Російські найманці облаштовують позиції і поширюють фейки з метою дискредитації ЗСУ, - СЦКК

Протягом доби бойовики незаконних збройних формувань збільшили кількість вогневих провокацій уздовж всієї лінії розмежування, а також продовжували тиражувати неправдиву інформацію з метою дискредитації Збройних Сил України напередодні позачергового засідання ТКГ, ініційованого українською стороною. Зокрема, тиражуються фейки щодо порушень навколо насосної станції в населеному пункті Василівка.

Про порушення з боку бойовиків повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Вкотре відмічено факти глушіння БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії станціями РЕБ типу "Житєль", що застосовуються окупантами з тимчасово окупованої території, Донецьк та Ясинувата. Метою перешкоджання діяльності Місії є приховування незаконними збройними формуваннями фактів переміщення важкої техніки та забороненого озброєння", - підкреслюють у СЦКК.

Також зафіксовано проведення збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями робіт з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

"Так, 6 квітня спостерігачами підрозділів Збройних Сил України тричі зафіксовано проведення інженерних робіт, неподалік Маріуполя. Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - випливає з повідомлення.

