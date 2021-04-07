Директор столичного підприємства, який привласнив 3,5 млн грн бюджетних коштів на махінаціях з медобладнанням, постане перед судом, - прокуратура

Директора столичного підприємства судитимуть за розкрадання 3,5 млн грн під час постачання медобладнання для лікарень. Солом'янська окружна прокуратура Києва направила суд обвинувальний акт стосовно керівника комерційної структури за фактом заволодіння бюджетними коштами під час постачання медичного обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, директор столичного приватного підприємства, порушуючи вимоги чинної на момент вчинення протиправних діянь постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", здійснив постачання до міських та обласних лікарень імпортованого медичного обладнання (систему холтерівського моніторування та систему кардіореабілітації) за ціною, що перевищує граничну націнку у 10 відсотків до закупівельної вартості товару.

Висновком судово-економічної експертизи підтверджено збитки державі на загальну суму 3,5 млн гривень. Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.