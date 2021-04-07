В ОП поки не відповіли на прохання посприяти у звільненні журналіста Єсипенка, затриманого в окупованому Криму, - дружина
Дружина журналіста Владислава Єсипенка, якого затримали в окупованому Криму, стверджує, що у президента України Володимира Зеленського поки не відповіли на її прохання посприяти у звільненні журналіста і про внесення його до списку громадян, яких можуть повернути на материкову частину України в результаті обміну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Було звернення на Facebook, оприлюднене мною, і також я відправила "Укрпоштою "лист на Банкову. Зі мною ніхто не зв'язувався ... (реакції. - Ред.) не було ніякої", - зазначила дружина затриманого.
У той же час заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова стверджує, що Офіс президента проінформований про "кейс Єсипенка".
"Природно, ми проінформували Офіс президента про кейс Владислава Єсипенка в рамках нашої щоденної роботи з висвітлення ситуації з правами людини в Криму", - підкреслила вона.
Свиридова також висловила думку, що незаконне переслідування Владислава Єсипенка в Криму має стати одним з основних питань для роботи офіційного Києва на міжнародних майданчиках.
"Безумовно, цей факт на контролі у нашого відомства, ми досить чітко заявили свою позицію щодо незаконного затримання нашого громадянина і журналіста. На жаль, звільнення наших незаконно позбавлених волі громадян на окупованій території повністю в зоні відповідальності Російської Федерації, а ми зі свого боку повинні зробити все, щоб підтримати цих людей і винести питання їх негайного звільнення на всі міжнародні майданчики. Я думаю, що це буде одне з важливих питань і в роботі з форматом "Кримської платформи", за яку відповідає Міністерство закордонних справ", - стверджує Свиридова .
Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Когда будут закрывать Верховный суд?
не до мелочей
Віддав пуйлу всіх вбивць і ВСЕ, обміни закінчились.
Хоча в полоні десятки, сотні українців.
https://strana.ua/archive/day=2016-10-3.html 3 октября 2016 Директор департамента политики и коммуникации Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев сделал громкое заявление, предупредив своих соотечественников об опасности, которая их может ждать при посещении России.
У четы Свиридовых не убиваемый аргумент. Под роспись никто не предупреждал.
Т.е работая от само "Радио Свобода" он не отдавал себе отчёт об опасности нахождения в РФ. или с риском выполнял задание украинской разведки (Цензор)
После 7-ми лет войны все приоритеты расставлены.
Не каждый на такое отваживается, он это делал.