військових літаків.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що 29 березня винищувачі перехопили один літак Іл-38 та два літаки Су-27. Перший летів з материкової Росії до Балтійського моря, а потім повернувся назад.

30 березня був перехоплений один Іл-20, який летів із материкової Росії до Калінінграда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічний бомбардувальник США B-1B Lancer вперше приземлився в Польщі

31 березня дня Іл-20 здійснив політ із Калінінграда до материкової частини країни. Того ж дня винищувачі НАТО перехопили два Су-27, які вилетіли з цього ж міста та повернулись назад. Цього дня літаки альянсу супроводжували Ту-134, який летів із материкової частини РФ.

Вже 31 березня було зафіксовано політ одного Іл-20.

2 квітня, окрім Іл-20, було перехоплено один Іл-76.