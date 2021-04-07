УКР
ФДМ готовий знайти ефективного інвестора для збиткових підприємств, що перебувають в управлінні органів влади, - Сенниченко

Фонд державного майна готовий взяти на себе зобов'язання знайти ефективного інвестора для об'єктів, що перебувають в управлінні державних органів влади, які перетворюються на збиткові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Фонд держмайна отримав від "Укроборонпрому" 19 державних підприємств. Усі вони перебувають у зупиненому стані, з величезними боргами і з майном в арештах. В управлінні державних органів влади, на жаль, підприємства дуже часто перетворюються не тільки на неефективні, але і подальша їхня приватизація із боргами й арештами стає серйозним викликом для Фонду державного майна України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в управлінні органів влади є ще чимало об’єктів, які явно не профільні для володіння державою і які очікує бізнес для інвестування та розвитку.

"Наприклад ДФС вже погодилося передати на приватизацію рекреаційний центр "Сосновий бір" у Ворзелі, який вже давно збитковий та відомством не використовується. Розмір земельної ділянки становить 8,7 га. Об'єктивно нераціонально тримати такий об'єкт законсервованим, тим більше, що це пристоличний Ворзель", - наголосив глава ФДМ.

Крім того, Сенниченко додав, що Міністерство оборони через різні структури володіє трьома готелями. Об'єкти дуже різні за стилем, зірковістю і площею, але всі вони - стабільно збиткові протягом останніх мінімум чотирьох років.

"Фонд державного майна готовий взяти на себе зобов'язання знайти ефективного інвестора й для цих об'єктів! За застарілими санаторіями, аварійними фасадами в центрі міст, нерухомістю, яку не використовують держоргани, ми бачимо можливість суттєвого інвестиційного вкладу в економіку України", - додав він.

Великая украинская загадка - госпредприятия убыточны, а их менеджмент за короткий срок становится валютными миллионерами
07.04.2021 11:26 Відповісти
Звідкіля інвестори?
З Оману? Не вийшло?
З Еміратів - також послали?
Тепер - розраховуєте з Катару?
07.04.2021 11:20 Відповісти
вірняк - фан Динамо!
07.04.2021 11:27 Відповісти
Сколько берёте отката?
07.04.2021 11:17 Відповісти
07.04.2021 11:20 Відповісти
07.04.2021 11:26 Відповісти
Рекреационный центр "Сосновый бор" в Ворзеле - экс-здравница Всесоюзного масштаба.
Была....
Источник: https://censor.net/ru/n3258171
07.04.2021 11:21 Відповісти
April 7th, 2021https://ibigdan.livejournal.com/26528416.html А раптом ви це ще не бачили
В прямом эфире Україна24: - "А чому ви обрали такийекологічний транспорт як велосипед?" - "Тому що АХМЕТОВ-ПЕТУХ!"
07.04.2021 11:23 Відповісти
вірняк - фан Динамо!
07.04.2021 11:27 Відповісти
07.04.2021 11:34 Відповісти
Это лапша народу в уши. "Ищут" для убыточных, а продавать будут доходные за бесценок.
показати весь коментар
07.04.2021 11:38 Відповісти
Знаємо цих ефективних. Вже проходили.
показати весь коментар
07.04.2021 11:39 Відповісти
Сейчас Ринат Лимонидович с Игорем Валерьевичем растащут за копейки все боль-мень приличное, а остальное пусть разбирают эффективные инвесторы. Схемка знакомая. Ради нее и садили в кресло найвэлычнишого.
показати весь коментар
07.04.2021 11:42 Відповісти
"эффективного инвестора", це вже як послати на 3 букви, за це можна і срок получити!
показати весь коментар
07.04.2021 12:08 Відповісти
 
 