УКР
46 840 378

Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю". ВIДЕО

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) і перший президент Леонід Кравчук заявив, що готовий вести оборонні бої на території свого будинку в разі повномасштабного вторгнення армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кравчук розповів в ефірі телеканалу Україна 24, відповідаючи на питання про готовність особистої зброї та про свої дії в разі парашутного десантування ворожих десантників.

"Зброя почищена і підготовлена ... Місця в будинку пристріляні ... Стріляю я добре ... Буду стріляти до останнього - поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його - сукиного сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю ... Торік я був на полюванні. Зі 150-ти метрів, з першого пострілу точно в ціль. Ніхто спочатку не повірив", - заявив Кравчук .

Кравчук Леонід (546) росія (67319)
+82
Кто этот мощный старик? Не узнаю.
07.04.2021 10:47 Відповісти
+37
Невже це той старік, який 10 років тому був у одній партії з мертвечуком і Шуфричем?
07.04.2021 10:59 Відповісти
+31
Одно радует,теперь зесрань получит по полной ,от войны под командованием "рассмеши комика",за свой зевыбор...мрази тупые,а не люди
07.04.2021 10:48 Відповісти
В принципе человек прошедший буквально все имеет право на такое мнение я понимаю все против но после когда его мокнули в реальность можно понять хотя могут быть и варианты
07.04.2021 20:40 Відповісти
Какие варианты, если в Ахметове и Медведчуке Кравчук врагов не видит ?
07.04.2021 20:49 Відповісти
в данном случае дедушка увидел врага его мозг еще не дошел до более сложной информации
07.04.2021 20:53 Відповісти
Макарич, щас би тобі в руку ядрьону гранату... Типїм би... Мдаааа.
07.04.2021 20:47 Відповісти
У старого дурачка - коммуниста ,под подушкой ствол,а под матрасом красный флаг и хлеб-соль.
07.04.2021 21:02 Відповісти
А Вы собираетесь кацапню путенскую мочить? Надо, чтобы они захлебнунись в своей вонючей кровище...
07.04.2021 22:03 Відповісти
Тебя ждём на передке,говорят Санёк подтянется и сразу начнём.
07.04.2021 22:12 Відповісти
Все. Писта кацапам.
07.04.2021 21:43 Відповісти
Вот реально, хоть один из кравчукодрочеров реально верит, что этот старый коммуняка при нападении мордора пойдет воевать??? Вы реально оторваны от жизни или просто больные на голову? Этот старый хрен, затащивший в ТКГ такого же маразматика Фокина, будет воевать против Мордора? Он, а не десятки тысяч ветеранов российско-украинской войны???
*****, что у этого нарида в бошках...
07.04.2021 21:53 Відповісти
Фокина в ТКГ затащила шлюшка Ермака(это ее дед)
08.04.2021 08:23 Відповісти
Надія....а ще Віра ..і проста Повага яких в тебе не залишилось а можей не було....
Тупою злобною і недовірливою людиною стати просто а от зберегти Надію Віру і Повагу в цьому дебільному світі можуть тільки сильні люди.
08.04.2021 08:27 Відповісти
Еще раз вопрошаю - к кому??? Чем этот старый коммуняка знаменателен? Найди хоть одно его достижение на посту Президента Украины???
08.04.2021 12:59 Відповісти
"Вопрошают" піддані та холопи ...А ти мабуть запитушь? Тоді так. Ти кацап чи Українець? Чому державну мову не використовуєш?????

А тепер про Кравчука. Я скажу про одне головне досягнення -НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА. і обне маленьке еле дуже важливе досягнення...Кравчук з легкістю віддав владу - пішов на вибори чере 2 роки президенства.
08.04.2021 13:08 Відповісти
І трете маленьке але важливе...він готовий захишати Україну від ворогів не ..хай не на передовій вік то вже такий але він до цього прийшов сам... А ти ні.))))
08.04.2021 13:11 Відповісти
Ты - обыкновенная ТП, судя по предыдущим своим высерам. Что ты обо мне знаешь, чтоб ляпать? Нехрена. Ты жила при этом пердуне? Или только читала? Я при его "президентстве" свою офицерскую карьеру в ЗСУ начинал. Так вот, если кратко - это была жопа. Но тебе не понять, поскольку ты ТП.

ЗЫ: Этот кондом - самый большой ***** нарида Украины. Нужен был Чорновил, а выбрали это гуано.
ЗЗЫ. Покеда, ТП. Можешь не отвечать
08.04.2021 13:37 Відповісти
Огонь!!!....лучше бы организовал батальоны самообороны если может держать пистолет
07.04.2021 22:07 Відповісти
рякзакн посадить за створення незаконних збройних формувань
08.04.2021 09:45 Відповісти
дебил
07.04.2021 22:09 Відповісти
а шо он не так сказал?
08.04.2021 00:47 Відповісти
Старый живет в иллюзорном мире . В случае войны будет все точно так как описал Аркадий Бабченко--сразу удар по стратегическим объектам . выводится из строя все коммуникации . транспорт. энергетика . добиваются арсеналы зброи . штабы . .......и никакого десанта на бедного деда Макарыча напускать не станет . много чести . Почитайте Бабченка --все чувак толково и логично обрисовал и по другому не возможно . Росссия в Сириии не зря "тренировалась " и в окопах и блок-постах травку не курила .
08.04.2021 03:03 Відповісти
Звідки ти знаєш, що росія в Сирії "курила"? Може. сам там був, а тепер бамбиш Макарича.
08.04.2021 06:47 Відповісти
тренувалась, бояру бухать
08.04.2021 09:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481334, адепт секты "все пропало"?

предлагаешь снять штаны и с поднятыми руками идти сдаваться свинорусам?
08.04.2021 12:52 Відповісти
задача Украины предотвратить нанести ********** удар по стратегическим обьектам и США нам в етом помогут!
так понятно?
08.04.2021 12:54 Відповісти
Можно в Чернобыле открыть цех по изготовлению грязных бомб, а потом беспилотниками ....
07.04.2021 22:11 Відповісти
Всьо, хана кацапам...
07.04.2021 22:14 Відповісти
ворошиловский стрелок))
а если серьезно,каждый экс президент должен выступить с каким-то аналог. заявлением.
Так что респект Кравчуку!
07.04.2021 22:27 Відповісти
Кравчук всю жизнь с москалями дело имел и только сейчас понял что хороший москаль-это мертвый москаль? Лучше поздно чем никогда.
07.04.2021 22:47 Відповісти
Будєм всіх бамбіть .

Будєм всіх бамбіть .
07.04.2021 22:52 Відповісти
Да здравсвтует мир во всем мире
https://www.youtube.com/watch?v=513kvQP_HMo
07.04.2021 23:17 Відповісти
Старий брехливий хитрий блазень
08.04.2021 00:13 Відповісти
Проблема Кравчука в том, что он готов защищать порог своего дома, а не Украину.
08.04.2021 00:17 Відповісти
Все дома Украины в совокупности и есть Украина. Если каждый будет так защищать, то Украина защищена.
08.04.2021 00:46 Відповісти
Кравчук только языком готов что-то защищать. А чуть что - он уже в самолёте.
08.04.2021 02:29 Відповісти
Ви мабуть молодший зі своїм кольтом захищати Україну, і вам не 85 років, щоб захищати поріг свого дому.
08.04.2021 06:14 Відповісти
А ви чим захищаєте Україну? Однією з дірок ?
(Мається на увазі рот)
08.04.2021 07:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/50367,кацапсина,брысь под лавку и не гавкать!
08.04.2021 12:57 Відповісти
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
08.04.2021 00:36 Відповісти
Они только косят под дилетантов.
А на самом деле профессиональные высоко мотивированные саботажники.
Ссорят Украину с Америкой, Канадой, со всеми, кто может быть нам полезен.
Повышают налоги и тарифы, сужая возможности заработка.
Продуманная политика обескровливания, типичная для этники тех, кто сидит на Банковой.
Такими методами они уже развалили не одно государство.
08.04.2021 02:23 Відповісти
100%%%%%
08.04.2021 06:09 Відповісти
А между прочим, никто из дописувачiв не заметил что когда он был мальчиком и даже юношей, Украинская Повстанческая Армия до сих пор была активной там, откуда он родом. Мог бы служить у них хотя бы курьером, но нет, предпочёл карьеру в КПСС. Хорошо если сейчас готов исправить плохой жизненный выбор, посмотрим.
08.04.2021 01:21 Відповісти
Посмотрите на его семью. На жену. На детей. Они похожи на украинцев ?
Посмотрите на его корешей: Медведчук, Кучма, регионалы.
Какая тут может быть УПА ?
08.04.2021 02:26 Відповісти
кацапам треба починати боятись, бо Кравчук вже раз допоміг розвалити сраний СеРсЕрсЕр, то "может і пАвтАріть", як москалі ******* казати....
08.04.2021 05:38 Відповісти
А набіглося тут дужжжжжжжжжжжжже розумних ботів...а що сказало ваше,юне ПЕРДЛО?????
08.04.2021 06:04 Відповісти
Гитлер на нападал на СССР,потому что у него было танков и самолетов в 8 раз больше чем в Германии на 22 июня...
08.04.2021 06:08 Відповісти
Пошукайте,що сказав кучма:зрадник і мародер-підписав будапештський меморандум,залишив росіянський чорноморський флот,,здав надра кремлівській мафі (і не тільки видав дочку за роспінчука)ї і зараз і не муркає !!!!!!
08.04.2021 06:08 Відповісти
Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю" - Цензор.НЕТ 7494
08.04.2021 06:12 Відповісти
Що вам до його єврейського зятя? Рашисти на порозі, а ви вишукуєте, що сказав колись кучма. Дбайте краще про запас ліків і сушіть сухарі. А зрадники сидять на банковій, при чому тут кучма.
08.04.2021 06:31 Відповісти
Кучма построил Олигархат за 2 каденции свои и быдло Мавзолейное он лично запустил в Украину особенно в экономике,все эти миллиапрдеры Новинские, Могилевичи и прочая шушера пришли именно при кучме
08.04.2021 06:40 Відповісти
Кучма був кращим із чотирьох перших президентів. Може, й не його вина, що в його сім'ю прийшов єврей, і за собою притягнув ціле єврейське кодло в українську економіку.
08.04.2021 07:10 Відповісти
Кучма сам єврей - навіщо тут критися ? І жінка. І донька. І позашлюбний син Ринат Ахметов.
08.04.2021 07:14 Відповісти
Макарыч Астанавитесь...,ужэе Байден просит : Украина не должна нападать на Украину,с целью украинизации Украины это фОшЫзма плешивое чучело Мавзолея,то таке...ИХТАМНЕТ короче
08.04.2021 06:10 Відповісти
Я ні хєра не вишукую...але так безбожно перти на поважну людину-перебор.Невже тобі ,це не зрозуміло іііііііііііі суши і далі сухарі.
08.04.2021 06:39 Відповісти
Якщо не розумієш мого сарказму з приводу Кравчука та Кучми,то на що пишеш мені?
08.04.2021 06:43 Відповісти
Це була відповідь стецьків...чому приліпилося до Вас...
08.04.2021 06:48 Відповісти
Розумію дякую
08.04.2021 06:49 Відповісти
Я теж за те, щоб не перти на поважну людину, але я, на відміну від вас, при цьому не пру на іншу поважну людину.
08.04.2021 07:01 Відповісти
Сухари будут сушить в Мавзолее Путлерской банды, не воров убийц и жуликов
08.04.2021 07:07 Відповісти
... Байден животворящий ... (с)
08.04.2021 06:44 Відповісти
Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю" - Цензор.НЕТ 4952
08.04.2021 06:45 Відповісти
Макарович ушел в отставку досрочно с поста президента,по требованию бастующих данецких шахтеров 19 июля 1994 года
08.04.2021 06:52 Відповісти
Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю" - Цензор.НЕТ 7346
08.04.2021 06:53 Відповісти
Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года Кучмой...
08.04.2021 06:54 Відповісти
Россия подписала и подтёрлась.
08.04.2021 07:20 Відповісти
https://youtu.be/LfUKujGmR7U
08.04.2021 07:29 Відповісти
Блин, главное шоб он не перестрелял свою охрану, раз плохо видит... Она ж за госурственный и мой счет!
08.04.2021 08:12 Відповісти
Ну если Макарыч так настроен, то будет кому, в случае вторжения, забросить "грязную" бомбу в ************. Чем не ядерное оружие. А там ещё на пути ***** украинские ядерные электростанции, а тут война, одной озабоченностью Запад не отделается, подписали меморандум, теперь нада подписка по настоящему.
08.04.2021 08:16 Відповісти
Макарыч хоть раз был в блиндаже на передке ?
С боевой кравчучкой.
08.04.2021 08:21 Відповісти
А ти був? Чи тільки гоноришся на діда як гопник??? Може вже хватить..чи ще шефи не дали вказівку? Клоун.
08.04.2021 08:30 Відповісти
Кравчук там не був. Гидує. А тут он як розійшовся.
08.04.2021 09:34 Відповісти
Він не був, але багато хто були і є.
08.04.2021 08:49 Відповісти
Отож б й воно. Кравчук ГИДУЄ, а міг би хоч грошима підсобити тим, хто на передку.
"Захисник України", якому ближчі Медведчук та Ахметов.
08.04.2021 10:33 Відповісти
Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю" - Цензор.НЕТ 6734
08.04.2021 09:04 Відповісти
Ну если всё так серьезно и хотят кремляди войны, сейчас быстро восстанавливаем ядерный паритет, Рада принимает закон о приравнивании "грязной" бомбы к традиционному ядерному оружию, " какая разница" чем людей уничтожать и принимаем закон о применении "грязной" бомбы при нападении. Быстро снаряжаем носители ядерными припасами и пускай только ***** сунется. Результат отсутствие сотен тысяч жертв от возможного вторжения и войны с непонятным концом. Всё Мир. ***** обосранное идёт лесом.
08.04.2021 10:02 Відповісти
Путин жаждет сделать Украину или вассалом России, как Беларусь, или расколоть ее, чтобы затем присоединить к себе значительную его часть.

https://ua24ua.net/putin-hotel-bi-no-ne-moget-pozvolit-sebe-roskosh-bolshoy-voyni-sotsiolog-i-politolog-igor-eydman/ Путин хотел бы, но не может позволить себе «роскошь большой войны» - социолог и политолог Игорь Эйдман
08.04.2021 11:16 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 