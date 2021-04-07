УКР
Російські найманці облаштовують позиції і поширюють фейки з метою дискредитації ЗСУ, - СЦКК

Російські найманці облаштовують позиції і поширюють фейки з метою дискредитації ЗСУ, - СЦКК

Протягом доби бойовики незаконних збройних формувань збільшили кількість вогневих провокацій уздовж всієї лінії розмежування, а також продовжували тиражувати неправдиву інформацію з метою дискредитації Збройних Сил України напередодні позачергового засідання ТКГ, ініційованого українською стороною. Зокрема, тиражуються фейки щодо порушень навколо насосної станції в населеному пункті Василівка.

Про порушення з боку бойовиків повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Вкотре відмічено факти глушіння БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії станціями РЕБ типу "Житєль", що застосовуються окупантами з тимчасово окупованої території, Донецьк та Ясинувата. Метою перешкоджання діяльності Місії є приховування незаконними збройними формуваннями фактів переміщення важкої техніки та забороненого озброєння", - підкреслюють у СЦКК.

Також зафіксовано проведення збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями робіт з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

"Так, 6 квітня спостерігачами підрозділів Збройних Сил України тричі зафіксовано проведення інженерних робіт, неподалік Маріуполя. Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - випливає з повідомлення.

А мы все оправдываемся...
07.04.2021 10:57 Відповісти
А от нашего "величайшего" уклониста мы хоть слово о погибших услышим? Или опять сделает вид, что ничего и не было?
07.04.2021 10:58 Відповісти
Нас 40 млн!!!!! Пусть 20 % ватников, пусть 30 % у которых все хорошо ! Остальные могут через соц сети обрабатывать россиян и рассказывать им правду!!!
Можно попробовать противостоять российской пропаганде внутри россии!!!
Но это должно быть скоординировано нашими властями- не хаотично !!! НУЖЕН ПЛАН!!!!
07.04.2021 11:07 Відповісти
Рассказывай, они уже слушают...
Російські найманці облаштовують позиції і поширюють фейки з метою дискредитації ЗСУ, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5496
07.04.2021 11:22 Відповісти
"обустройству новых оборонительных позиций" - в местах, откуда ушли ВСУ по дурной зеленой затее с "разграничением и отводом"?
07.04.2021 14:04 Відповісти
 
 