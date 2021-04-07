Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю". ВIДЕО
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) і перший президент Леонід Кравчук заявив, що готовий вести оборонні бої на території свого будинку в разі повномасштабного вторгнення армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кравчук розповів в ефірі телеканалу Україна 24, відповідаючи на питання про готовність особистої зброї та про свої дії в разі парашутного десантування ворожих десантників.
"Зброя почищена і підготовлена ... Місця в будинку пристріляні ... Стріляю я добре ... Буду стріляти до останнього - поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його - сукиного сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю ... Торік я був на полюванні. Зі 150-ти метрів, з першого пострілу точно в ціль. Ніхто спочатку не повірив", - заявив Кравчук .
*****, что у этого нарида в бошках...
Тупою злобною і недовірливою людиною стати просто а от зберегти Надію Віру і Повагу в цьому дебільному світі можуть тільки сильні люди.
А тепер про Кравчука. Я скажу про одне головне досягнення -НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА. і обне маленьке еле дуже важливе досягнення...Кравчук з легкістю віддав владу - пішов на вибори чере 2 роки президенства.
ЗЫ: Этот кондом - самый большой ***** нарида Украины. Нужен был Чорновил, а выбрали это гуано.
ЗЗЫ. Покеда, ТП. Можешь не отвечать
предлагаешь снять штаны и с поднятыми руками идти сдаваться свинорусам?
так понятно?
а если серьезно,каждый экс президент должен выступить с каким-то аналог. заявлением.
Так что респект Кравчуку!
.
https://www.youtube.com/watch?v=513kvQP_HMo
(Мається на увазі рот)
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
А на самом деле профессиональные высоко мотивированные саботажники.
Ссорят Украину с Америкой, Канадой, со всеми, кто может быть нам полезен.
Повышают налоги и тарифы, сужая возможности заработка.
Продуманная политика обескровливания, типичная для этники тех, кто сидит на Банковой.
Такими методами они уже развалили не одно государство.
Посмотрите на его корешей: Медведчук, Кучма, регионалы.
Какая тут может быть УПА ?
С боевой кравчучкой.
"Захисник України", якому ближчі Медведчук та Ахметов.
https://ua24ua.net/putin-hotel-bi-no-ne-moget-pozvolit-sebe-roskosh-bolshoy-voyni-sotsiolog-i-politolog-igor-eydman/ Путин хотел бы, но не может позволить себе «роскошь большой войны» - социолог и политолог Игорь Эйдман