В ОП поки не відповіли на прохання посприяти у звільненні журналіста Єсипенка, затриманого в окупованому Криму, - дружина

Дружина журналіста Владислава Єсипенка, якого затримали в окупованому Криму, стверджує, що у президента України Володимира Зеленського поки не відповіли на її прохання посприяти у звільненні журналіста і про внесення його до списку громадян, яких можуть повернути на материкову частину України в результаті обміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Було звернення на Facebook, оприлюднене мною, і також я відправила "Укрпоштою "лист на Банкову. Зі мною ніхто не зв'язувався ... (реакції. - Ред.) не було ніякої", - зазначила дружина затриманого.

У той же час заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова стверджує, що Офіс президента проінформований про "кейс Єсипенка".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналіст Єсипенко на "суді" в окупованому Криму розповів про катування після затримання: Електричний струм, побиття і погрози вбивством. ВIДЕО

"Природно, ми проінформували Офіс президента про кейс Владислава Єсипенка в рамках нашої щоденної роботи з висвітлення ситуації з правами людини в Криму", - підкреслила вона.

Свиридова також висловила думку, що незаконне переслідування Владислава Єсипенка в Криму має стати одним з основних питань для роботи офіційного Києва на міжнародних майданчиках.

"Безумовно, цей факт на контролі у нашого відомства, ми досить чітко заявили свою позицію щодо незаконного затримання нашого громадянина і журналіста. На жаль, звільнення наших незаконно позбавлених волі громадян на окупованій території повністю в зоні відповідальності Російської Федерації, а ми зі свого боку повинні зробити все, щоб підтримати цих людей і винести питання їх негайного звільнення на всі міжнародні майданчики. Я думаю, що це буде одне з важливих питань і в роботі з форматом "Кримської платформи", за яку відповідає Міністерство закордонних справ", - стверджує Свиридова .

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

