УКР
5 229 41

Україна не хоче війни, відкриватимемо вогонь лише в разі загрози нашим військам, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна не прагне до ескалації конфлікту на Донбасі і прихильна дипломатичному вирішенню ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю виданню Liberation.

"Я хочу бути абсолютно чітким: Україна не хоче війни. Ми не прагнемо до ескалації, ми віддані політичному і дипломатичному вирішенню цього конфлікту. Ми відкриватимемо вогонь лише в тому разі, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані", - сказав міністр.

Кулеба також зазначив, що Україна жодного підкріплення з метою переходу в наступ не здійснює, крім звичайних військових ротацій.

"Але якщо одного з наших убито, ми маємо право захищатися", - наголосив глава МЗС.

Водночас, за словами Кулеби, російська пропагандистська машина в останні кілька місяців збільшує частоту войовничих повідомлень.

"У пропагандистських токшоу в Москві вони часто починаються зі слів "припинити українські провокації" і часто закінчуються словами "пошліть наші танки і поставте наш прапор у Києві, щоб позбутися цієї фашистської держави", - додав він.

Читайте також: Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами"

Наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не мають нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози.

У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.

Водночас російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.

росія (67313) Донбас (22362) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+21
Да вы шо,а сейчас угрозы нет,каждые сутки раненые и убитые?
07.04.2021 09:41 Відповісти
+19
Трижды уклонист не откроет огонь в ответ на убийства наших солдат.
Лучше он в Катаре пересидит...
07.04.2021 09:42 Відповісти
+14
да отгородите вы эту часть кацапского мира колючкой, если отвоевывать не собираемся, нужно взглянуть реальности в глаза, воевать против рашки на сегодня мы не сможем, воевать за нас кроме на никто не будет, только языком, вернуть свои территории кроме как военным способом - вариантов нет! Отгородить колючкой и на длительное время забыть, при этом наращивать свой военный потенциал, ждать момента ослабления рашки.. прекратить любые отношения с оккупированными территории, так сделали с карабахом.... чем не пример?
07.04.2021 09:50 Відповісти
07.04.2021 09:41 Відповісти
Пострілюють.(С)
07.04.2021 09:42 Відповісти
Хотят ли гусские войны?
07.04.2021 09:41 Відповісти
Чи хтять українські війни?!
Спитайте ви у Кулєби...
07.04.2021 09:58 Відповісти
07.04.2021 09:42 Відповісти
перебз**** точнее )))
07.04.2021 10:26 Відповісти
А якщо уб'ют Кулєбу,ми маємо право захищатися?
07.04.2021 09:42 Відповісти
только ноту протеста...
07.04.2021 10:26 Відповісти
Вся зесрань,голосившая за зеурода, должна быть на передовой- в тылу вам не выжить)
07.04.2021 09:43 Відповісти
Приходит время зебилам расплачиваться за свой выбор в 2019г. Скоро они получат полномасштабную войну, оккупацию, разруху, смерть и голод - что вполне было предсказуемо при главнокомандующем-клоуне. Жаль, что пострадают и адекватные люди - сопутствующие потери...
07.04.2021 09:45 Відповісти
"мы имеем право защищаться"-окуеть.
07.04.2021 09:46 Відповісти
Вдимо, стоя на коленях это произносил!
07.04.2021 09:52 Відповісти
Заслуженные миротворцы Украины: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите./ Мендель побывала на допросе в ГПУ . Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты.
07.04.2021 09:47 Відповісти
да отгородите вы эту часть кацапского мира колючкой, если отвоевывать не собираемся, нужно взглянуть реальности в глаза, воевать против рашки на сегодня мы не сможем, воевать за нас кроме на никто не будет, только языком, вернуть свои территории кроме как военным способом - вариантов нет! Отгородить колючкой и на длительное время забыть, при этом наращивать свой военный потенциал, ждать момента ослабления рашки.. прекратить любые отношения с оккупированными территории, так сделали с карабахом.... чем не пример?
07.04.2021 09:50 Відповісти
да отгородим мы эту часть кацапского мира колючкой, рвом с крокодилами и боевыми роботами. Как это поможет прекратить обстрелы и провокации?
07.04.2021 10:04 Відповісти
Как отгородитесь глубоким рвом с крокодилами , так и закончатся , бо шастуют там ризни диверсанты шукають шо то. Сеня выходи !
07.04.2021 10:34 Відповісти
Кулебе легко рассуждать, ему похоронки не приходят.
07.04.2021 09:54 Відповісти
100%. Пусть спросит мнение матерей погибших ребят.
Так будет более правильно...
07.04.2021 09:59 Відповісти
Пожалуй без войны нам не обойтись ,хоть и жаль ...а может и не жаль ...СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
07.04.2021 09:59 Відповісти
Та то понятно,что смерть свинособакам)вот только как мы будем воевать под руководством "рассмеши комика" зесрань как то ,голосивши на выборах,не думала
07.04.2021 10:41 Відповісти
Карлик Путлер Х.йло!!! Это стало всем очевидно с 2013 года. Те пенсионеры совковой молодости живут старыми лозунгами и пропагандой совка... но и они начинают прозревать, хотя идея сдаться на милость царя-батюшки в них засела напрочь. Агрессор кремль и ему противостоять могут только штаты, карлик ссыт силу и СМИ паРаши гавкают на запад но куснуть боятся.
07.04.2021 10:13 Відповісти
Как ваша команда затрахала...,не вы же в окопах, сволочи
07.04.2021 10:14 Відповісти
такая срань как ты продаст и мать родную... не то что под паРашистов прогнется... такие боты проплаченные тявкают как тот "Каац предлагает сдаться!!!"
07.04.2021 10:18 Відповісти
Теперь ты в окопах будешь,под командованием "рассмеши комика" -радовался же зеперемирию и голосил за нелоха,небось...такова жизнь
07.04.2021 10:45 Відповісти
21 апреля 2019 -73%- продали и предали....результат выбора и похода на избирательный участок быдломассы- Украина осталась без Верховного Главнокомандующего-все было и ничего не было -не было носков аккумуляторов танков бронетранспортеров топлива жратвы но была уверенность что идем вперед а с этим ничтожеством который пришел на все готовое при 10 козырях в руках мы проигрываем...
07.04.2021 10:14 Відповісти
Щоби вчасно запобігти загибелі наших військових, тре вести активну оборону, а не відстрелюватись після кількох загиблих. А для того тре розвідка, дрони, контрбатарейні та контрснайперські підрозділи, щоби бити ворга на випередки, щоби вони боялись висунути носа, а не наши воїни, на своїй землі.
А для всього цього потрібен Президент, а не пародія на говнобородька.
07.04.2021 10:35 Відповісти
Украина заняла позицию слабого!так нельзя,с....ки,каждый день убивают наших военных!,какая вам ещё нужна угроза?идет уничтожение.украинское правительство ПРЕСТУПНИКИ.
07.04.2021 10:38 Відповісти
"...будем открывать огонь только в случае угрозы нашим войскам, - Кулеба" - огонь из спичек или зажигалок для припалювання цигарок, щоб заспокоїти свою "глибоку стурбованість та обурення діями тієї сторони", ЗЕпадли прокляті.
07.04.2021 10:39 Відповісти
Украине есть чем ответить - новыми ракетами Ольха -М , Нептун , Гром -2 , Коршун -2 , враг будет разгромлен , а после и НАТО подтянется .
07.04.2021 10:53 Відповісти
эскрадрильи ударных ветолетов Лев-1. Такнковые роты оплотов. БТР 3,4 для мотопехоты. Батареи САУ Богдана. Кацапы реально ссут на нас напасть. А это мы еще не показывали мощь новой авиации.
07.04.2021 11:16 Відповісти
Паршиво що Кулеба не вчив історію, це вже було "на провокации не поддаваться "......
07.04.2021 10:44 Відповісти
Україна не хоче війни, відкриватимемо вогонь лише в разі загрози нашим військам, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6894
07.04.2021 10:57 Відповісти
І всім закордонним лідерам зразу стає ясно, що наш МЗСник безхребетний і слабкий. Стріляють вже, постійно. Наші воїни гинуть вже, постійно. За добу порушували режим тиші 14 разів, двоє наших загинуло.
07.04.2021 11:33 Відповісти
Вот почему "тупые молдавашки" (не мое мнение) не воюют с ПМР.? Там нет блок-постов, окопов, линии разграничения. Выехать из ПМР в Молдову, это взять какую - бумажку у ПМРовцев, которую надо показать при возврате, потерял, то в тюрьму не посадят. Все. Со стороны Молдовы вообще ничего нет. Так хуже?
07.04.2021 12:25 Відповісти
Згідно з визначенням--росія типічна фашистська держава. Чому політикі вчені чиновникі це не обговорюють і не доносять населенню.?
07.04.2021 13:28 Відповісти
правильно.
07.04.2021 17:08 Відповісти
 
 