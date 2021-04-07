ФДМ готовий знайти ефективного інвестора для збиткових підприємств, що перебувають в управлінні органів влади, - Сенниченко

Фонд державного майна готовий взяти на себе зобов'язання знайти ефективного інвестора для об'єктів, що перебувають в управлінні державних органів влади, які перетворюються на збиткові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Фонд держмайна отримав від "Укроборонпрому" 19 державних підприємств. Усі вони перебувають у зупиненому стані, з величезними боргами і з майном в арештах. В управлінні державних органів влади, на жаль, підприємства дуже часто перетворюються не тільки на неефективні, але і подальша їхня приватизація із боргами й арештами стає серйозним викликом для Фонду державного майна України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в управлінні органів влади є ще чимало об’єктів, які явно не профільні для володіння державою і які очікує бізнес для інвестування та розвитку.

"Наприклад ДФС вже погодилося передати на приватизацію рекреаційний центр "Сосновий бір" у Ворзелі, який вже давно збитковий та відомством не використовується. Розмір земельної ділянки становить 8,7 га. Об'єктивно нераціонально тримати такий об'єкт законсервованим, тим більше, що це пристоличний Ворзель", - наголосив глава ФДМ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У країні понад 3,5 тис. держпідприємств, ними керують 96 державних органів, - голова ФДМ Сенниченко

Крім того, Сенниченко додав, що Міністерство оборони через різні структури володіє трьома готелями. Об'єкти дуже різні за стилем, зірковістю і площею, але всі вони - стабільно збиткові протягом останніх мінімум чотирьох років.

"Фонд державного майна готовий взяти на себе зобов'язання знайти ефективного інвестора й для цих об'єктів! За застарілими санаторіями, аварійними фасадами в центрі міст, нерухомістю, яку не використовують держоргани, ми бачимо можливість суттєвого інвестиційного вкладу в економіку України", - додав він.

Також читайте: "Велика приватизація" принесе Україні 12 млрд грн, - глава ФДМ Сенниченко