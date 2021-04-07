У кожного третього перехворілого на COVID-19 виявляють психічні розлади або порушення в роботі мозку, - вчені

У кожної третьої людини, яка перехворіла на коронавірус, у наступні пів року виявляють психічні розлади або порушення в роботі мозку.

Відповідне дослідження опублікували в медичному журналі The Lancet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в дослідженні брали участь 236 379 пацієнтів, переважно мешканців США, і виявилося, що в 34% з них після одужання від коронавірусної хвороби протягом наступних шести місяців діагностували неврологічні чи психіатричні розлади.

"Наше дослідження надає докази значної неврологічної та психічної захворюваності протягом 6 місяців після зараження COVID-19. Ризики були найбільшими у пацієнтів, які мали тяжкий перебіг COVID-19, але не обмежувались ними", - йдеться в дослідженні.

Науковці повідомили, що серед чотирнадцяти психічних розладів, які вони спостерігали в постковідних пацієнтів, найпоширенішими були тривога та депресія. Рідше, але в цілому часто, особливо у пацієнтів із важким перебігом коронавірусної хвороби, спостерігалися інсульти, деменція та інші неврологічні розлади.

Також у дослідженні довели, що вищезазначені хвороби мозку чи психіатричні розлади виявлялися частіше після перенесеного COVID-19, аніж грипу чи інших респіраторних захворювань.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії майже третя частина пацієнтів, що хворіли на COVID-19, повернулися до стаціонарного лікування протягом чотирьох місяців після виписки, а кожен восьмий пацієнт помер.