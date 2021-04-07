УКР
Критикувала за зовнішній вигляд і целюліт: директорці ліцею на Львівщині загрожують виправні роботи. ФОТО

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію про те, що в одному з навчальних закладів у Червоноградському районі Львівщини відбувається цькування учнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

За цим фактом ювенальні поліцейські Червоноградського районного відділу поліції провели перевірку. Зокрема, опитали дітей (жертв булінгу й очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять.

6 квітня на керівницю навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання - штраф від 850 до 1700 гривень мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Матеріали направлені на розгляд суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жлоб ... Треба бути як усі": батька п'ятирічної дівчинки, яку демонстративно принизили в дитсадку Чернівців, почали цькувати в соцмережах

За даними місцевого видання ZAXID.net йдеться про директорку ліцею №2 в Соснівці 67-річну Наталію Щербань.

Критикувала за зовнішній вигляд і целюліт: директорці ліцею на Львівщині загрожують виправні роботи 01

Відомо, що під час розмови з 10-класниками вона дозволяла собі некоректні висловлювання на адресу учнів за їхній зовнішній вигляд. Зокрема, Щербань дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани, і дівчатам, які надягають хустки. Також директор звернула увагу однієї зі школярок на целюліт. Школярі записали аудіо однієї з розмов Щербань з учнями і анонімно оприлюднили в Facebook.

Автор: 

діти (5270) ліцей (47) Нацполіція (15435) булінг (66) Львівська область (2526)
Топ коментарі
+17
Я так понимаю,у этой старой коровы целлюлита нет? Да её в голом виде увидишь-моральная травма на всю жизнь.
показати весь коментар
07.04.2021 09:24 Відповісти
+13
Ну и дурак! Такие твари как эта не упрекают, они унижают причем публично. Упрекнула это если бы вызвала в свой кабинет и спокойно поинтересовалась почему ребенок носит такую одежду и порекомендовала бы в следующий раз надевать другую. А так обычная совковая тварь с комплексом вахтера
показати весь коментар
07.04.2021 09:27 Відповісти
+7
Не все так просто.
Я в своё время столкнулся с такой ситуацией, когда несколько родителей развили подобную тему. Учитель была строгая, но справедливая. Дети этих родителей просто были откровенно слабые. При этом ее вынудили уйти. В классе более 20 детей, подавляющее большинство ее поддерживали, но директор школы не захотела скандала, а учитель как порядочный человек просто уволилась.
Мораль такова - нельзя по нескольким фактам составить картину, хотя может быть все что угодно. Если ученик курит это норм? А если ему учитель сделает замечание, то это уже буллинг!
показати весь коментар
07.04.2021 09:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старая кошёлка.
показати весь коментар
07.04.2021 09:21 Відповісти
Понятно, что дура! Единственное, с чем я согласен, так это вот с этим: "упрекнула подростков, которые носят спортивные и дырявые штаны"(с).
показати весь коментар
07.04.2021 09:23 Відповісти
Ну и дурак! Такие твари как эта не упрекают, они унижают причем публично. Упрекнула это если бы вызвала в свой кабинет и спокойно поинтересовалась почему ребенок носит такую одежду и порекомендовала бы в следующий раз надевать другую. А так обычная совковая тварь с комплексом вахтера
показати весь коментар
07.04.2021 09:27 Відповісти
Правильно, а ещё не в коем случае нельзя ставить двоешникам двойки, это же нарушенная психика на всю жизнь.
показати весь коментар
07.04.2021 09:34 Відповісти
нИ в коем
показати весь коментар
07.04.2021 09:49 Відповісти
Мляаа, ну ты голова, ну молодец, ходячая энциклопедия, эрудит, мнемоник, гроза комментаторов, с тобой страшно дискутировать.
показати весь коментар
07.04.2021 13:26 Відповісти
у тебе діарея словесна. прими таблєточку.
показати весь коментар
07.04.2021 13:56 Відповісти
канешн, ето же как клеймо дурака,есть страны где плохих оценок вообще не ставят, не знаешь-выучишь, вот потом и поставим оценку, потому что знать надо.У нас же человеку поставили "2", все , дело сделано , он успокоился, забыл то что не знал, и ждет следующую двойку.
показати весь коментар
07.04.2021 09:59 Відповісти
Чомусь в совєтській школі вважали, що відмітка два - достатньо низька оцінка за недостатні знання. Але ж є ще й один бал.
хто хоче виправитись - вивче і виправить оцінку. тут справа в іншому: система оцінювання повинна бути однаковою для всіх. І як низький бал, так і високий, не повинен оцінювати здібності в цілому. Бо кожна людина може бути неперевершена (серед своєї спільноти) у чомусь конкретному: хтось запамятовує багато тексту, хтось вміє швидко знаходити рішення, хтось досить повільно знаходить найоптимальніші рішення. Хтось вміє точно кидати мяча. А ще є музиканти, маляри, каменярі та зварники. І багато з людей насправді можуть володіти не одним таким вмінням.
показати весь коментар
07.04.2021 13:07 Відповісти
Алё, двоечник, нет плохих и хороших оценок, два балла это и есть результат твоих знаний на текущий момент.
показати весь коментар
07.04.2021 13:31 Відповісти
відсталий, за знання оцінку ставлять совки, а ******** світ - за вміння ті знання приміняти на практиці.
показати весь коментар
07.04.2021 13:57 Відповісти
Розумієш,швидкий, скорий, бистрий, прудкий, спрямований різко вперед, стрімкий, хуткий, жвавий, бурхливий, невпинний, рухливий, за що ставлять оцінку можно говирити будь як, але передусім за твої знання.
показати весь коментар
07.04.2021 17:54 Відповісти
ти генератор випадкових слів? тобто бот.
показати весь коментар
07.04.2021 18:03 Відповісти
Це нічого не змінює по відношеню до тебе, ти як був нудний, нецікавий, пісний, млосний, марудний, то таким і залишися.
показати весь коментар
07.04.2021 18:08 Відповісти
ти сам себе обманюєш. З нудним не возяться.
показати весь коментар
07.04.2021 18:43 Відповісти
Привет коллега,единице-получатель .Ето же не плохая оценка-"единица", как для тебя?Тем более , что нет плохих оценок, это не плохо тебе
показати весь коментар
07.04.2021 16:52 Відповісти
Привет! Понимаешь, ты так невнятно сформулировал свою мысль что сразу же становится понятным - единица это твоя вершина.
показати весь коментар
07.04.2021 17:57 Відповісти
Какой то ты не постоянный, то двойку мне ставил, а теперь уже еденицу.Или может быть просто злой.Если что плохо понимаешь, то прочитай еще раз и подумай, можно и еще раз и по слогам, попроси старших помочь.Если все равно не понял-пропусти
показати весь коментар
07.04.2021 18:19 Відповісти
То что порванные штаны, в этом не виноват ребёнок, а родители и надо не унижать ребёнка, а говорить с родителями
показати весь коментар
07.04.2021 09:41 Відповісти
ти в магазинах молодіжного одягу не буваєш чи у країні твого прапорця вже молодь вимерла, що ти не бачиш, що вони носять? у тебе так звучить, наче ті штани вони у дракі чи лазячи по дереву забору порвали. вони вже в магазині продаються порвані. ти з директрисою одного рівня розвитку.
показати весь коментар
07.04.2021 09:52 Відповісти
Че ты несёшь? Какой магазин ? Речь о школе идёт
показати весь коментар
07.04.2021 09:56 Відповісти
вони вже в магазині продаються порвані. -- что ты куришь? Ты хоть понимаешь что такое порванные штаны? Здесь речь вообще не о тех порванных с магазина
показати весь коментар
07.04.2021 09:59 Відповісти
тут якраз мова про діряві джинси з магазину, які діти вдягають в школу.
показати весь коментар
07.04.2021 10:04 Відповісти
Дырявые или порванные, за это несут ответственность родители , причём тут вообще ребёнок?
показати весь коментар
07.04.2021 10:08 Відповісти
та я ж не проти, теж такої думки. я лише уточнюю, що мова йде не про порвані десь випадково штані, а саме про куплені діряві
показати весь коментар
07.04.2021 10:10 Відповісти
Я поняв , просто когда я читав упустил этот момент.
показати весь коментар
07.04.2021 10:12 Відповісти
Ты с Урала? Такого никогда в магазинах не видел?
Критикувала за зовнішній вигляд і целюліт: директорці ліцею на Львівщині загрожують виправні роботи - Цензор.НЕТ 9303
показати весь коментар
07.04.2021 10:06 Відповісти
Нет , в магазине я на такое не смотрю , только на улице . 😂😂😂

А зачем мне смотреть на такое в магазине ?
А ты в магазине смотришь?
показати весь коментар
07.04.2021 10:10 Відповісти
Приходится. У меня дочь - подросток. Одежду пока я ей покупаю. У них сейчас мода такая.
показати весь коментар
07.04.2021 10:19 Відповісти
Если Вы покупаете одежду , то и в учителя если есть вопросы должны быть к Вам , а не к вашей дочке , логично ?
И то что есть вопросы к такой одежды , это тоже хамство от учителя .
Вот например, у моей дочке в классе была девочка , которая хотела быть мальчиком и всегда одевалась как мальчик и никакой учитель ее упрекал
показати весь коментар
07.04.2021 10:25 Відповісти
Логично. Если у препода возникают вопросы воспитания к моему ребенку, я её прошу переадресовывать препода на меня. Еще ни один не позвонил. Т.е. имеют место простые до**бки к ребенку. А что Вы хотели? Совок еще долго будет в головах наших людей.
показати весь коментар
07.04.2021 10:29 Відповісти
Когда моя дочь пошла в школу в 0 классе , я помню был такой случай , что мама одного мальчика написала нам в чате , что моя дочь и ещё одна девочка обижали ее сына . Мы спросили дочь об этом и она рассказала свою версию, кто там был не прав не понятно , но мы подождали что напишут родители другой девочки , они написали извинения и что им очень жал , и мы тоже такое написали , не доказывая что наша дочь другое говорит . И не надо ругаться и скандалить . Надо просто по человечески разговаривать , а не унижать детей , как эта дама
показати весь коментар
07.04.2021 10:48 Відповісти
це при умові, якщо вони признали себе винними. а якщо ти винний, то буде інший розклад.
показати весь коментар
07.04.2021 10:50 Відповісти
а в українських вчителів манєчка на малюнки на футблках - не можна одягати футболки, толстовки з прінтами - вчилка не може вкикладати предмети, бо у неї мозок кольоровим стає, а не чорнобілий як касетний магнітофон і не зчитує кольорову інфу для видачі учням.
показати весь коментар
07.04.2021 10:29 Відповісти
а ти їй такий булінг устраюєш? )))
https://www.youtube.com/watch?v=wScY9OhUv2w
показати весь коментар
07.04.2021 11:29 Відповісти
ей 67, оно вам надо?
показати весь коментар
07.04.2021 09:29 Відповісти


Фантазії збоченця ...
показати весь коментар
07.04.2021 09:59 Відповісти
у нее циллюлит в голове. весь мозг передавил.
показати весь коментар
07.04.2021 09:53 Відповісти
У большинства подростков акцент на внешности, поэтому как раз в этом плане нельзя их нещадно критиковать, можно спровоцировать суицид. Дура она редкая, а не психолог.
показати весь коментар
07.04.2021 09:28 Відповісти
когда нехер делать в городе, а там обьічно люди на стенку от скуки лезут то можно и на одежду бросаться и убиваться.
показати весь коментар
07.04.2021 09:54 Відповісти
А платки-то тут причём?
показати весь коментар
07.04.2021 09:29 Відповісти
так хто на зна що дрєвняя під платками має на увазі, може то бандани, чи арафатка. а самій історії вже місяці зодва. нічого ті браві менти не мониторили, хай не брешуть. імітація бурної діяльності - двмісячний зашквар витягли.
показати весь коментар
07.04.2021 09:57 Відповісти
З одного боку - вона не права, безумовно. З іншого - це в якому вигляді ті "діточки" мали ходити на навчання, щоб целюліт було видно??
показати весь коментар
07.04.2021 09:30 Відповісти
Дети тут причём ? У детей есть ответственные родители ? К ним и вопросы ?
показати весь коментар
07.04.2021 09:43 Відповісти
батьки одягають за модою. а совки такі як директриса, ще живуть у 90х
показати весь коментар
07.04.2021 09:59 Відповісти
Ліцей - це вже діти від 15+. В 14 років зараз отримують паспорт. Має бути вже і власна голова на плечах. (ще раз - я не виправдовую вчителя, вона має нести відповідальність)
показати весь коментар
07.04.2021 10:59 Відповісти
тут не причина у тому, кому директриса висказалась, а у тому, що то не її собаче діло у кого який целюліт.
показати весь коментар
07.04.2021 11:24 Відповісти
Совдеповец , почему в Дании нет строгих учителей ?
Может не надо детей учителю чморить, а все проблемы решать с родителями , как это есть в Дании ?
И вообще , надо не быть строгим , а просто разговаривать по любви с детьми ?
Вот такой пример , когда моя дочь шла в 4-й класс, у неё менялся классный руководитель и все дети плакали за этим руководителем . Я спрашивал дочь , почему вы за ней плачете, потому что она добрая, она как мама . Но не строгая .
Все дети хоровые , надо найти к ним подход ?
показати весь коментар
07.04.2021 09:52 Відповісти
С чего Вы взяли что я совдеповец????
Строгость это вполне нормально. Не выполнил домашнее задание - получи заслуженную оценку. Это и была вся строгость. Да, она не мама и задавала домашние задания. И моему сыну на тот момент было 11.5 лет и он был очень расстроен что она уходит т.к. понимал, что это было незаслуженно. И на ее место до сих пор никого не нашли. А значит дети не получают объем знаний, предусмотренный программой. А о ее строгости лучше всего говорят отзывы ее бывших учеников. 95%+ положительные. Говорят, что стали людьми только благодаря ей.
Что касается Дании, то думаю что там учителя более защищены чем у нас. Плюс воспитание там у детей совсем другое. Когда в классе появляется мелкий мерзавец, то страдает весь класс.
показати весь коментар
08.04.2021 16:34 Відповісти
шо там составлять. є запис її слів. її ніхто за язик не тіг, вона добровільно на статтю натранділа, бо відстала. а по твоєму коменту видно, що ти теж із того століття, бо порівнюєш зовнішній вигляд і строгість вчителя, але чітко не визначаєш до чого - до навчання чи зовнішнього вигляду? не здивуюсь, якщо зовнішній вигляд, підбір одягу тобі краще в голову знання вкладають.
показати весь коментар
07.04.2021 10:02 Відповісти
Когда бахаешь, то не пиши .
Вообще не понимаю , что ты написало
показати весь коментар
07.04.2021 10:05 Відповісти
ну ти маєш слабкий мозок, по твоїм кометам видно. не читай, не напрягайся, а то ще паламаєш з кінцями.
показати весь коментар
07.04.2021 10:08 Відповісти
А шо ця бабка робить в школі?
показати весь коментар
07.04.2021 10:01 Відповісти
Дирехтурує!
Виразні http://www.mif-ua.com/archive/article/44827 симтоми , Червоноград -зона екологічної катастрофи!
показати весь коментар
07.04.2021 10:07 Відповісти
.Эта кобыла не родственница сексуально озабоченной рыжей дуры тРЕТЬЯКОВОЙ?
показати весь коментар
07.04.2021 10:15 Відповісти
вони із однієї пробірки.
показати весь коментар
07.04.2021 10:21 Відповісти
"Ліберальні" звички поступово укорінюються на українському кгрунті.
Негру не можна сказати, що він негр.

Товстому не можна сказати, що він товстий.
Глупому не можна сказати, що він глупий.
Виборцю Зеленського не можна сказати, що він виборець Зеленського...

З іншого боку, українці справді не знають гарних манер. Замість "У вас целюліт. Я знаю як вам допомогти" більшість скаже: "Що ж у тебе дура целюліт у 16 років!?". І так говорять не лише з учнями і підлеглими, але й власними дітьми.

Тут не штрафи, а психологи і педагоги потрібні. Для українських освітян, насамперед. Вони просто самі не знають як правильно.
показати весь коментар
07.04.2021 10:22 Відповісти
а психологи і педахохі із того ж самого тіста.
показати весь коментар
07.04.2021 10:23 Відповісти
Очевидно, що без "варягів" не обходиться ніхто.
Але тренд на відповідне виховання задати можна.
У японців виходить. Треба просто з собою працювати щодня.
показати весь коментар
07.04.2021 10:28 Відповісти
працювати із собою ще повинно якось знайти місце у голові вчилки. а воно ніяк туди не лізе. сходи на фейсбук Батьки СОС, поймеш, що твої слова то просто теорія рожева.
показати весь коментар
07.04.2021 10:48 Відповісти
як директриса може знати. як допомогти? і це точно не в її компетенції. власні діти і чужі - велика різниця.
показати весь коментар
07.04.2021 10:26 Відповісти
Что за бред?
Вполне приличные штаны можно купить на секон-хенде, если бедный!
показати весь коментар
07.04.2021 10:22 Відповісти
вище є фотка, які штани маються на увазі. не будь як директриса.
показати весь коментар
07.04.2021 10:24 Відповісти
Я видел. Я про треники
показати весь коментар
07.04.2021 11:03 Відповісти
не важливо, які ти купиш, головне, що треніки у школу не можна.
показати весь коментар
07.04.2021 11:22 Відповісти
совок навіть все ще у Парфьонової у голові, і спробуйте їй про то сказать - бан гарантовано і вой учілок теж. Звикли ще при рабстві шапки при панах знімати, так досі маємо. Жодний європеєць не знімає головний убір, заходячи у приміщення, як то роблять істерично совки.
Критикувала за зовнішній вигляд і целюліт: директорці ліцею на Львівщині загрожують виправні роботи - Цензор.НЕТ 6059"
показати весь коментар
07.04.2021 10:55 Відповісти
ну, якщо школа не є храмом знань і культури, то можна шапку й не знімати
Короткий історичний анекдот (було насправді): універ досить великий, ректора мало хто із студентів в обличчя знає. І от ректор вирішив повиховувати одного здорованя у шапці: маладой человєк - у нас в унівєрсітєтє в помєщеніі головниє убори снімают! А студент так подивився - ні декан, ні викладач який, там доцент чи професор, та й відрізав: то у вашем універє снімают, а в нас і в шапкє можно.
І шапка - це лише зовнішня ознака культури. А ще в школі є нецензурщина, бійки, крадіжки та вимагання. То питання зовнішнього вигляду як на мене - другорядне. Хоча вигляд оголеного жіночого тіла все ж відволікає.
показати весь коментар
07.04.2021 13:24 Відповісти
Школа є храмом совоквих знань. І поки совки не вимруть так, щоб своїх тараканів не передавати, буде совок.
показати весь коментар
07.04.2021 13:53 Відповісти
А ну да, то за твоєю логікою уся Європа некультурна. Ясно, чого такий совок у твоєму унівєрі.
показати весь коментар
07.04.2021 13:54 Відповісти
знання не бувають совковими чи лопаточними... Скажімо я не впевнений, що веретено зможе повторити розрахунки Дрогобича для Коперникової теорії.
А "мій" університет в минулому років сорок тому
показати весь коментар
07.04.2021 18:26 Відповісти
ти навіть знання від поведінкових норм відрізнити не можеш, а до коперника поліз.
показати весь коментар
07.04.2021 18:41 Відповісти
сидиш в Німеччині, ото там і сиди. А то повчаєш тут... Шо - побалакать там нема з ким? Пішов лісом... прогуляйся.
показати весь коментар
07.04.2021 18:48 Відповісти
ти упевнений, що у Німечині? Про айпі не чув? І відповіді у тебе совкового школяра, точно 40 лєт назад вуз закінчував. Усе сходиться, ти - дінозавр.
показати весь коментар
07.04.2021 18:56 Відповісти
А я вот не поленился и нашел правила поведения, которые есть на сайте этой школы.
Там есть требование об опрятном внешнем виде.
Дырявые штаны ну никак опрятным внешним видом назвать нельзя. Равно как и платок в помещении.
Насчет целлюлита вообще смешно. Толстой девочке сказали что она толстая. У-у-у-у-у, обидели, жуть какая. Ужас... произвол... видимо без критики она не страдала бы ожирением...
Просто детишки обиделисьь что их не целуют в ... ну вы поняли.

Кстати. Есть абсолютно четкие правила об аудиозаписи. В частности требование УПК об обязательной санкции судьи на такое. Слідчого судді - прямая цитата. Потому как если ее нет, то аудиозапись без разрешения того кого пишешь - есть форма вмешательства в личную жизнь. Уголовное преступление (буллинг - административное).
показати весь коментар
07.04.2021 20:59 Відповісти
 
 