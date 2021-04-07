УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8319 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 341 10

У Канаді почалася третя хвиля коронавірусу. Вона буде дуже важкою, - Трюдо

У Канаді почалася третя хвиля коронавірусу. Вона буде дуже важкою, - Трюдо

У країні почалася третя хвиля коронавірусної хвороби. Тому вже сьогодні в Торонто будуть закриті всі початкові і середні школи, оскільки зараз сильно страждає від хвороби молоде населення.

Як пише Reuters , про це заявив прем‘єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Школярі перейдуть на дистанційне навчання до 18 квітня. Якщо епідситуація в країні не покращиться, то цей термін буде подовжено. У Торонто на сьогодні зосереджена найбільша кількість школярів у країні - 247 000.

"Поточні обставини вимагають ухвалення важких рішень на місцевому рівні", - заявили в департаменті охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр Трюдо зі свого боку заявив, що ця хвиля буде "дуже важкою". Зокрема й тому, що в країні зараз швидко зростає кількість госпіталізованих, особливо у відділеннях інтенсивної терапії.

Читайте також: Підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться, - Трюдо

"Весь світ стикаються з дуже серйозною третьою хвилею пандемії. А зараз і Канада", – сказав Трюдо репортерам в Оттаві.

За останній тиждень добовий приріст хворих на ковід у Канаді зріс до щонайменше 5,2 тисяч. Сьогодні туди вже доставили понад 10 млн доз вакцини проти ковіду.

Автор: 

Канада (2252) карантин (18172) Трюдо Джастін (355) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
От гады, бубочка и степашка уже до Канады дотянулись!
показати весь коментар
07.04.2021 10:22 Відповісти
+1
Зате у нас чемпіон послав вірус у сраку і поїхав шлятись по Катару.
показати весь коментар
07.04.2021 10:13 Відповісти
+1
Трюдо такой же мастер спорта как и Зедо. Из обного Шапито! Провалил вакцинацию и на локдаун всех!
показати весь коментар
07.04.2021 12:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате у нас чемпіон послав вірус у сраку і поїхав шлятись по Катару.
показати весь коментар
07.04.2021 10:13 Відповісти
Закатали ковідні гроші у асфальт, роздерибанили все шо могли. Зрада! )))
показати весь коментар
07.04.2021 10:18 Відповісти
От гады, бубочка и степашка уже до Канады дотянулись!
показати весь коментар
07.04.2021 10:22 Відповісти
5 тисяч у нас било осенью.
показати весь коментар
07.04.2021 10:46 Відповісти
1. За последнюю неделю суточный прирост больных ковидом в Канаде вырос до 5,2 тысяч.
2. 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.

Далой локдаун, дауны!
показати весь коментар
07.04.2021 10:48 Відповісти
Трюдо такой же мастер спорта как и Зедо. Из обного Шапито! Провалил вакцинацию и на локдаун всех!
показати весь коментар
07.04.2021 12:02 Відповісти
а вот если бы Канада выбрала сладчайшего потужного, то такого бы не было.
показати весь коментар
07.04.2021 17:02 Відповісти
На сьогодні госпіталізовних на всю Канаду 2721 hospitalized(+29 today)
https://covid19tracker.ca/

Де 5200 ?
За сьогодні + 1394 ПОЗИТИВНИХ тести. Це не означає ХВОРИХ.
Звідки такі цифри ?
показати весь коментар
07.04.2021 21:08 Відповісти
нам до тудова как до парижа раком
показати весь коментар
08.04.2021 23:23 Відповісти
 
 