Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю". ВIДЕО

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) і перший президент Леонід Кравчук заявив, що готовий вести оборонні бої на території свого будинку в разі повномасштабного вторгнення армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кравчук розповів в ефірі телеканалу Україна 24, відповідаючи на питання про готовність особистої зброї та про свої дії в разі парашутного десантування ворожих десантників.

"Зброя почищена і підготовлена ... Місця в будинку пристріляні ... Стріляю я добре ... Буду стріляти до останнього - поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його - сукиного сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю ... Торік я був на полюванні. Зі 150-ти метрів, з першого пострілу точно в ціль. Ніхто спочатку не повірив", - заявив Кравчук .

