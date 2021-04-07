Підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в непохитній підтримці Канадою України.

"Дякую за дзвінок, Володимире, - завжди приємно ... працювати над побудовою міцного партнерства між нашими країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться", - написав Трюдо у своєму мікроблозі твіттер у відповідь на твіт Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Глава української держави у своєму твіті подякував Трюдо за підтримку України від Канади "у важкі часи" і запросив на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

"Дякую, Джастін Трюдо, що у важкі часи Канада завжди поруч з Україною. Допомога Канади в отриманні @NATO MAP (ПДЧ - План дій щодо членства в НАТО. - Ред.) стане важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів. Буду радий вітати вас на саміті Кримської платформи 23 серпня", - написав Зеленський.

