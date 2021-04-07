УКР
Тупицький не з'явився до суду через хворобу матері. Засідання щодо обрання йому запобіжного заходу перенесено на 15 квітня

Печерський районний суд Києва відклав до 15 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому через його неявку на засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ході судового засідання в середу адвокати Тупицького повідомили, що він виїхав за межі Києва у зв'язку з хворобою його матері. З огляду на поважну причину неявки підозрюваного, суд відклав розгляд клопотання до 10:00 15 квітня.

Раніше суд уже відкладав засідання з обрання Тупицькому запобіжного заходу через його неявку у судове засідання.

Також читайте: Тупицький не з'явився в суд - засідання з обрання йому запобіжного заходу перенесено на 7 квітня

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

29 березня Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.

+14
А чё, так можно было? (С)
07.04.2021 11:09 Відповісти
+7
Разнервничалась мать-старушка. Сухари сушит да носки вяжет сыну-арестанту...
Не печалься, мать! В этой старне твоему сыну-ворюге и коррупционеру ничего, кроме клетчатого одеялка, не грозит!
07.04.2021 11:09 Відповісти
+7
Короче, мамка не пустила.
07.04.2021 11:10 Відповісти
РеХвормы-рулят.
07.04.2021 11:08 Відповісти
07.04.2021 11:09 Відповісти
Журавли над лагерем -
В сердце острый клин.
Журавли над лагерем -
Ангелы земли.

ИЛИ
Ну когда же все от жизни заберу я -
Все ворую, да ворую, да ворую.
Ах, воровать - не наживать,
Поворуешь и опять
Завтра снова, завтра снова начинать.
07.04.2021 11:18 Відповісти
Какая осень в лагерях
Кидает листья на запретку,
А я кричу, кричу шнырям:
"Пускай лежат ещё недельку!"
Метлою осень не прогнать
Она пришла не в наказанье
Нам эта осень словно мать
С ней краткосрочное свиданье.

(исполняется сидя на кортах, с чётками и бутылкой жигуля. После выпивания содержимого бутылка используется в качестве ректальной табуретки...)
07.04.2021 11:29 Відповісти
Нє-а, в Бутирку його точно не етапують, і навіть не в Ростов
07.04.2021 11:34 Відповісти
07.04.2021 11:09 Відповісти
07.04.2021 11:10 Відповісти
Какой, однако, любящий сынок этот Тупицкий...
А вообще, он прекрасно знает систему, так что, голыми руками его не взять.
07.04.2021 11:11 Відповісти
Поэтому и нужны руки в ежовых рукавицах.
показати весь коментар
Кому нужны?
Народу, который выбрал наманикюренные руки семита клоуна-недоучки вместо рук бизнесмена-патриота с блестящим дипломатическим образованием?!
Да вы шутите!
показати весь коментар
Это у нас уже стало нормой.
показати весь коментар
Мама заболела, дедушка в реанимации, жена рожает десятого, любовница попала в ДДП - причин не явиться предостаточно в его обойме. Будет, чувырло, выжидать и тянуть время - пока не дело не заглохнет.
07.04.2021 11:14 Відповісти
...у хомяков течка, черепаху пропоносило, змея подавилась...
(список можно расширять)
07.04.2021 11:33 Відповісти
15-го у него будет понос
показати весь коментар
Или золотуха. Главное справочку от личного доктора получить.
показати весь коментар
ему на слово верят, судя по всему
показати весь коментар
Мама любіт скорость болєть?
показати весь коментар
У пана Тупицкого уж ооочень много родственников. И они все такие болезненные.
показати весь коментар
этот урод считает что ему поверят? а кстати - смешно было бы если бы мултимиллионерша окочурилась - жалобно скулил бы шо типо - че вы меня гоняете, у меня горе - как теперь на 50млн. имущества отписать взад с усопшей?
показати весь коментар
Тупицкий не явился в суд из-за болезни матери. Заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 15 апреля - Цензор.НЕТ 9088
показати весь коментар
Кстати сегодня читал где то статью что НАБУ сделало обыск в помещении "ВОЛЧЬЕГО" ОАСК и изъяли из сейфов 3,7 миллиона долларов,около 150 000 евро ,десятки тысяч гривен и даже фунты и шекели. Не в каждом банке увидите столько бабла а в суде пожалуйста. Абсолютно не понятно зачем народ им ещё и зарплаты как арабским шейхам платит!?
показати весь коментар
Як видно, найкраще бути чесним суддею. Найспокійніше. Бо навіть бандюки і блатні не чвюіпають, поважаю и таку позицію. Але зате така позиція не дохідна. Потрібно розуміти, взявши один раз хабар за не справедливе рішення суддя вже ніколи не матиме споклюою, навіть проживаючи у комфортних умовах. І може статися, що навіть маючи багато грошей він не зможе купити звичайне побачення з помираючою матір'ю. Чи вартує воно того?
показати весь коментар
А Антоненко, Стерненко, ... в тюрьме, венедиктова, ермак, татаров, ... зельц при должностях, просто напоминаю.
показати весь коментар
Во цирк так цирк!! С одним чёртом вся правохранительная и силовая система ничего сделать не может. Правда есть ещё один "волчара" ,тоже судья, которого все мусора не могут уже полгода в суд загнать. Может надо народу Украины помочь "родной" полиции организовать "охоту на волков"?
показати весь коментар
Эти законы писались для народа, а не для судей и прокуроров. Украденные диаманты так и остались у прокуроров, или их всё же "пообещали" вернуть ?
показати весь коментар
Вовк вообще свой секель на вызовы положил, Тупня не пришел, мамкой прикрывается. А вот если простой ханурик не придет, то или принудительный привод или вообще подают в розыск. Зеленый цирк да и только.
показати весь коментар
Самая популярная отмазка обвиняемых. 👏
Ждём следующих причин. 🥴😆
показати весь коментар
Ага, попробуй так отмажся, если ты простой человек. А эти, являясь законом для других, сами его не выполняют, а то и знать не хотят.
показати весь коментар
Быстрее бы его посадили, чтобы он не связывал руки "Гаранту Конституции". А то все олигархи уже заждалися украинских чернозёмов.
показати весь коментар
Тупицкий будет тупо тянуть время. Апофеозом может стать клетчатое одеяло.
показати весь коментар
Ось вам і проста відповідь на запитання - яку судову систему розбудовано в країні.
простолюдинам один суд, для виродків абсолютна і цинічна протилежність, простими словами гарантована безкарність.
показати весь коментар
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
показати весь коментар
Поди лечат такие хворобы только в странах у которых нет с нами соглашения на выдачу преступников, мабуть Сашка больше не побачим.
показати весь коментар
Как на 87-м округе «организовали» победу Вирастюку

https://svodka.com.ua/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%ba/ https://svodka.com.ua/
показати весь коментар
"Власть украдет столько бюллетеней, сколько ей надо". Как на 87-м округе организовали победу Вирастюку

https://strana.ua/news/326345-vybory-na-87-okruhe-kak-pobedil-virastjuk-i-chto-o-nem-dumajut-mestnye.html
показати весь коментар
Власть украдет столько бюллетеней, сколько ей надо. Как на 87-м округе организовали победу Вирастюку

https://mignews.com.ua/politics/24651418.html
показати весь коментар
дык он нарушитель законов Украины и это есть самая уважительная причина .Не нарушай законы Украины и наведывайся к своей матери . Тогда надо прописать подобное для всех ,кто нарушает законы Украины в Криминальном кодексе ,и в Украине воцарится навсегда "закон беззакония "
показати весь коментар
Как за последние триста лет смягчились наши нравы. Раньше бы Зеленский просто сварил Тупицкого в кипятке или посадил на Майдане на кол.
показати весь коментар
підозра Тупицькому буде в будь якому разі - Венедіктова

....
чи ні ? ...
показати весь коментар
С каких это пор "болезнь матери" является уважительной причиной для неявки в суд, на работу и тд?
показати весь коментар
