Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов

Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов

Чи буде загострення ситуації на Донбасі, залежить тільки від Путіна, однак президент України Володимир Зеленський робить все, щоб не допустити цього.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "LB.ua" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію з нарощуванням військ РФ поблизу кордонів України, він заявив, що на сьогоднішній день є "певна активізація всіх процесів".

"Скажімо про те, що росіяни ніколи військ своїх звідти не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація всіх процесів", - сказав Данілов.

Також читайте: Російські найманці облаштовують позиції і поширюють фейки з метою дискредитації ЗСУ, - СЦКК

У той же час секретар РНБО підкреслив, що "буде загострення, залежить тільки від Путіна", проте президент України Володимир Зеленський робить все, щоб не допустити цього.

"З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент робить все від нього залежне", - зазначив Данілов.

Відповідаючи на запитання, як Україна буде діяти далі, секретар РНБО сказав: "З нашого боку ситуація досить проста: життя людини - найбільша цінність, що підкреслює Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.). Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокаційними діями щодо Російської Федерації", - заявив Данілов.

Данілов Олексій (1259) путін володимир (24676) РНБО (2326) Донбас (22362) операція Об’єднаних сил (6725)
+6
Хороший мужик!!!! Четко и уверенно!!!
07.04.2021 11:25 Відповісти
+5
"Зеленский делает все, чтобы не допустить этого"
Навіть втік до Катару, а вони всеодно пострілюють.Источник:https://censor.net/ru/n3258173
07.04.2021 11:29 Відповісти
+4
Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов Вообще то было бы правильно в этот час подымать ОТРЯДЫ САМООБОРОНЫ, чтобы не было всё так стихийно и не говорили, что враг напал внезапно.
07.04.2021 11:36 Відповісти
Хороший мужик!!!! Четко и уверенно!!!
07.04.2021 11:25 Відповісти
07.04.2021 11:30 Відповісти
07.04.2021 11:31 Відповісти
Ну да,а ещё он сказал ,что от них ничего не зависит .зачем тогда он нужен?
07.04.2021 12:45 Відповісти
"Зеленский делает все, чтобы не допустить этого"
Навіть втік до Катару, а вони всеодно пострілюють.Источник:https://censor.net/ru/n3258173
07.04.2021 11:29 Відповісти
в Катаре были проведены закрытые переговоры с турками
и теперь уже Зе летит к Эрдогану
---
мозги включать нужно, одноклеточный!
07.04.2021 11:35 Відповісти
Дай ссылку на авторитетный источник подтверждающий ваши слова !
07.04.2021 14:51 Відповісти
В интернете ты найдешь много чего на эту тему.
Но достаточно просто знать что такое Катар для Турции. И куда летит Зе после Катара.
Сложить эти два и два сможет любой адекватный человек.
07.04.2021 17:56 Відповісти
Ты не юли ! Ты утверждаешь о конкретных вещах ! Подтверди их конкретными фактвами с ссылкой на компетентный источник !
07.04.2021 18:21 Відповісти
https://www.meteoprog.ua/ua/news/590968-na-katar-obrusivsya-apokalipticnii-storm.html На Катар обрушився апокаліптичний шторм
показати весь коментар
Новоприбывшие ихтамнеты наводнили Крым.
Перебрасывали их сюда в спешке, даже сухпайки не раздали.
Ходят теперь эти ублюдки в ушанках по супермаркетам жрачку скупают, а потом на лавочках и под кустами жрут.
Жители военной базы комментируют:
"Вчера и сегодня центр Феодосии, ее продовольственные рынки и магазины, как и весной 2014 года, наводнили зеленые человечки. Правда, тогда они были без опознавательных знаков и нашивок. В своих шапках-ушанках бегают, скупают еду, в том числе длительного хранения, всякие крекеры и сухарики. Выехали они из Саратова впопыхах, поэтому пайками личный состав, включая офицеров, не обеспечили. Видел собственными глазами, когда на центральном рынке они пробовали купить продукты по платежным карточкам, но им отказали, запросив наличные. Тогда они бросились по супермаркетам",
"При мне человек спрашивал, надолго ли они здесь? Сказали, что сейчас на полигоне отрабатывают с другими подразделениями слаженность действий при наступлении. Возможно, через месяц вернется большинство назад, а кого-то оставят здесь в воинской части, расположенной на остановке «Маяковской» по улице Федько", "Дороги «Тавриды» тоже наводнены военной техникой. Все предвещает грандиозный шухер, при котором обратка запросто прилетит сюда" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
07.04.2021 12:07 Відповісти
Обратка перекопає перешийок і вони опиняться в мішку. Нехай трусяться і гавкають.
показати весь коментар
Коротышка Пупкин - вершитель судеб мира! 🤣
Не смешите мои Нептуны! 💪
07.04.2021 11:35 Відповісти
https://www.meteoprog.ua/ua/news/590968-na-katar-obrusivsya-apokalipticnii-storm.html На Катар обрушився апокаліптичний шторм
07.04.2021 11:36 Відповісти
Нужно чтобы ещё Зеленский постоял на Керченском мосту в районе о. Тузла
показати весь коментар
Може його туди ракетою запустити?
показати весь коментар
из пушки ядром вістрелить білобі лучше
показати весь коментар
Мюнхгаузен України пожиттєво
показати весь коментар
Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов Вообще то было бы правильно в этот час подымать ОТРЯДЫ САМООБОРОНЫ, чтобы не было всё так стихийно и не говорили, что враг напал внезапно.
07.04.2021 11:36 Відповісти
Как-будто она у нас есть, эта самая самооборона. На бумаге разве что, а в реале власть обосцытся, но оружия народу ни за что не даст.
показати весь коментар
и тут дело даже не в самом оружии. Просто ссутся они сильніх организованніх людей готовіх жостко и конкретно отстаивать свои права
показати весь коментар
именно в оружии и дело
показати весь коментар
Та шо там уже... кацапы все про нас уже знают: мы стянули самое тяжелое вооружение к их доверчивым границам. И уже лупашим из гаубиц по мальчикам в трусиках, распятых на досках объявлений.
показати весь коментар
Модернізовані системи «Вільха-М» продані за кордон

Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов - Цензор.НЕТ 9514
07.04.2021 11:45 Відповісти
а зачем нам армия, если у нас Перемирие? Арестович (с)
показати весь коментар
та нужно мочить козлов из россии. я росийского воеенного и с 1500 метров сниму с первого раза... есть опыт... на окупантах буду оотачивать мастерство, благо было у кого учитьтся
показати весь коментар
Ну с 1500 я не сниму..., а вот с 400м - попаду и без оптики уверено!
показати весь коментар
Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов - Цензор.НЕТ 3712
показати весь коментар
