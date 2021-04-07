УКР
За тиждень винищувачі НАТО 7 разів піднімалися в небо для перехоплення військових літаків РФ над Балтійським морем, - Міноборони Литви

За тиждень винищувачі НАТО 7 разів піднімалися в небо для перехоплення військових літаків РФ над Балтійським морем, - Міноборони Литви

Із 29 березня по 4 квітня винищувачі НАТО сім разів піднімалися в небо над Балтійським морем для перехоплення російських військових літаків.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що 29 березня винищувачі перехопили один літак Іл-38 та два літаки Су-27. Перший летів з материкової Росії до Балтійського моря, а потім повернувся назад.

30 березня був перехоплений один Іл-20, який летів із материкової Росії до Калінінграда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічний бомбардувальник США B-1B Lancer вперше приземлився в Польщі

31 березня дня Іл-20 здійснив політ із Калінінграда до материкової частини країни. Того ж дня винищувачі НАТО перехопили два Су-27, які вилетіли з цього ж міста та повернулись назад. Цього дня літаки альянсу супроводжували Ту-134, який летів із материкової частини РФ.

Вже 31 березня було зафіксовано політ одного Іл-20.

2 квітня, окрім Іл-20, було перехоплено один Іл-76.

Литва (2517) НАТО (6724) Балтія (358) росія (67313) літак (3005)
+4
Если бы хоть одного приземлили,не было бы других шесть поползновений.
показати весь коментар
07.04.2021 09:22 Відповісти
+3
Подниматься недостаточно , врага нужно приземлять .
показати весь коментар
07.04.2021 09:11 Відповісти
+1
Надо было не перехватывать, а сбивать
показати весь коментар
07.04.2021 09:08 Відповісти
О!!!
Какие люди!
Ты растёшь.
С пола поднялся до побелки.
показати весь коментар
07.04.2021 09:12 Відповісти
чудесно. а у нас нарасеянские вертолёты как у себя дома летают.
показати весь коментар
07.04.2021 09:22 Відповісти
Ви готові до повномаштабної війни з рашиССтами?
показати весь коментар
07.04.2021 09:25 Відповісти
Восьмый рик сдерживают росийську армию, а зараз потрибна допомога вид НАТО.
показати весь коментар
07.04.2021 10:06 Відповісти
Die österreichische Zeitung "der Standard" ist eine Müllkippe und ein Zentrum, um Putins Lügen zu verbreiten!
показати весь коментар
07.04.2021 09:23 Відповісти
What language you fu#king writing here? Are you lost your mind? This is Ukrainian website bro.
показати весь коментар
07.04.2021 09:27 Відповісти
этот враг давно и сильно выеживатся , буквально просится на хорошую пистюлину во многих точках мира , а его все ублажают вместо того шо б призвиздохать !!
показати весь коментар
07.04.2021 09:26 Відповісти

А могло быть і так винищувачі НАТО сім разів піднімалися в небо над Чорним морем і українським Кримським півостровом для перехоплення російських військових літаків. Літаків з проклятої фашистської ворожої паРаші яка злочинно намагалася окупавати суверенну українську територію Криму. Тоді б і не вийшло б у загарбників з цією козломордої кацапської нечестю.
А так маємо те що маємо, і як визволяти свою рідну Українську аде окуповану кремлем землю, поки не знаємо.-
показати весь коментар
07.04.2021 12:31 Відповісти
 
 