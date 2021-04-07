Тупицький не з'явився до суду через хворобу матері. Засідання щодо обрання йому запобіжного заходу перенесено на 15 квітня

Печерський районний суд Києва відклав до 15 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому через його неявку на засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ході судового засідання в середу адвокати Тупицького повідомили, що він виїхав за межі Києва у зв'язку з хворобою його матері. З огляду на поважну причину неявки підозрюваного, суд відклав розгляд клопотання до 10:00 15 квітня.

Раніше суд уже відкладав засідання з обрання Тупицькому запобіжного заходу через його неявку у судове засідання.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

29 березня Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.