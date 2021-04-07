УКР
США - єдина країна, яка може вимагати від РФ виконувати міжнародні норми, - Кравчук

Україна не надсилатиме свою делегацію на переговори ТКГ у Мінську після завершення карантину. Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі поки заблоковані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Кравчук запропонував максимально залучити до переговорів США.

"США - єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно і різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми. Треба переконати США, щоб вони приєдналися до конкретних дій, пов'язаних з організацією протидії Росії і повернення Україні її територій, Донбасу і Криму", - сказав Кравчук.

Кравчук Леонід США Донбас
+6
Кацапский ******** должен быть и БУДЕТ уничтожен .
показати весь коментар
07.04.2021 09:55 Відповісти
+3
есть еще Вена приемлимый для всех вариант
показати весь коментар
07.04.2021 10:01 Відповісти
+3
Тильки не до нас! Есть другой город , где более комфортные условия - це Гаага !
показати весь коментар
07.04.2021 10:18 Відповісти
Кацапский ******** должен быть и БУДЕТ уничтожен .
показати весь коментар
07.04.2021 09:55 Відповісти
Кем, и когда?
показати весь коментар
07.04.2021 12:31 Відповісти
Рашка согласиться на переговоры только в Будапеште . **** там себя уютно чувствует около Орбана
показати весь коментар
07.04.2021 09:57 Відповісти
есть еще Вена приемлимый для всех вариант
показати весь коментар
07.04.2021 10:01 Відповісти
С локдауном будут проблемы на въезде в ЕС
МОЖЕТ КИШИНЁВ ПОДОЙТИ - там фрукты, вина - и переговоры веселее пойдут , не то что в этом совковом Минске
показати весь коментар
07.04.2021 10:07 Відповісти
не знаю, нужно ли это Кишиневу, его никто не рассматривал, да он и не согласится скорее...
показати весь коментар
07.04.2021 10:13 Відповісти
фрукты, вина.. - в Атены пусть сразу собираются)
показати весь коментар
07.04.2021 10:14 Відповісти
Тильки не до нас! Есть другой город , где более комфортные условия - це Гаага !
показати весь коментар
07.04.2021 10:18 Відповісти
Почему ? Я и сама с радостью бы приехала - люблю Кишинёв
Обожаю пуркарские вина
показати весь коментар
07.04.2021 10:41 Відповісти
Для вас Добро пожаловать ! Вина у нас прекрасные, а вино Негру де Пуркарь заказывает английская королева Елизавета 2 . И конечно же , к вашим услугам подвалы Крикова рядом с Кишинёвом - огромные хранилища разных вин с дегустацией , получите массу приятных впечатлений .
показати весь коментар
07.04.2021 11:09 Відповісти
Я в курсе . 😎😎😎
показати весь коментар
07.04.2021 11:13 Відповісти
У Молдовы конфликт с кацапстаном. ***** не согласится.
показати весь коментар
07.04.2021 10:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/357550 Почему именно Будапешт?
показати весь коментар
07.04.2021 12:32 Відповісти
Потому что под Будапештом появилась ВЫШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЕРКА - друзья Украины
показати весь коментар
07.04.2021 15:44 Відповісти
ага... улюблене тирло всіх розвідок світу
показати весь коментар
07.04.2021 10:06 Відповісти
По аналогии надо срочно поручить уважаемому мной Петру Алексеевичу проведение вакцинации существующими вакцинами. Пусть и он обосрё покажет полную неспособность.
На это даже дворник не повёлся, отвечая Бывалову - "Вы будете кричать, а я буду отвечать?"
показати весь коментар
07.04.2021 10:30 Відповісти
США - единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, Источник: https://censor.net/ru/n3258147
ЕС и Нато уже всё? Роли Меркель и Макрона получили достойную оценку.
показати весь коментар
07.04.2021 10:23 Відповісти
Та по-ходу и США фсе. Ты КРАЙНИЕ санкции видел?
показати весь коментар
07.04.2021 12:36 Відповісти
Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе пока заблокированы. / Из-за отсутствия результата переговоров -мира- затраченные на переговоры деньги переговорщики обязаны вернуть в казну. Как плату за пиар и возможность нести в СМИ всяческую херню.
показати весь коментар
07.04.2021 10:30 Відповісти
Макарович - а ну раскажи кто начал разоружать ядерную Украину. Понятно , что Будапешсткий меморандум подписал Кучма- НО кто начал?
показати весь коментар
07.04.2021 10:36 Відповісти
А мне показалось что требуют все. Только результат всегда одинаковый.
показати весь коментар
07.04.2021 10:38 Відповісти
В нормальной стране, такие экспонаты, как этот скрипучий дедушка, украшают своим присутствием пенитенциарные заведения ( причин, хоть отбавляй, одно сданое ЯО чего стоит). Бескостность - это не самое лучшее, что может быть у президента страны. С такой хордой, вместо скелета он мог быть кем угодно, но только не тем кем он был; видать не доросли мы тогда до свободы; не окрепли умом и талантами; и этот хрыч, уже, всякий раз доказывает нам (своими выступлениями), что мы не выросли за это время не на йоту. Кому-то, видно, хочется, чтоб эта маразматик продолжал собою унижать новое поколение украинцев. Ганьба.
показати весь коментар
07.04.2021 11:03 Відповісти
Чого ти старий комуняка підштовхуш американців, коли ти сам із фокіним, сівохо і зеленим бачили в очах терориста мир і заборонили стріляти і їх називати вбивцями?
показати весь коментар
07.04.2021 11:46 Відповісти
А я реалист, и понимаю, что США, уже, ничего не могут ПОТРЕБОВАТЬ, от Китая, Раши, Турции, даже от КНДР и Ираном, и Венесуэлой. Кто-то видел условия прекращения ядерной программы Ирана? Это ультиматум США. Гуглите, я не шучу.
показати весь коментар
07.04.2021 12:43 Відповісти
Китай построже будет.
показати весь коментар
07.04.2021 17:04 Відповісти
 
 