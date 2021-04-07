Вплив локдауну на ВВП незначний, але в першому кварталі може бути невелике зниження, - глава НБУ Шевченко

Валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2021 року, ймовірно, трохи знизився в порівнянні з першим кварталом 2020 року через ще "доковідну" базу порівняння і нові локдауни, а також погодні умови, вважає глава Національного банку України Кирило Шевченко.

"Ми не очікуємо приросту ВВП за перший квартал, а, найімовірніше, зберігатиметься деякий мінус у річному вимірі", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Нацбанк оцінює негативний вплив січневого локдауну на річний ВВП в 0,2 процентних пункту (п.п.).

"Тобто вплив незначний. Здавалося б, він мав вплинути на споживчі настрої, тому що попередні локдауни суттєво позначалися на роздрібній торгівлі, ресторанному та готельному бізнесі. Але ми бачили приріст роздрібного товарообігу. А вплив локдауну на інші галузі, такі як металургія, агро - він взагалі мінімальний", - зазначив Шевченко.

Він уточнив, що незважаючи на локдаун і "доковідну" базу порівняння, роздрібний товарообіг у січні додав 3,5%, а в лютому його зростання прискорилося до 5,6%. За його словами, найімовірніше, основним фактором цього зростання (особливо в січні) було збільшення заробітної плати після збільшення мінімальної.

Голова НБУ додав, що, за оцінками центробанку, локдаун у березні також матиме досить незначний вплив на ВВП - менший, ніж у січні.

"Остаточна оцінка залежатиме від фактичних параметрів карантину. Звісно, певну підтримку надаватиме статистичний ефект бази порівняння: минулого року з другої половини березня діяв дуже жорсткий карантин на всій території країни", - пояснив він.

Шевченко зазначив, що зовнішня кон'юнктура загалом сприяла українській економіці на початку року, однак Україна не змогла повністю цим скористатися через погоду, зокрема обмеження в портах і на автодорогах.

"Наприкінці березня відбувся певний "чорний лебідь" - пробка в Суецькому каналі. Але можемо сказати, що він практично не вплинув на Україну з точки зору експорту та імпорту товарів" - додав також голова центробанку.

Він зазначив, що на оцінках динаміки ВВП позначається також складна ситуація у тваринництві, зокрема через погіршення із захворюваністю тварин і стрімке подорожчанням кормів, що негативно вплинуло на скорочення обсягів виробництва м'ясних і молочних продуктів.

"Через більш низький торішній врожай та активний експорт олії на тлі високих світових цін знизилися запаси олійних, унаслідок чого спад у виробництві масла і жирів заглибився: за січень-лютий - 22% рік проти року (р/р). Більш низький урожай, а також збільшення виробничих витрат призвели до спаду у виробництві борошномельної продукції - на 20,6% р/р і хліба та хлібобулочних виробів - на 6,6% р/р", - пояснив Шевченко.

Водночас він зазначив, що платіжний баланс Нацбанк за підсумками першого кварталу очікує "абсолютно нормальним". "Його сальдо залишається позитивним - тут ми абсолютно спокійні", - заявив голова НБУ.