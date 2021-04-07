Критикувала за зовнішній вигляд і целюліт: директорці ліцею на Львівщині загрожують виправні роботи. ФОТО
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію про те, що в одному з навчальних закладів у Червоноградському районі Львівщини відбувається цькування учнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області
За цим фактом ювенальні поліцейські Червоноградського районного відділу поліції провели перевірку. Зокрема, опитали дітей (жертв булінгу й очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять.
6 квітня на керівницю навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст.173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання - штраф від 850 до 1700 гривень мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Матеріали направлені на розгляд суду.
За даними місцевого видання ZAXID.net йдеться про директорку ліцею №2 в Соснівці 67-річну Наталію Щербань.
Відомо, що під час розмови з 10-класниками вона дозволяла собі некоректні висловлювання на адресу учнів за їхній зовнішній вигляд. Зокрема, Щербань дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани, і дівчатам, які надягають хустки. Також директор звернула увагу однієї зі школярок на целюліт. Школярі записали аудіо однієї з розмов Щербань з учнями і анонімно оприлюднили в Facebook.
хто хоче виправитись - вивче і виправить оцінку. тут справа в іншому: система оцінювання повинна бути однаковою для всіх. І як низький бал, так і високий, не повинен оцінювати здібності в цілому. Бо кожна людина може бути неперевершена (серед своєї спільноти) у чомусь конкретному: хтось запамятовує багато тексту, хтось вміє швидко знаходити рішення, хтось досить повільно знаходить найоптимальніші рішення. Хтось вміє точно кидати мяча. А ще є музиканти, маляри, каменярі та зварники. І багато з людей насправді можуть володіти не одним таким вмінням.
А зачем мне смотреть на такое в магазине ?
А ты в магазине смотришь?
И то что есть вопросы к такой одежды , это тоже хамство от учителя .
Вот например, у моей дочке в классе была девочка , которая хотела быть мальчиком и всегда одевалась как мальчик и никакой учитель ее упрекал
Фантазії збоченця ...
Я в своё время столкнулся с такой ситуацией, когда несколько родителей развили подобную тему. Учитель была строгая, но справедливая. Дети этих родителей просто были откровенно слабые. При этом ее вынудили уйти. В классе более 20 детей, подавляющее большинство ее поддерживали, но директор школы не захотела скандала, а учитель как порядочный человек просто уволилась.
Мораль такова - нельзя по нескольким фактам составить картину, хотя может быть все что угодно. Если ученик курит это норм? А если ему учитель сделает замечание, то это уже буллинг!
Может не надо детей учителю чморить, а все проблемы решать с родителями , как это есть в Дании ?
И вообще , надо не быть строгим , а просто разговаривать по любви с детьми ?
Вот такой пример , когда моя дочь шла в 4-й класс, у неё менялся классный руководитель и все дети плакали за этим руководителем . Я спрашивал дочь , почему вы за ней плачете, потому что она добрая, она как мама . Но не строгая .
Все дети хоровые , надо найти к ним подход ?
Строгость это вполне нормально. Не выполнил домашнее задание - получи заслуженную оценку. Это и была вся строгость. Да, она не мама и задавала домашние задания. И моему сыну на тот момент было 11.5 лет и он был очень расстроен что она уходит т.к. понимал, что это было незаслуженно. И на ее место до сих пор никого не нашли. А значит дети не получают объем знаний, предусмотренный программой. А о ее строгости лучше всего говорят отзывы ее бывших учеников. 95%+ положительные. Говорят, что стали людьми только благодаря ей.
Что касается Дании, то думаю что там учителя более защищены чем у нас. Плюс воспитание там у детей совсем другое. Когда в классе появляется мелкий мерзавец, то страдает весь класс.
Вообще не понимаю , что ты написало
Виразні http://www.mif-ua.com/archive/article/44827 симтоми , Червоноград -зона екологічної катастрофи!
Негру не можна сказати, що він негр.
Товстому не можна сказати, що він товстий.
Глупому не можна сказати, що він глупий.
Виборцю Зеленського не можна сказати, що він виборець Зеленського...
З іншого боку, українці справді не знають гарних манер. Замість "У вас целюліт. Я знаю як вам допомогти" більшість скаже: "Що ж у тебе дура целюліт у 16 років!?". І так говорять не лише з учнями і підлеглими, але й власними дітьми.
Тут не штрафи, а психологи і педагоги потрібні. Для українських освітян, насамперед. Вони просто самі не знають як правильно.
Але тренд на відповідне виховання задати можна.
У японців виходить. Треба просто з собою працювати щодня.
Вполне приличные штаны можно купить на секон-хенде, если бедный!
Короткий історичний анекдот (було насправді): універ досить великий, ректора мало хто із студентів в обличчя знає. І от ректор вирішив повиховувати одного здорованя у шапці: маладой человєк - у нас в унівєрсітєтє в помєщеніі головниє убори снімают! А студент так подивився - ні декан, ні викладач який, там доцент чи професор, та й відрізав: то у вашем універє снімают, а в нас і в шапкє можно.
І шапка - це лише зовнішня ознака культури. А ще в школі є нецензурщина, бійки, крадіжки та вимагання. То питання зовнішнього вигляду як на мене - другорядне. Хоча вигляд оголеного жіночого тіла все ж відволікає.
А "мій" університет в минулому років сорок тому
Там есть требование об опрятном внешнем виде.
Дырявые штаны ну никак опрятным внешним видом назвать нельзя. Равно как и платок в помещении.
Насчет целлюлита вообще смешно. Толстой девочке сказали что она толстая. У-у-у-у-у, обидели, жуть какая. Ужас... произвол... видимо без критики она не страдала бы ожирением...
Просто детишки обиделисьь что их не целуют в ... ну вы поняли.
Кстати. Есть абсолютно четкие правила об аудиозаписи. В частности требование УПК об обязательной санкции судьи на такое. Слідчого судді - прямая цитата. Потому как если ее нет, то аудиозапись без разрешения того кого пишешь - есть форма вмешательства в личную жизнь. Уголовное преступление (буллинг - административное).