Директор столичного підприємства, який привласнив 3,5 млн грн бюджетних коштів на махінаціях з медобладнанням, постане перед судом, - прокуратура

Директора столичного підприємства судитимуть за розкрадання 3,5 млн грн під час постачання медобладнання для лікарень. Солом'янська окружна прокуратура Києва направила суд обвинувальний акт стосовно керівника комерційної структури за фактом заволодіння бюджетними коштами під час постачання медичного обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, директор столичного приватного підприємства, порушуючи вимоги чинної на момент вчинення протиправних діянь постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", здійснив постачання до міських та обласних лікарень імпортованого медичного обладнання (систему холтерівського моніторування та систему кардіореабілітації) за ціною, що перевищує граничну націнку у 10 відсотків до закупівельної вартості товару.

Висновком судово-економічної експертизи підтверджено збитки державі на загальну суму 3,5 млн гривень. Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.

Пипец, и так медицина в жопе, он еще и больницы обворовывает.... Что с людьми не так?
07.04.2021 09:42 Відповісти
За 3.5 ляма вже судять?! А-а-а, поняв , комерс мало вкрав, принизив гільдію...
07.04.2021 09:55 Відповісти
А где же помощники от медицины?
07.04.2021 10:10 Відповісти
Предстанет перед судом - обязательно- перд печерским.
07.04.2021 10:30 Відповісти
Бред какой-то. Как может директор коммерческой структуры "завладеть" бюджетными средствами, кроме как получить оплату по контракту поставки оборудования? Фиксированная маржа в 10% к закупочной стоимости товара? Это же просто нонсенс украинской "рыночной" экономики и геноцид предпринимательстьва. Мужик просто стал жертвой рэкета.
07.04.2021 10:47 Відповісти
а как же система "прозорро", или в медицине моют деньги без неё ?
