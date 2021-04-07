УКР
Вплив локдауну на ВВП незначний, але в першому кварталі може бути невелике зниження, - глава НБУ Шевченко

Валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2021 року, ймовірно, трохи знизився в порівнянні з першим кварталом 2020 року через ще "доковідну" базу порівняння і нові локдауни, а також погодні умови, вважає глава Національного банку України Кирило Шевченко.

"Ми не очікуємо приросту ВВП за перший квартал, а, найімовірніше, зберігатиметься деякий мінус у річному вимірі", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Нацбанк оцінює негативний вплив січневого локдауну на річний ВВП в 0,2 процентних пункту (п.п.).

"Тобто вплив незначний. Здавалося б, він мав вплинути на споживчі настрої, тому що попередні локдауни суттєво позначалися на роздрібній торгівлі, ресторанному та готельному бізнесі. Але ми бачили приріст роздрібного товарообігу. А вплив локдауну на інші галузі, такі як металургія, агро - він взагалі мінімальний", - зазначив Шевченко.

Він уточнив, що незважаючи на локдаун і "доковідну" базу порівняння, роздрібний товарообіг у січні додав 3,5%, а в лютому його зростання прискорилося до 5,6%. За його словами, найімовірніше, основним фактором цього зростання (особливо в січні) було збільшення заробітної плати після збільшення мінімальної.

Також читайте: Уперше з 2015 року Нацбанк зафіксував відтік іноземних інвестицій з України - чистий відтік за 2020 рік становить $ 868,2 млн

Голова НБУ додав, що, за оцінками центробанку, локдаун у березні також матиме досить незначний вплив на ВВП - менший, ніж у січні.

"Остаточна оцінка залежатиме від фактичних параметрів карантину. Звісно, певну підтримку надаватиме статистичний ефект бази порівняння: минулого року з другої половини березня діяв дуже жорсткий карантин на всій території країни", - пояснив він.

Шевченко зазначив, що зовнішня кон'юнктура загалом сприяла українській економіці на початку року, однак Україна не змогла повністю цим скористатися через погоду, зокрема обмеження в портах і на автодорогах.

"Наприкінці березня відбувся певний "чорний лебідь" - пробка в Суецькому каналі. Але можемо сказати, що він практично не вплинув на Україну з точки зору експорту та імпорту товарів" - додав також голова центробанку.

Він зазначив, що на оцінках динаміки ВВП позначається також складна ситуація у тваринництві, зокрема через погіршення із захворюваністю тварин і стрімке подорожчанням кормів, що негативно вплинуло на скорочення обсягів виробництва м'ясних і молочних продуктів.

Також читайте: Реальний ВВП України за 2020-й зменшився вперше після чотирьох років зростання, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

"Через більш низький торішній врожай та активний експорт олії на тлі високих світових цін знизилися запаси олійних, унаслідок чого спад у виробництві масла і жирів заглибився: за січень-лютий - 22% рік проти року (р/р). Більш низький урожай, а також збільшення виробничих витрат призвели до спаду у виробництві борошномельної продукції - на 20,6% р/р і хліба та хлібобулочних виробів - на 6,6% р/р", - пояснив Шевченко.

Водночас він зазначив, що платіжний баланс Нацбанк за підсумками першого кварталу очікує "абсолютно нормальним". "Його сальдо залишається позитивним - тут ми абсолютно спокійні", - заявив голова НБУ.

ВВП (1398) карантин (18172) НБУ (10623) Шевченко Кирило (226) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) локдаун (339)
Топ коментарі
+6
Нацбанк зафіксував новий інвестиційний рекорд! Вперше за 20 років Україна отримала від'ємні показники інвестицій: майже мільярд доларів не зайшов, а вийшов з України в минулому році.
Мінус 868 млн доларів США це красномовний показник того, що інвестори тікають з України. І це тільки рік після того, як президент пообіцяв їм "інвестиційних нянь", а українцям - "лавини інвестицій".
Зеленський досі не хоче розуміти, що "лавини інвестицій" починаються не з турів до Катару, Оману, Британії, ОАЕ та Давосу, а з реформ, які він та його команда ціленаправлено знищує. Інвесторам потрібні не інвест-няні, а прозорі та стабільні правила гри, незалежна судова система та ефективна боротьба з корупцією.
Зараз ЗеКоманда спирає всі свої економічні провали на коронавірус. Цікаво, а як президент може пояснити різке збагачення наближених до нього олігархів за останній рік? Теж коронавірусною кризою? А як тоді президент пояснить факт того, що 2014-го, в найважчий для України рік, команді Порошенка вдавалось фіксувати зростання кількості інвестицій, а не їх падіння?
07.04.2021 10:24 Відповісти
+4
Сказочники. И поэтому власть в тихушку вводит новый непрямой налог? Пусть расскажет кто в условиях кризиса придумал переложить на предпринимателей оплату больничных 10 дней.
07.04.2021 10:21 Відповісти
+4
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
07.04.2021 10:24 Відповісти
Так локдаун то во втором ввели.
07.04.2021 10:19 Відповісти
Сказочники. И поэтому власть в тихушку вводит новый непрямой налог? Пусть расскажет кто в условиях кризиса придумал переложить на предпринимателей оплату больничных 10 дней.
07.04.2021 10:21 Відповісти
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
07.04.2021 10:24 Відповісти
незначительное, но / Крокодилы летают но низко и медленно..
07.04.2021 10:21 Відповісти
Нацбанк зафіксував новий інвестиційний рекорд! Вперше за 20 років Україна отримала від'ємні показники інвестицій: майже мільярд доларів не зайшов, а вийшов з України в минулому році.
Мінус 868 млн доларів США це красномовний показник того, що інвестори тікають з України. І це тільки рік після того, як президент пообіцяв їм "інвестиційних нянь", а українцям - "лавини інвестицій".
Зеленський досі не хоче розуміти, що "лавини інвестицій" починаються не з турів до Катару, Оману, Британії, ОАЕ та Давосу, а з реформ, які він та його команда ціленаправлено знищує. Інвесторам потрібні не інвест-няні, а прозорі та стабільні правила гри, незалежна судова система та ефективна боротьба з корупцією.
Зараз ЗеКоманда спирає всі свої економічні провали на коронавірус. Цікаво, а як президент може пояснити різке збагачення наближених до нього олігархів за останній рік? Теж коронавірусною кризою? А як тоді президент пояснить факт того, що 2014-го, в найважчий для України рік, команді Порошенка вдавалось фіксувати зростання кількості інвестицій, а не їх падіння?
07.04.2021 10:24 Відповісти
Поздравляю, зеленский. Ты опять об@ср@лся. Ковид, оказывается, ни при чем Какие тупые идиоты пришли к власти. Не могут даже наврать своим фанатам-зебилам по-людски, везде лажают.
07.04.2021 10:26 Відповісти
Значит ж@па.
07.04.2021 10:27 Відповісти
пошли бы вы на%й с такими приколами...счетоводы долбаные
07.04.2021 10:29 Відповісти
ВВП отсутствует, поэтому и влиять на него ничего не может
07.04.2021 10:30 Відповісти
так перший квартал вже закінчився, і в ньому ти обіцяв зростання ВВП!
07.04.2021 10:30 Відповісти
Наговорило официальное "лицо" много. Но по губам четко читается: ЖОПА!
07.04.2021 10:42 Відповісти
Если незначительное,то падение ВВП на 5%-7%- исключительно заслуга слуг под рукойводством членограя Зеленского!
07.04.2021 11:08 Відповісти
Если незначительное,то падение ВВП на 5%-7%- исключительно заслуга слуг под рукойводством членограя Зеленского!
07.04.2021 11:10 Відповісти
"Вплив локдауну на ВВП незначний, але в першому кварталі може бути невелике зниження, - глава НБУ Шевченко"- де тільки таких їмбецилів знаходять?!
Деяким людям вже їсти нема за що, це курна як ,млять -незначно?!
07.04.2021 11:32 Відповісти
так а чему падать в Украине ??? экономики нету предприятий минимум..
07.04.2021 14:50 Відповісти
 
 