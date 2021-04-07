США - єдина країна, яка може вимагати від РФ виконувати міжнародні норми, - Кравчук

Україна не надсилатиме свою делегацію на переговори ТКГ у Мінську після завершення карантину. Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі поки заблоковані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Кравчук запропонував максимально залучити до переговорів США.

"США - єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно і різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми. Треба переконати США, щоб вони приєдналися до конкретних дій, пов'язаних з організацією протидії Росії і повернення Україні її територій, Донбасу і Криму", - сказав Кравчук.

