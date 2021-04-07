УКР
Новини
Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО. Латвія продовжить надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету.

Про це заявив міністр оборони Латвійської Республіки Артіс Пабрікс під час телефонної розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Наголошується, що з ініціативи латвійської сторони відбулася телефонна розмова Тарана з міністром оборони Латвійської Республіки. Зокрема, було наголошено на незмінності політико-дипломатичної підтримки Латвією європейських і євроатлантичних прагнень України.

Крім цього, міністр оборони України поінформував про поточну безпекову ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у Криму та довкола державного кордону України. Окремо Таран приділив увагу системному загостренню Російською Федерацією ситуації в Донецькій та Луганській областях та небажанню держави-агресора підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, - Зеленський у розмові зі Столтенбергом

"Ми високо цінуємо той факт, що голос Латвійської Республіки, як держави-члена НАТО, потужно звучить на нашу підтримку. Позиція Латвії у питанні реформування Збройних Сил України відповідно до стандартів Альянсу є важливою і завжди предметною. Розраховуємо на це і в майбутньому, адже для України на порядку денному зараз – питання перспективи отримання Плану дій щодо членства в НАТО, – зазначив Таран", - підкреслив Таран.

Зі свого боку Пабрікс підтвердив наміри Латвійської Республіки продовжувати надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету.

"Латвія та інші балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, що стоїть на охороні спільних цінностей. Ми будемо робити усе залежне від нас для підтримки руху України до НАТО та ЄС", - зазначив Пабрікс.

Топ коментарі
+4
звичайно, не хочеться перевіряти, але якщо в Бальтійських країнах будуть проблеми з мосвоією, щось слабо віриться що їм на допомогу прийдуть такі країни НАТО, як угорщина, німеччина чи франція!
більше ніж переконаний, що там будуть виключно тіки США
07.04.2021 10:36 Відповісти
07.04.2021 10:36 Відповісти
+3
Латвія - старий союзник. Буде як в Лівонську війну: битимемо москалів спільно з латишами, прусаками, литвинами і поляками. Решті ж Європи доля Америк і Африки важливіше...
07.04.2021 10:42 Відповісти
07.04.2021 10:42 Відповісти
+1
Ти подивись хто зараз патрулює повітряний простір країн Балтії,які країни НАТО зараз тримають там небо.А потім щось там розмірковуй.
07.04.2021 10:43 Відповісти
07.04.2021 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
звичайно, не хочеться перевіряти, але якщо в Бальтійських країнах будуть проблеми з мосвоією, щось слабо віриться що їм на допомогу прийдуть такі країни НАТО, як угорщина, німеччина чи франція!
більше ніж переконаний, що там будуть виключно тіки США
07.04.2021 10:36 Відповісти
07.04.2021 10:36 Відповісти
Там есть УСТАВ членов альянса , и какое решение приймут подписанта энного - те страны и будут учавствовать .
07.04.2021 10:41 Відповісти
07.04.2021 10:41 Відповісти
Онного
07.04.2021 10:42 Відповісти
07.04.2021 10:42 Відповісти
АХАХАХАХАХАХА!, та ти - гуморист! тобі треба виступати на сценах
07.04.2021 10:42 Відповісти
07.04.2021 10:42 Відповісти
Ты не забывай - там хоть и большая бюрократия - нотам какая-никакая ,но демократия.
07.04.2021 10:56 Відповісти
07.04.2021 10:56 Відповісти
через бюрократію я і хвилююся про Бальтійські країни!
просто перелічені країни вже неодноразово показували себе як спроможні заблокувати будь-які рішення просто через якісь свої забаганки! а оскіки в них там все влаштовано так, що рішення приймаються не більшостю а виключно всіми членами ради, то сумніваюся що буде якась відповідь агресору московії!
звичано, лишаються Штати - ось вони, мабудь, і будуть всіх переламувати через коліно, що б відповідь була
07.04.2021 11:00 Відповісти
07.04.2021 11:00 Відповісти
Помиляєшся, там не демократія, а обов'язки. Якщо Франція не дасть своїх учасників, то і їй ніхто не допоможе. А литовські стрільці багато кращі ніж французькі.
07.04.2021 11:07 Відповісти
07.04.2021 11:07 Відповісти
Ксюша одно из проявлений демократии - есть диктатура закона, а устав это и есть закон, для тех кто его принял . Вот иполучается , что если (подпрягся ) , то и отвечай перед законом.
07.04.2021 11:19 Відповісти
07.04.2021 11:19 Відповісти
Ти подивись хто зараз патрулює повітряний простір країн Балтії,які країни НАТО зараз тримають там небо.А потім щось там розмірковуй.
07.04.2021 10:43 Відповісти
07.04.2021 10:43 Відповісти
а я не про те хто стоїть на стрьомі коли москалі бряцають своїм залізяччям!
а про те що станеться з угорщиною, німеччиною чи францією коли почнеться справжня війна
07.04.2021 10:52 Відповісти
07.04.2021 10:52 Відповісти
Ти вже погуглив хто патрулює небо Балтії?Чи ти як кацап,розповідаєш про співи тарганів у своєї макітрі?
07.04.2021 10:58 Відповісти
07.04.2021 10:58 Відповісти
твоя позиція зрозуміла! вдачі тобі в сліпій вірі
07.04.2021 11:02 Відповісти
07.04.2021 11:02 Відповісти
Дуже добре, що НАТО працює за своїми законами і правилами, а не завдяки вашій слабій вірі.
07.04.2021 10:45 Відповісти
07.04.2021 10:45 Відповісти
Зеля веде Україну до НАТО,двері вже близько,аби опозиція 25% не завадила,як Ющ у 2008 році.
07.04.2021 10:41 Відповісти
07.04.2021 10:41 Відповісти
Латвія - старий союзник. Буде як в Лівонську війну: битимемо москалів спільно з латишами, прусаками, литвинами і поляками. Решті ж Європи доля Америк і Африки важливіше...
07.04.2021 10:42 Відповісти
07.04.2021 10:42 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26525924.html Шо Байден животворящий делает

Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, - міністр оборони Латвії Пабрікс - Цензор.НЕТ 7332
07.04.2021 10:48 Відповісти
07.04.2021 10:48 Відповісти
Погано шо Байден так не робив у 2014-16 роках,а так би ми вже в НАТО були,правда?
07.04.2021 10:50 Відповісти
07.04.2021 10:50 Відповісти
Дурний піп, дурна й молитва...
07.04.2021 11:00 Відповісти
07.04.2021 11:00 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26525665.html Наши Абрамсы уже в Москве

Сейчас снова заглянул в тещин телевизор, а там Украина стягивает войска и тяжелую технику к россиским границам. Вторгнуться в Россию готовится.

И Украинских военных показывают. И там в кадр попадает эмблема на рукаве одного из украинских военных и ее на весь кадр увеличивают. А там белая голова на четном фоне. Что за голова уже не видно, потому что нерезко от сильного увеличения. Но что-то круглое не черном фоне.
Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, - міністр оборони Латвії Пабрікс - Цензор.НЕТ 8955
И там российская ведущая такая, ну которая на бобриху похожа. Не на ту, которая Симоньян, та бобров кушает, а эта просто физией на бобриху смахивает. Фамилию ее не помню, помню только, что на вроде на "****". То ли **** беева, то ли Беева ****. Как-то так короче.

И вот эта ведущая, которая на бобриху похожа, она кричит, что вот, это дивизия украинских террористов-сметников, потому что череп на черном у них. А эти украинские военные какие-то штуки вниз с автомобиля спускают. И она кричит, что видите, они минируют, чтобы наши танки подорвались и наши граждане-танкисты погибли.

Единственное чего я не понял, это они что, российскую территорию уже минируют или как? Наверное российскую, потому что откуда в Украине взятся российским танкам.

То есть они уже вторглись в Россию получается? Почему мирвая пресса молчит?
https://www.facebook.com/a.m.shipilov/posts/5501679543235962 Андрей Шипилов
07.04.2021 10:51 Відповісти
07.04.2021 10:51 Відповісти
"террористи-смєтнікі" - це хто такі? які вриваються на территорію невинних громадян і рахують майно?
07.04.2021 10:54 Відповісти
07.04.2021 10:54 Відповісти
Прям жуть! Ща как попрем до Урала!!! А с той стороны как нажмут китайцы! Бедная, бедная расея... одни враги кругом!
07.04.2021 10:58 Відповісти
07.04.2021 10:58 Відповісти
В нату нас все равно не возьмут, так что помогайте лучше шпротами.
07.04.2021 10:53 Відповісти
07.04.2021 10:53 Відповісти
ягеля нет, так что лаптеногии пистуй до своей избушки.
07.04.2021 11:35 Відповісти
07.04.2021 11:35 Відповісти
От правильно бубочка вопрос ребром поставила, ага: "А почему мы еще не в НАТЕ?"
Если бы еще ножной 38-го размера притопнул так сурово, ваще бы уже нас приняли и в НАТО, и в ЕС, и в США.
07.04.2021 10:56 Відповісти
07.04.2021 10:56 Відповісти
он чуть поспешил, не соглашусь с ним. Пока не расплатились за голосование по приколу и не протрезвело общество от прикольной жизни, до того рано говорить о позитивном голосование в отношение Украины в НАТО.
07.04.2021 11:34 Відповісти
07.04.2021 11:34 Відповісти
 
 