Під час будівництва Київської обхідної дороги висадять по новому дереву замість кожного зрубаного, - "Укравтодор"

Під час будівництва Київської обхідної дороги висадять по новому дереву замість кожного зрубаного, -

Будівництво однієї з ділянок Київської обхідної дороги не вплине на загальний баланс зелених насаджень в області - замість кожного зрубаного дерева буде висаджено нове.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Нещодавно Українська природоохоронна група (UNCG) опублікувала допис із заявою про те, що будівництво однієї з ділянок Київської обхідної дороги знищить 40 гектарів лісу. До такого висновку команда UNCG прийшла, ознайомившись із візуалізацією будівництва КОД на ділянці між дорогами М-07 Київ — Ковель та М-06 Київ — Чоп.

"Дійсно, ця ділянка проходить через два лісових масиви — Київського та Клавдієвського лісгоспів. Наразі ділянка якраз на етапі проєктування. Наголосимо, що незалежно від остаточного варіанту проєкту, він обов’язково передбачатиме компенсаційну висадку дерев", - йдеться в повідомленні.

Влітку 2020 року "Укравтодор" замовив проєктування перших ділянок. Передбачається, що це буде маршрут-півкільце навколо Києва, який буде починатися від дороги М-07 Київ - Ковель і через дороги М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків - Довжанський, обхід міста Бровари буде виводити до дороги М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі. Загальна протяжність цієї ділянки - майже 150 км.

"Наразі 2 ділянки проєктується, на ще 2 — оголошено тендер. Перші проєкти отримаємо влітку, після чого і буде розпочато будівництво. У наших планах, за наявності стабільного фінансування, завершити будівництво КОД вже 4–5 років. Це допоможе розвантажити столицю від транспорту, і дати можливість транзитним автомобілям комфортно пересуватись країною", - додали в "Укравтодорі".

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми Президента "Велике будівництво" планується відновити до кінця 2023 року всю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає Укравтодор - це понад 20 тис . кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об'їзну дорогу навколо Харкова почали ремонтувати і розширювати, - Укравтодор

Топ коментарі
+6
Як на Хрещатику.
Пам'ятаєте, як було?
07.04.2021 11:18 Відповісти
+5
срубят пышные деревья возрастом по 30-50 лет, а высадят "прутик" - который сломается от севшего на него горобця...
07.04.2021 11:07 Відповісти
+3
А по два взамен одного посадить слабо?
07.04.2021 11:09 Відповісти
срубят пышные деревья возрастом по 30-50 лет, а высадят "прутик" - который сломается от севшего на него горобця...
07.04.2021 11:07 Відповісти
а к осени засохнут 100%
07.04.2021 11:57 Відповісти
п.с. раз уж собрадись "высаживаьт".. то зачем вырубывать старые? ПЕРЕСАДИТЕ их...
07.04.2021 11:08 Відповісти
А по два взамен одного посадить слабо?
07.04.2021 11:09 Відповісти
У меня предложение, вместо срубленого дерева сажать не одно дерево, а чиновника Укравтодора.
07.04.2021 11:10 Відповісти
Встречное предложение...сажать дерево и чиновника...
07.04.2021 11:12 Відповісти
Чиновник автодора- мальчик на побегушках. Там же написали-"Куратор великого крадiвництва Кирило Тiмошенко, зам главы охвиса Прызидента"
07.04.2021 11:26 Відповісти
Було б сказано.
07.04.2021 11:11 Відповісти
Як на Хрещатику.
Пам'ятаєте, як було?
07.04.2021 11:18 Відповісти
Стало.
07.04.2021 11:18 Відповісти
имхо, Немного некорректное сравнение: ряд каштанов (на верхнем фото) жив и и сейчас (на нижнем фото он -- за спиной фотографа). А вот для чего сопливыми туями (внизу) заменять молодые деревья (вверху -- видны перед каштанами) -- это вопрос.
07.04.2021 11:40 Відповісти
высадите по 3, не жлобитесь
07.04.2021 11:18 Відповісти
О! Новые миллиардеры, "заработавшие" на "Великому крадівництві", будут участвовать в шоу- "украл миллион, посади дерево"!
07.04.2021 11:21 Відповісти
По дороге только ходить будут?
07.04.2021 11:28 Відповісти
#просто_так
https://findthisplace.d3.ru/remontnye-raboty-v-kanade-2137122/ Ремонтные работы в Канаде

При строительстве Киевской обходной дороги высадят по новому дереву вместо каждого срубленного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 284

Ствол дерева защищён от повреждений, все корни сохранены.
07.04.2021 11:36 Відповісти
Любой каприз за деньги налогоплательщиков...
07.04.2021 12:18 Відповісти
укравтодор срубил миллионы тополей вдоль дорог и не посадил ни одного))) а на тополе заработали
07.04.2021 13:24 Відповісти
 
 