Критикувала за зовнішній вигляд і целюліт: директорці ліцею на Львівщині загрожують виправні роботи. ФОТО

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію про те, що в одному з навчальних закладів у Червоноградському районі Львівщини відбувається цькування учнів.

За цим фактом ювенальні поліцейські Червоноградського районного відділу поліції провели перевірку. Зокрема, опитали дітей (жертв булінгу й очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять.

6 квітня на керівницю навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання - штраф від 850 до 1700 гривень мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Матеріали направлені на розгляд суду.

За даними місцевого видання ZAXID.net йдеться про директорку ліцею №2 в Соснівці 67-річну Наталію Щербань.

Відомо, що під час розмови з 10-класниками вона дозволяла собі некоректні висловлювання на адресу учнів за їхній зовнішній вигляд. Зокрема, Щербань дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани, і дівчатам, які надягають хустки. Також директор звернула увагу однієї зі школярок на целюліт. Школярі записали аудіо однієї з розмов Щербань з учнями і анонімно оприлюднили в Facebook.