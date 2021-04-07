Під час будівництва Київської обхідної дороги висадять по новому дереву замість кожного зрубаного, - "Укравтодор"

Будівництво однієї з ділянок Київської обхідної дороги не вплине на загальний баланс зелених насаджень в області - замість кожного зрубаного дерева буде висаджено нове.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Нещодавно Українська природоохоронна група (UNCG) опублікувала допис із заявою про те, що будівництво однієї з ділянок Київської обхідної дороги знищить 40 гектарів лісу. До такого висновку команда UNCG прийшла, ознайомившись із візуалізацією будівництва КОД на ділянці між дорогами М-07 Київ — Ковель та М-06 Київ — Чоп.

"Дійсно, ця ділянка проходить через два лісових масиви — Київського та Клавдієвського лісгоспів. Наразі ділянка якраз на етапі проєктування. Наголосимо, що незалежно від остаточного варіанту проєкту, він обов’язково передбачатиме компенсаційну висадку дерев", - йдеться в повідомленні.

Влітку 2020 року "Укравтодор" замовив проєктування перших ділянок. Передбачається, що це буде маршрут-півкільце навколо Києва, який буде починатися від дороги М-07 Київ - Ковель і через дороги М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків - Довжанський, обхід міста Бровари буде виводити до дороги М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі. Загальна протяжність цієї ділянки - майже 150 км.

"Наразі 2 ділянки проєктується, на ще 2 — оголошено тендер. Перші проєкти отримаємо влітку, після чого і буде розпочато будівництво. У наших планах, за наявності стабільного фінансування, завершити будівництво КОД вже 4–5 років. Це допоможе розвантажити столицю від транспорту, і дати можливість транзитним автомобілям комфортно пересуватись країною", - додали в "Укравтодорі".

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми Президента "Велике будівництво" планується відновити до кінця 2023 року всю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає Укравтодор - це понад 20 тис . кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об'їзну дорогу навколо Харкова почали ремонтувати і розширювати, - Укравтодор