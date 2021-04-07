Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО. Латвія продовжить надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету.

Про це заявив міністр оборони Латвійської Республіки Артіс Пабрікс під час телефонної розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Наголошується, що з ініціативи латвійської сторони відбулася телефонна розмова Тарана з міністром оборони Латвійської Республіки. Зокрема, було наголошено на незмінності політико-дипломатичної підтримки Латвією європейських і євроатлантичних прагнень України.

Крім цього, міністр оборони України поінформував про поточну безпекову ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у Криму та довкола державного кордону України. Окремо Таран приділив увагу системному загостренню Російською Федерацією ситуації в Донецькій та Луганській областях та небажанню держави-агресора підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

"Ми високо цінуємо той факт, що голос Латвійської Республіки, як держави-члена НАТО, потужно звучить на нашу підтримку. Позиція Латвії у питанні реформування Збройних Сил України відповідно до стандартів Альянсу є важливою і завжди предметною. Розраховуємо на це і в майбутньому, адже для України на порядку денному зараз – питання перспективи отримання Плану дій щодо членства в НАТО, – зазначив Таран", - підкреслив Таран.

Зі свого боку Пабрікс підтвердив наміри Латвійської Республіки продовжувати надавати підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності і суверенітету.

"Латвія та інші балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, що стоїть на охороні спільних цінностей. Ми будемо робити усе залежне від нас для підтримки руху України до НАТО та ЄС", - зазначив Пабрікс.