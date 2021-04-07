За тиждень винищувачі НАТО 7 разів піднімалися в небо для перехоплення військових літаків РФ над Балтійським морем, - Міноборони Литви
Із 29 березня по 4 квітня винищувачі НАТО сім разів піднімалися в небо над Балтійським морем для перехоплення російських військових літаків.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що 29 березня винищувачі перехопили один літак Іл-38 та два літаки Су-27. Перший летів з материкової Росії до Балтійського моря, а потім повернувся назад.
30 березня був перехоплений один Іл-20, який летів із материкової Росії до Калінінграда.
31 березня дня Іл-20 здійснив політ із Калінінграда до материкової частини країни. Того ж дня винищувачі НАТО перехопили два Су-27, які вилетіли з цього ж міста та повернулись назад. Цього дня літаки альянсу супроводжували Ту-134, який летів із материкової частини РФ.
Вже 31 березня було зафіксовано політ одного Іл-20.
2 квітня, окрім Іл-20, було перехоплено один Іл-76.
Какие люди!
Ты растёшь.
С пола поднялся до побелки.
А могло быть і так винищувачі НАТО сім разів піднімалися в небо над Чорним морем і українським Кримським півостровом для перехоплення російських військових літаків. Літаків з проклятої фашистської ворожої паРаші яка злочинно намагалася окупавати суверенну українську територію Криму. Тоді б і не вийшло б у загарбників з цією козломордої кацапської нечестю.
А так маємо те що маємо, і як визволяти свою рідну Українську аде окуповану кремлем землю, поки не знаємо.-