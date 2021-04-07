У Канаді почалася третя хвиля коронавірусу. Вона буде дуже важкою, - Трюдо
У країні почалася третя хвиля коронавірусної хвороби. Тому вже сьогодні в Торонто будуть закриті всі початкові і середні школи, оскільки зараз сильно страждає від хвороби молоде населення.
Як пише Reuters , про це заявив прем‘єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Школярі перейдуть на дистанційне навчання до 18 квітня. Якщо епідситуація в країні не покращиться, то цей термін буде подовжено. У Торонто на сьогодні зосереджена найбільша кількість школярів у країні - 247 000.
"Поточні обставини вимагають ухвалення важких рішень на місцевому рівні", - заявили в департаменті охорони здоров'я.
Прем'єр-міністр Трюдо зі свого боку заявив, що ця хвиля буде "дуже важкою". Зокрема й тому, що в країні зараз швидко зростає кількість госпіталізованих, особливо у відділеннях інтенсивної терапії.
"Весь світ стикаються з дуже серйозною третьою хвилею пандемії. А зараз і Канада", – сказав Трюдо репортерам в Оттаві.
За останній тиждень добовий приріст хворих на ковід у Канаді зріс до щонайменше 5,2 тисяч. Сьогодні туди вже доставили понад 10 млн доз вакцини проти ковіду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
Далой локдаун, дауны!
https://covid19tracker.ca/
Де 5200 ?
За сьогодні + 1394 ПОЗИТИВНИХ тести. Це не означає ХВОРИХ.
Звідки такі цифри ?