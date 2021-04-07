УКР
У кожного третього перехворілого на COVID-19 виявляють психічні розлади або порушення в роботі мозку, - вчені

У кожної третьої людини, яка перехворіла на коронавірус, у наступні пів року виявляють психічні розлади або порушення в роботі мозку.

Відповідне дослідження опублікували в медичному журналі The Lancet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в дослідженні брали участь 236 379 пацієнтів, переважно мешканців США, і виявилося, що в 34% з них після одужання від коронавірусної хвороби протягом наступних шести місяців діагностували неврологічні чи психіатричні розлади.

"Наше дослідження надає докази значної неврологічної та психічної захворюваності протягом 6 місяців після зараження COVID-19. Ризики були найбільшими у пацієнтів, які мали тяжкий перебіг COVID-19, але не обмежувались ними", - йдеться в дослідженні.

Також читайте: Летальність від коронавірусу вища серед чоловіків, - учені НАН

Науковці повідомили, що серед чотирнадцяти психічних розладів, які вони спостерігали в постковідних пацієнтів, найпоширенішими були тривога та депресія. Рідше, але в цілому часто, особливо у пацієнтів із важким перебігом коронавірусної хвороби, спостерігалися інсульти, деменція та інші неврологічні розлади.

Також у дослідженні довели, що вищезазначені хвороби мозку чи психіатричні розлади виявлялися частіше після перенесеного COVID-19, аніж грипу чи інших респіраторних захворювань.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії майже третя частина пацієнтів, що хворіли на COVID-19, повернулися до стаціонарного лікування протягом чотирьох місяців після виписки, а кожен восьмий пацієнт помер.

карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+8
У нас ковид начался еще 30 лет назад?
07.04.2021 11:04
+7
73% були хворі ще до Коронавірусу!
07.04.2021 11:09
+7
А в кого тих розладів немає? Психіатри навіть жартують, що немає здорових людей є лише погано обслідувані. Зрозуміло, що коронавірус у важкій формі то величезний стрес от і є наслідок.
07.04.2021 11:14
Два раза переболел все збс
07.04.2021 11:00
У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые - Цензор.НЕТ 8688
07.04.2021 11:00
Як же збс, якшо шонайменше 2 рази шукав. Одного мало було для заспокоєння?
07.04.2021 11:03
07.04.2021 11:07
Ну я не знав що корону шукають.бачу у вас і без корони в голові таракани
07.04.2021 11:12
А шо, всім так, без тестів, діагноз ставлять?
07.04.2021 11:17
Если ты за год два раза одним и тем же вирусом переболел, то это уже не збс.
07.04.2021 11:15
А люди не можуть інші респіраторні віруси шукати - тестів нема, задовільняються наявними.
07.04.2021 11:48
Это скорее психологический фактор, после нагнетания в СМИ, чем последствия именно ковида. Послушаешь, что каждый день лепят Ляшко и Степанов, и жить не хочется.))
07.04.2021 11:21
Если пишешь такие вещи , то уже не все в порядке с головой
07.04.2021 12:31
ни чиканулся..наполеон
08.04.2021 23:20
Може просто у кожного третього є якісь психічні порушення
07.04.2021 11:01
А у тех , у кого НЕ обнаруживают психических расстройств , вовсе не означает , что их НЕТ 😁
07.04.2021 11:02
07.04.2021 12:07
Зачем людей пугать дайте им спокойно умиреть...
07.04.2021 11:02
Ще один аргумент за штучне походження віруса...
07.04.2021 11:03
У нас ковид начался еще 30 лет назад?
07.04.2021 11:04
З 1654-го, якщо точніше...
07.04.2021 11:51
у тебя сейчас самая тяжелая фаза
07.04.2021 12:32
у вас совок застрял, и 30 лет торчит... из нервной системы
07.04.2021 13:20
А что тогда сказать, если психически неуравновешенный Бубочка еще и Ковидом переболел?)
07.04.2021 11:04
тепер зрозуміло чому зєля так себе поводить
07.04.2021 11:04
Якщо цей вірус зникне разом зі зникнення РФ...
07.04.2021 11:07
Цікаво, а хтось перевіряв на ковід та антитіла підлітків, які покінчили життя самогубством за останні півроку? Цих випадків було дуже багато і у мене є підозра, що у них був саме постковідний синдром з депресією та суїцидальними діями.
07.04.2021 11:07
депрессию диагностируют?
а ведь в норм. стране даже есть пособие если депрессия, а тут переболел - самое то немного перегнуть)
наверное половина среди расстроеных - нигеры. даже такие быки как Флойд был
07.04.2021 11:07
73% були хворі ще до Коронавірусу!
07.04.2021 11:09
Я декілька таких знаю, та в них і до болячки вавка в голові була, так шо ковідла - це не причина, а наслідки.
07.04.2021 11:10
Кто у нас там в ВР уже переболел? У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые - Цензор.НЕТ 8167
07.04.2021 11:11
Потом окажется, что вакцина превращает людей в зомби или мутантов и... И вот вам и сюжет для постапокалиптической игры на выживание
07.04.2021 11:11
А я то думаю, что это Бубочка после ковида еще хлеще тупить начал. А это оказывается нарушение работы его мозга. Хотя, с другой стороны, был ли там мозг вообще?
07.04.2021 11:13
А в кого тих розладів немає? Психіатри навіть жартують, що немає здорових людей є лише погано обслідувані. Зрозуміло, що коронавірус у важкій формі то величезний стрес от і є наслідок.
07.04.2021 11:14
Роман Донік

Зеленський "сеньйор-ковідомор".
07.04.2021 11:17
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVkvLDzVGh1e_PsiSJryV93yyWu6h0j6HvSAQjexEkQnbIXmfFdfgh1wMmdyhFW5vjrLUwxHNgMvESNuy-xSLq5W9FTqMKhxe5z8Z-Aa4AxJ8OsZyPM1iIpLgAK7EPMy0s&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

Знову кілька антирекордів- ми перші в Європі за кількістю інфікованих, 481 померлий і більше 5500 госпіталізації.
На цьому фоні фанфарами прозвучали заяви ОП, що Зеленський, нарешті, провів переговори і особисто заключив контракт на 10 млн довгоочікуваної вакцини Pfizer ,що можна тільки вітати!
Але... за кілька годин виходить повідомлення МОЗ, що Україна заключила тільки рамкову угоду. Різниця між рамковою угодою ( а це фактично декларація про наміри) і контрактом ( де вже чітко зафіксовані умови і дати поставки)- величезна!

Тому хочеться почути точну інформацію від влади: рамкова угода чи контракт?
Коли заїде вакцина ? Чи готова інфраструктура?
Чи є достатня кількість холодильників- рефрижераторів для транспортування/зберігання і мобільні бригади для проведення вакцинації. Хто першочергово іі отримає?

І хто ж дезінформує суспільство: Офіс Зеленського чи його міністр Степанов? Рамкова угода чи контракт- ще правда? Це питання, які турбують не лише « Європейську Солідарність», а все суспільство. Набагато більше, ніж двері ОП чи графіті, на обговорення яких оперативно зігнали слуг. Зараз парламент взагалі самоусунувся від проблем боротьби з коронавірусом і контролем уряду в цьому питанні. Ми наполягаємо на негайному позачерговому засіданні ВР. 94 депутати підписалис під цієї ініціативою. Серед них- жодного слуги.
Життя людей- це не двері, правда ж?
07.04.2021 11:18
Не треба хвилюватися. Це стосується тих, хто лікувався в "Феофанії".
07.04.2021 11:19
Там і до Феофанії були розлади.
07.04.2021 11:41
То була ще стадія ремісії, а тепер вже хронічне загострення з непердбачуваними наслідками.
07.04.2021 11:55
Так врать людям насчет опасности, обездвижить, лишать работы и передвижения второй год. Конечно крыша улетать будет
07.04.2021 11:20
Та там один страх чого вартий, шо залишишся без медичної допомоги - ліків нема, місць в лікарнях нема, лікарів нема, кисню нема, чорні пакети для небіжчиків - є.
07.04.2021 11:45
не массовая ли истерия раздуваемая СМИ вокруг ковил тому виной?!
07.04.2021 11:20
ковід 19 і зе ковід для одноі краіни забагато
07.04.2021 11:25
кислороддное голодание мозга.. еще и не такое будет.
07.04.2021 11:25
Да уж, на себе ощутил глюки приступами. Со временем проходят, за полгода еще не прошло.
07.04.2021 11:49
Тих хто хвалиться що перехворів і має імунітет потрібно відправлять за посиланням на цю статтю.
07.04.2021 12:05
Эти вот псіхічєскіе расстройства проісходят от телєвізора)
07.04.2021 12:21
Только "прошло" психологическое осложнение и как раз через 6 месяцев пошло повторное заражение из за прекращения иммунитета ( вызванного предыдущим заболеванием). И так по кругу. Перспектива так себе...
07.04.2021 12:21
"У кожного третього перехворілого на COVID-19 виявляють психічні розлади або порушення в роботі мозку, - вчені"- пряма підстава для відсторонення пріпіzдєнта від посади ,згідно Конституції!
А решту голів адміністрацій ,автоматом!
07.04.2021 12:24
А как говорят недалекие самоуверенные люди - перебалеют все.
07.04.2021 12:41
Недальокіє та самовпевнені нелюди кажуть - ковіда не існує.
07.04.2021 12:55
В Украине нарушения работы мозга случились у 73% избирателей задолго до пандемии.

Так что большинству украинцев терять абсолютно нечего.
07.04.2021 13:13
Ну теперь становится понятным странное поведение одного там Нелоха.
07.04.2021 13:48
У меня знакомая в Киеве лежала под кислородом в коридоре в который вывозили и оставляли трупы из реанимации в режиме нонстоп. Морг был забит, не успевали сортировать. Дня три так лежала. Думаю если любой полежит трое суток подряд по соседству с трупами в коридоре, смотря на то как каждые пол часа из реанимации выкатывают новые, да еще и понимая что на их месте может быть он... уже не будет таким как прежде. Тут и коронавируса не нужно. У людей случалась истерика когда их хотели перевести в реанимацию. Для них это была как газовая камера в Бухенвальде. Откуда мало кто живой возвращался. Тут у кого хочешь крыша поедет.
07.04.2021 13:52
Тю... у нас у 73% эти проблемы и без короновируса... !
07.04.2021 14:55
точнее у 23%.
07.04.2021 16:58
Да,это так.Многие знакомые,что болели ковидом,подтверждают это.
Сама переболела два раза в легкой форме,После этого-и утомляемость,и нервы разшатанные-у многих это замечаю.Последствия есть ,человек уже не тот,что был раньше.
07.04.2021 14:58
и так в палате 2 наполеона на одного гитлера..
08.04.2021 23:21
 
 