Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов

Чи буде загострення ситуації на Донбасі, залежить тільки від Путіна, однак президент України Володимир Зеленський робить все, щоб не допустити цього.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "LB.ua" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію з нарощуванням військ РФ поблизу кордонів України, він заявив, що на сьогоднішній день є "певна активізація всіх процесів".

"Скажімо про те, що росіяни ніколи військ своїх звідти не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація всіх процесів", - сказав Данілов.

У той же час секретар РНБО підкреслив, що "буде загострення, залежить тільки від Путіна", проте президент України Володимир Зеленський робить все, щоб не допустити цього.

"З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент робить все від нього залежне", - зазначив Данілов.

Відповідаючи на запитання, як Україна буде діяти далі, секретар РНБО сказав: "З нашого боку ситуація досить проста: життя людини - найбільша цінність, що підкреслює Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.). Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокаційними діями щодо Російської Федерації", - заявив Данілов.