13 533 75

У Словаччині заявили, що Росія надала "не ту" вакцину "Супутник V": вона відрізняється від схваленої науковим журналом

У Словаччині заявили, що Росія надала

Словаччина не може схвалити використання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" на території своєї країни. Росія надала інший препарат, який відрізняється від вакцини, схваленої авторитетним журналом The Lancet.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Dennik N.

Словацький державний інститут не має достатньої інформації про надану Росією вакцину, щоб схвалити її використання.

В інституті зазначили, що вакцину випробували на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду. Однак цього недостатньо, щоб дати висновок про ефективність і безпеку препарату.

При цьому Словацький інститут не отримав всіх документів про виробництво або безпеку вакцини, які потрібні для оцінки. До того ж імпортовані в Словаччину вакцини не ідентичні тому препарату, результати дослідження якого були оприлюднені в журналі The Lancet і використовуються в інших країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer, - посольство США

До цього словацький уряд спирався саме на це дослідження журналу про ефективність вакцини.

У Міністерстві охорони здоров'я Словаччини звернулися в іншу лабораторію для перевірки вакцини, проте результати будуть пізніше на цьому тижні.

Нагадаємо, у Словаччині виникла політична криза в зв'язку з закупівлею російської вакцини "Супутник V". В результаті прем'єр-міністр країни Ігор Матович, який закупив російську вакцину, подав у відставку.

Зазначимо, вакцина "Супутник V" ще не отримала схвалення європейського медичного регулятора. Зараз йде попередня оцінка препарату.

вакцина (4419) Словаччина (1174) COVID-19 (19767)
