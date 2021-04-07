У Канаді почалася третя хвиля коронавірусу. Вона буде дуже важкою, - Трюдо

У країні почалася третя хвиля коронавірусної хвороби. Тому вже сьогодні в Торонто будуть закриті всі початкові і середні школи, оскільки зараз сильно страждає від хвороби молоде населення.

Як пише Reuters , про це заявив прем‘єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Школярі перейдуть на дистанційне навчання до 18 квітня. Якщо епідситуація в країні не покращиться, то цей термін буде подовжено. У Торонто на сьогодні зосереджена найбільша кількість школярів у країні - 247 000.

"Поточні обставини вимагають ухвалення важких рішень на місцевому рівні", - заявили в департаменті охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр Трюдо зі свого боку заявив, що ця хвиля буде "дуже важкою". Зокрема й тому, що в країні зараз швидко зростає кількість госпіталізованих, особливо у відділеннях інтенсивної терапії.

Читайте також: Підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться, - Трюдо

"Весь світ стикаються з дуже серйозною третьою хвилею пандемії. А зараз і Канада", – сказав Трюдо репортерам в Оттаві.

За останній тиждень добовий приріст хворих на ковід у Канаді зріс до щонайменше 5,2 тисяч. Сьогодні туди вже доставили понад 10 млн доз вакцини проти ковіду.