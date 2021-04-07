Запрошені представники ОРДЛО почали приводити своїх "запрошених", - "слуга народу" Мережко про переговори в ТКГ

Нині немає конструктивної роботи в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Російська Федерація веде тактику провокацій, блокуючи роботу ТКГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами представника Донецька в українській делегації в ТКГ Дениса Казанського, російська делегація і далі ховається за спинами підконтрольних представників ОРДЛО під час засідань. При цьому в останні тижні ситуація стала ще менш конструктивною через спроби Росії залучити до переговорів нових і все менш зрозумілих представників "ДНР" і "ЛНР".

"Уявіть собі: йдуть якісь міжнародні переговори, а тут відчиняються двері, заходять якісь ліві люди, хтось залазить на стіл – ось це все виглядає приблизно так", - описує ситуацію Казанський.

Також читайте: Кравчук пропонує перенести засідання ТКГ з Білорусі до Польщі

Інший представник української делегації Олександр Мережко також підтвердив, що Росія перейшла виключно до тактики провокацій на рівні ТКГ.

"Незрозуміло, хто ці люди. Я завжди думав, що вони - частина російської делегації, як запрошені нею на переговори, але росіяни відхрещуються від представників ОРДЛО. Абсурд у квадраті - ці "запрошені" почали приводити своїх "запрошених", - сказав Мережко.

Він зазначив, що обговорювати якісь предметні питання в ТКГ стало вже зовсім неможливо. Вийти з цієї ситуації, за його словами, може допомогти перехід на більш високий рівень нормандського формату.