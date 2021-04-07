УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8366 відвідувачів онлайн
Новини
1 122 7

Підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться, - Трюдо

Підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в непохитній підтримці Канадою України.

"Дякую за дзвінок, Володимире, - завжди приємно ... працювати над побудовою міцного партнерства між нашими країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться", - написав Трюдо у своєму мікроблозі твіттер у відповідь на твіт Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Глава української держави у своєму твіті подякував Трюдо за підтримку України від Канади "у важкі часи" і запросив на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

"Дякую, Джастін Трюдо, що у важкі часи Канада завжди поруч з Україною. Допомога Канади в отриманні @NATO MAP (ПДЧ - План дій щодо членства в НАТО. - Ред.) стане важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів. Буду радий вітати вас на саміті Кримської платформи 23 серпня", - написав Зеленський.

Читайте: Зеленський у розмові з Трюдо закликав Канаду "проявити лідерство" і сприяти отриманню Україною ПДЧ в НАТО, - ОП

Підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться, - Трюдо 01

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) Канада (2252) Трюдо Джастін (355)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И окупация Крыма тому подтверждение
О времена, о нравы...
показати весь коментар
07.04.2021 09:24 Відповісти
Яке відношення має Канадія до Криму?
показати весь коментар
07.04.2021 09:28 Відповісти
як інші до виконання Будапештського меморандуму....
а ця по-вашому канадія висловить у крайньому разі стурбованість за три океани
показати весь коментар
07.04.2021 09:36 Відповісти
Поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6653
показати весь коментар
07.04.2021 09:26 Відповісти
Бла бла бла...
показати весь коментар
07.04.2021 10:08 Відповісти
А толку?с той канады?ни-че-го ,ниочем .
показати весь коментар
07.04.2021 10:09 Відповісти
Дякуємо Канаді !
показати весь коментар
07.04.2021 15:05 Відповісти
 
 