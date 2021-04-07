УКР
Запрошені представники ОРДЛО почали приводити своїх "запрошених", - "слуга народу" Мережко про переговори в ТКГ

Запрошені представники ОРДЛО почали приводити своїх

Нині немає конструктивної роботи в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Російська Федерація веде тактику провокацій, блокуючи роботу ТКГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами представника Донецька в українській делегації в ТКГ Дениса Казанського, російська делегація і далі ховається за спинами підконтрольних представників ОРДЛО під час засідань. При цьому в останні тижні ситуація стала ще менш конструктивною через спроби Росії залучити до переговорів нових і все менш зрозумілих представників "ДНР" і "ЛНР".

"Уявіть собі: йдуть якісь міжнародні переговори, а тут відчиняються двері, заходять якісь ліві люди, хтось залазить на стіл – ось це все виглядає приблизно так", - описує ситуацію Казанський.

Також читайте: Кравчук пропонує перенести засідання ТКГ з Білорусі до Польщі

Інший представник української делегації Олександр Мережко також підтвердив, що Росія перейшла виключно до тактики провокацій на рівні ТКГ.

"Незрозуміло, хто ці люди. Я завжди думав, що вони - частина російської делегації, як запрошені нею на переговори, але росіяни відхрещуються від представників ОРДЛО. Абсурд у квадраті - ці "запрошені" почали приводити своїх "запрошених", - сказав Мережко.

Він зазначив, що обговорювати якісь предметні питання в ТКГ стало вже зовсім неможливо. Вийти з цієї ситуації, за його словами, може допомогти перехід на більш високий рівень нормандського формату.

+16
Превращать всё в абсурд и маразм-фишка кацапни.
07.04.2021 10:37 Відповісти
+13
а нехер было ящик пандоры открывать переговорщики сраные
теперь там проходной двор а вы губы дуете. сами же его и сделали таковым
нашлись мля "дипломаты из урюпинска"
07.04.2021 10:44 Відповісти
+8
На встречах ТКГ, похоже, неплохо кормят. Вот и лезут из Угольной Швейцарии нежелающие кормить Европу. И с собой тянут родню с кумовьями. В пакеты с собой хавчика уже набирают или еще не охамели настолько?
07.04.2021 10:40 Відповісти
Нахер с пляжа
07.04.2021 10:35 Відповісти
да ладно.. ничего страшного. Приводят наркоманы своих друганов.. показывают в какие компании их приглашают...гордятся собой...
07.04.2021 10:37 Відповісти
Превращать всё в абсурд и маразм-фишка кацапни.
07.04.2021 10:37 Відповісти
На встречах ТКГ, похоже, неплохо кормят. Вот и лезут из Угольной Швейцарии нежелающие кормить Европу. И с собой тянут родню с кумовьями. В пакеты с собой хавчика уже набирают или еще не охамели настолько?
07.04.2021 10:40 Відповісти
а нехер было ящик пандоры открывать переговорщики сраные
теперь там проходной двор а вы губы дуете. сами же его и сделали таковым
нашлись мля "дипломаты из урюпинска"
07.04.2021 10:44 Відповісти
Ага, вспомните Фокина с Сивохой, а теперь отаке...
07.04.2021 10:48 Відповісти
Стрелок прав. Казанского, Гармаша... и др. в контактную группу ввела, как представителей оккупированных территорий, именно Украина. Мудрые почти криком кричали - нельзя этого делать, получим "ответку". Ось тепер і маємо те, що маємо...
07.04.2021 14:47 Відповісти
Дождёмся очередного иловайска
07.04.2021 10:45 Відповісти
Ну и вы приглашайте наркоманов. Кто ж мешает? С абсурдом борются еще большим абсурдом, например, зеленским. Боритесь и поборите
07.04.2021 10:45 Відповісти
07.04.2021 11:21 Відповісти
вот это правильно, только надо приглашать "профессионалов" этого дела, например "театр абсурда "Воробышек" подошел бы всем составом вместе с "Винницкими"
07.04.2021 11:26 Відповісти
И даже это выглядит как оправдание. Ребята вы вчера родились, и в школе не учились? Да это все описано с давних времен, тактика действий кацапья не изменилась за последние 350 лет. Если из более свежего, то так же создавалась новороссия и Харьковская Украина в 1919 м.. Заходили войска, назначались какие то левые люди, и начиналось то что мы сейчас наблюдаем. Им пока на дать по рылу, и ногой под зад, ничего путного не будет.
07.04.2021 10:47 Відповісти
Так сами же первые всякую шваль подзаборную начали тянуть в эту ТКГ,типа дедушки внучки Маши Фокиной ,"Люси" Арестовича ,хотели обо**аного Сивохо даже притащить туда. Кучма как только прочухал что его хотят посадить за один стол с этими городскими дурачками сразу свалил из этого балагана.
07.04.2021 11:02 Відповісти
дайте им селедки...
07.04.2021 11:05 Відповісти
Если без смеха, то это ТГК, в настоящее время- место, где Кравчук и Арестович могут поумничать и раздать интерьвью.
07.04.2021 11:08 Відповісти
И все за наши деньги.
07.04.2021 11:19 Відповісти
были ваши, стали наши
07.04.2021 11:28 Відповісти
Сам Казанский и виноват в этом. Когда его и Гармаша пропихивали в ТКГ это делали под соусом того, что они представители Бамбаса. И неужели не было понятно, что это "улица с двухсторонним движением"? И теперь кацапы делают точно также. У них теперь - свои представители бабмаса в ТКГ.
07.04.2021 13:47 Відповісти
Так Казанский и Гармаш граждане Украины, пусть те покажут свои Украинские паспорта, их нет, не говоря уже про уголовные дела за терроризм.
07.04.2021 13:54 Відповісти
Для россии нет никакой проблемы завести людей с паспортами Украины. Там этого добра - навалом (коллаборанты, предатели идейные, просто работники за деньги). Это не важно. Главное - принцип - у нас в ТКГ как бы представители бамбаса. Вот и у них теперь такие же представители. И теперь, кацапы настаивают , чтобы мы вели переговоры именно с ними. Это все началось, когда Зе- чмо стало презедентом и многие бегали с выпучиными глазками и думали , что вот-вот наступит мир, потому что у зезидента, такие свежие подходы к решению сложных проблем. Вот сейчас мы пожинаем результаты. Просто дали еще один рычаг давления на нас
07.04.2021 15:46 Відповісти
Ганьба!
07.04.2021 17:55 Відповісти
Забить уже на эту ТКГ!...Без Амеров делов не будет! Руссосвиньи совсем распаясались!...
07.04.2021 23:17 Відповісти
 
 