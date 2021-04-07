Україна не хоче війни, відкриватимемо вогонь лише в разі загрози нашим військам, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна не прагне до ескалації конфлікту на Донбасі і прихильна дипломатичному вирішенню ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю виданню Liberation.
"Я хочу бути абсолютно чітким: Україна не хоче війни. Ми не прагнемо до ескалації, ми віддані політичному і дипломатичному вирішенню цього конфлікту. Ми відкриватимемо вогонь лише в тому разі, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані", - сказав міністр.
Кулеба також зазначив, що Україна жодного підкріплення з метою переходу в наступ не здійснює, крім звичайних військових ротацій.
"Але якщо одного з наших убито, ми маємо право захищатися", - наголосив глава МЗС.
Водночас, за словами Кулеби, російська пропагандистська машина в останні кілька місяців збільшує частоту войовничих повідомлень.
"У пропагандистських токшоу в Москві вони часто починаються зі слів "припинити українські провокації" і часто закінчуються словами "пошліть наші танки і поставте наш прапор у Києві, щоб позбутися цієї фашистської держави", - додав він.
Наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.
Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не мають нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози.
У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.
Водночас російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.
Спитайте ви у Кулєби...
Лучше он в Катаре пересидит...
Так будет более правильно...
А для всього цього потрібен Президент, а не пародія на говнобородька.