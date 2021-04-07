Усі іноземці, які в'їжджають в Україну, мають підтвердити мету візиту, - Держприкордонслужба

Іноземців, які не зможуть назвати мету візиту в Україну, можуть не пропустити через державний кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефирі "Україна 24" заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, іноземці, які в'їжджають в Україну, повинні мати відповідні паспортні документи, а також підтвердити мету своєї поїздки в країну.

"Це обов'язково і поліс страхування, і негативний тест на COVID-19. Інших окремих норм, які б стосувалися іноземців за віком, статтю таких обмежень немає. Однак іноземцям потрібно дотримуватися нашого законодавства і підтверджувати мету своєї поїздки в Україну, якщо хтось не може цього зробити, то таким іноземним громадянам може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну", - зазначив речник Держприкордонслужби.

Станом на сьогодні пасажиропотік коливається в районі 50-60 тис. осіб на добу як на в'їзд, так і не виїзд.