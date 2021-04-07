США - єдина країна, яка може вимагати від РФ виконувати міжнародні норми, - Кравчук
Україна не надсилатиме свою делегацію на переговори ТКГ у Мінську після завершення карантину. Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі поки заблоковані.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
Кравчук запропонував максимально залучити до переговорів США.
"США - єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно і різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми. Треба переконати США, щоб вони приєдналися до конкретних дій, пов'язаних з організацією протидії Росії і повернення Україні її територій, Донбасу і Криму", - сказав Кравчук.
МОЖЕТ КИШИНЁВ ПОДОЙТИ - там фрукты, вина - и переговоры веселее пойдут , не то что в этом совковом Минске
Обожаю пуркарские вина
обосрёпокажет полную неспособность.
На это даже дворник не повёлся, отвечая Бывалову - "Вы будете кричать, а я буду отвечать?"
ЕС и Нато уже всё? Роли Меркель и Макрона получили достойную оценку.