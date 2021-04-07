Тупицький не з'явився до суду через хворобу матері. Засідання щодо обрання йому запобіжного заходу перенесено на 15 квітня
Печерський районний суд Києва відклав до 15 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому через його неявку на засідання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У ході судового засідання в середу адвокати Тупицького повідомили, що він виїхав за межі Києва у зв'язку з хворобою його матері. З огляду на поважну причину неявки підозрюваного, суд відклав розгляд клопотання до 10:00 15 квітня.
Раніше суд уже відкладав засідання з обрання Тупицькому запобіжного заходу через його неявку у судове засідання.
Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.
29 березня Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не печалься, мать! В этой старне твоему сыну-ворюге и коррупционеру ничего, кроме клетчатого одеялка, не грозит!
В сердце острый клин.
Журавли над лагерем -
Ангелы земли.
ИЛИ
Ну когда же все от жизни заберу я -
Все ворую, да ворую, да ворую.
Ах, воровать - не наживать,
Поворуешь и опять
Завтра снова, завтра снова начинать.
Кидает листья на запретку,
А я кричу, кричу шнырям:
"Пускай лежат ещё недельку!"
Метлою осень не прогнать
Она пришла не в наказанье
Нам эта осень словно мать
С ней краткосрочное свиданье.
(исполняется сидя на кортах, с чётками и бутылкой жигуля. После выпивания содержимого бутылка используется в качестве ректальной табуретки...)
А вообще, он прекрасно знает систему, так что, голыми руками его не взять.
Народу, который выбрал наманикюренные руки семита клоуна-недоучки вместо рук бизнесмена-патриота с блестящим дипломатическим образованием?!
Да вы шутите!
(список можно расширять)
скоростьболєть?
Ждём следующих причин. 🥴😆
простолюдинам один суд, для виродків абсолютна і цинічна протилежність, простими словами гарантована безкарність.
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
https://svodka.com.ua/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%ba/ https://svodka.com.ua/
https://strana.ua/news/326345-vybory-na-87-okruhe-kak-pobedil-virastjuk-i-chto-o-nem-dumajut-mestnye.html
https://mignews.com.ua/politics/24651418.html
....
чи ні ? ...