Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, - міністр оборони Латвії Пабрікс
Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО. Латвія продовжить надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету.
Про це заявив міністр оборони Латвійської Республіки Артіс Пабрікс під час телефонної розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Наголошується, що з ініціативи латвійської сторони відбулася телефонна розмова Тарана з міністром оборони Латвійської Республіки. Зокрема, було наголошено на незмінності політико-дипломатичної підтримки Латвією європейських і євроатлантичних прагнень України.
Крім цього, міністр оборони України поінформував про поточну безпекову ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у Криму та довкола державного кордону України. Окремо Таран приділив увагу системному загостренню Російською Федерацією ситуації в Донецькій та Луганській областях та небажанню держави-агресора підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.
"Ми високо цінуємо той факт, що голос Латвійської Республіки, як держави-члена НАТО, потужно звучить на нашу підтримку. Позиція Латвії у питанні реформування Збройних Сил України відповідно до стандартів Альянсу є важливою і завжди предметною. Розраховуємо на це і в майбутньому, адже для України на порядку денному зараз – питання перспективи отримання Плану дій щодо членства в НАТО, – зазначив Таран", - підкреслив Таран.
Зі свого боку Пабрікс підтвердив наміри Латвійської Республіки продовжувати надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету.
"Латвія та інші балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, що стоїть на охороні спільних цінностей. Ми будемо робити усе залежне від нас для підтримки руху України до НАТО та ЄС", - зазначив Пабрікс.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
більше ніж переконаний, що там будуть виключно тіки США
просто перелічені країни вже неодноразово показували себе як спроможні заблокувати будь-які рішення просто через якісь свої забаганки! а оскіки в них там все влаштовано так, що рішення приймаються не більшостю а виключно всіми членами ради, то сумніваюся що буде якась відповідь агресору московії!
звичано, лишаються Штати - ось вони, мабудь, і будуть всіх переламувати через коліно, що б відповідь була
а про те що станеться з угорщиною, німеччиною чи францією коли почнеться справжня війна
Сейчас снова заглянул в тещин телевизор, а там Украина стягивает войска и тяжелую технику к россиским границам. Вторгнуться в Россию готовится.
И Украинских военных показывают. И там в кадр попадает эмблема на рукаве одного из украинских военных и ее на весь кадр увеличивают. А там белая голова на четном фоне. Что за голова уже не видно, потому что нерезко от сильного увеличения. Но что-то круглое не черном фоне.
И там российская ведущая такая, ну которая на бобриху похожа. Не на ту, которая Симоньян, та бобров кушает, а эта просто физией на бобриху смахивает. Фамилию ее не помню, помню только, что на вроде на "****". То ли **** беева, то ли Беева ****. Как-то так короче.
И вот эта ведущая, которая на бобриху похожа, она кричит, что вот, это дивизия украинских террористов-сметников, потому что череп на черном у них. А эти украинские военные какие-то штуки вниз с автомобиля спускают. И она кричит, что видите, они минируют, чтобы наши танки подорвались и наши граждане-танкисты погибли.
Единственное чего я не понял, это они что, российскую территорию уже минируют или как? Наверное российскую, потому что откуда в Украине взятся российским танкам.
То есть они уже вторглись в Россию получается? Почему мирвая пресса молчит?
https://www.facebook.com/a.m.shipilov/posts/5501679543235962 Андрей Шипилов
Если бы еще ножной 38-го размера притопнул так сурово, ваще бы уже нас приняли и в НАТО, и в ЕС, и в США.