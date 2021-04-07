УКР
Новини
Усі іноземці, які в'їжджають в Україну, мають підтвердити мету візиту, - Держприкордонслужба

Іноземців, які не зможуть назвати мету візиту в Україну, можуть не пропустити через державний кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефирі "Україна 24" заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, іноземці, які в'їжджають в Україну, повинні мати відповідні паспортні документи, а також підтвердити мету своєї поїздки в країну.

"Це обов'язково і поліс страхування, і негативний тест на COVID-19. Інших окремих норм, які б стосувалися іноземців за віком, статтю таких обмежень немає. Однак іноземцям потрібно дотримуватися нашого законодавства і підтверджувати мету своєї поїздки в Україну, якщо хтось не може цього зробити, то таким іноземним громадянам може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну", - зазначив речник Держприкордонслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без ПЛР-тесту в Україну пустять дипломатів і біженців, - Держприкордонслужба

Станом на сьогодні пасажиропотік коливається в районі 50-60 тис. осіб на добу як на в'їзд, так і не виїзд.

Держприкордонслужба ДПСУ (6344) кордон (4874) Демченко Андрій (372)
На бренды сходить. Так пустят?
показати весь коментар
07.04.2021 10:06 Відповісти
По состоянию на сегодняшний день пассажиропоток колеблется в районе 50-60 тыс. человек в сутки как на въезд, так и не выезд.Источник:https://censor.net/ru/n3258149

А не выезд это не будут выпускать, если правду не скажеш
показати весь коментар
07.04.2021 10:08 Відповісти
Седьмой год войны, вирус, карантин, разговор на Украинско - расейской границе, ...Цель визита? Гулять по Крещатику и бить морды хохлам! Проходите, добро пожаловать...
показати весь коментар
07.04.2021 10:39 Відповісти
"..а также подтвердить цель своей поездки в страну.Источник: https://censor.net/ru/n3258149",
а також дати відповідь на питання "Чий Крим ? Що таке x&ilo ?"
показати весь коментар
07.04.2021 10:49 Відповісти
Видимо Зеля уже справился с разгоном наших дипломатов. Некому уже ему подсказать, что точно так же как мы требуем доказать цель визита иностранца в нашу страну, так будут требовать от граждан Украины въезжающих в 200 других стран цель въезда в страну с подписями и голубыми печатями.
показати весь коментар
07.04.2021 12:47 Відповісти
 
 