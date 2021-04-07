У Словаччині заявили, що Росія надала "не ту" вакцину "Супутник V": вона відрізняється від схваленої науковим журналом
Словаччина не може схвалити використання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" на території своєї країни. Росія надала інший препарат, який відрізняється від вакцини, схваленої авторитетним журналом The Lancet.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Dennik N.
Словацький державний інститут не має достатньої інформації про надану Росією вакцину, щоб схвалити її використання.
В інституті зазначили, що вакцину випробували на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду. Однак цього недостатньо, щоб дати висновок про ефективність і безпеку препарату.
При цьому Словацький інститут не отримав всіх документів про виробництво або безпеку вакцини, які потрібні для оцінки. До того ж імпортовані в Словаччину вакцини не ідентичні тому препарату, результати дослідження якого були оприлюднені в журналі The Lancet і використовуються в інших країнах.
До цього словацький уряд спирався саме на це дослідження журналу про ефективність вакцини.
У Міністерстві охорони здоров'я Словаччини звернулися в іншу лабораторію для перевірки вакцини, проте результати будуть пізніше на цьому тижні.
Нагадаємо, у Словаччині виникла політична криза в зв'язку з закупівлею російської вакцини "Супутник V". В результаті прем'єр-міністр країни Ігор Матович, який закупив російську вакцину, подав у відставку.
Зазначимо, вакцина "Супутник V" ще не отримала схвалення європейського медичного регулятора. Зараз йде попередня оцінка препарату.
Бизнес по руцки - продать китайцам вагон леса на корню, и на эти деньги купить китайскую табуретку.
Во всем Мире Rolls-Royce и только на Параша автомобиль для Путлера Aurum
Расейская с помощью молотка и какй-то матери,англ. в перчатках и инструментом с мкронной точностью.
В паРаше могут произвести только дерьмо....дерьмо и более ничего...
Сколько ещё жтот позорный цирк будет продолжаться?
При Порохе и Супрун еще осенью вакцинацию Pfizer начали и бесплатно!
Лохами оказались расеяне.
рашке поверить... идиотом прослыть ))))
вот наградил же Зевс соседями. за что же??
Одно они сделали в соответствии с требованиями, но на поток поставить не смогли!!! Технологический процесс - это не работа кулибина в лаборатории!!!
СУТЬ- РФ -ЭТО ЖОПА МИРА!!!! и не лезте туда лишний раз! Раньше клюква и грибы там были - теперь и этого нет, сами с Китая прут!
2. А че купили просто одобренную журналом (считай всем известными "британскими" учеными или ассоциацией стоматологов из рекламы)?
Могли бы купить сразу одобренную Басманным судом Москвы. Ведь, как известно, кацапы никогда не врут и все делают качественно согласно международным нормам и стандартам.
Россияне подгонят "подменённую" вакцину, типа из лучших побуждений, а потом через годы окажется, что население страны бесплодно и начнёт стремительно сокращаться. А на его место русский мир заедет.
Россиянам доверять нельзя ни в коем случае !!! Не русским, а россиянам, акцентирую. В Украине много русских и это в большинстве своём нормальные люди, потому что они здесь прожили десятилетия / столетия и ассимилировались не в плане языка, но в плане миропонимания. А в россии - там что русские, что украинцы переехавшие туда, что разные буряты / якуты и т. д. - они живут в той психологической среде, в том королевстве кривых зеркал, и морально деформируются в сторону какого-то абсолютно извращённого взгяда на окружающую действительность.
карьеры.
Дарвинизм в политике -
те кто не связывался с Россией продолжают карьеру, те кто оказался глуповат,
нечистоплотен и непривередлив - на свалке.