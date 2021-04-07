Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов
Чи буде загострення ситуації на Донбасі, залежить тільки від Путіна, однак президент України Володимир Зеленський робить все, щоб не допустити цього.
Про це заявив в інтерв'ю виданню "LB.ua" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи ситуацію з нарощуванням військ РФ поблизу кордонів України, він заявив, що на сьогоднішній день є "певна активізація всіх процесів".
"Скажімо про те, що росіяни ніколи військ своїх звідти не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація всіх процесів", - сказав Данілов.
У той же час секретар РНБО підкреслив, що "буде загострення, залежить тільки від Путіна", проте президент України Володимир Зеленський робить все, щоб не допустити цього.
"З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент робить все від нього залежне", - зазначив Данілов.
Відповідаючи на запитання, як Україна буде діяти далі, секретар РНБО сказав: "З нашого боку ситуація досить проста: життя людини - найбільша цінність, що підкреслює Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.). Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокаційними діями щодо Російської Федерації", - заявив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть втік до Катару, а вони всеодно пострілюють.Источник:https://censor.net/ru/n3258173
и теперь уже Зе летит к Эрдогану
---
мозги включать нужно, одноклеточный!
Но достаточно просто знать что такое Катар для Турции. И куда летит Зе после Катара.
Сложить эти два и два сможет любой адекватный человек.
Перебрасывали их сюда в спешке, даже сухпайки не раздали.
Ходят теперь эти ублюдки в ушанках по супермаркетам жрачку скупают, а потом на лавочках и под кустами жрут.
Жители военной базы комментируют:
"Вчера и сегодня центр Феодосии, ее продовольственные рынки и магазины, как и весной 2014 года, наводнили зеленые человечки. Правда, тогда они были без опознавательных знаков и нашивок. В своих шапках-ушанках бегают, скупают еду, в том числе длительного хранения, всякие крекеры и сухарики. Выехали они из Саратова впопыхах, поэтому пайками личный состав, включая офицеров, не обеспечили. Видел собственными глазами, когда на центральном рынке они пробовали купить продукты по платежным карточкам, но им отказали, запросив наличные. Тогда они бросились по супермаркетам",
"При мне человек спрашивал, надолго ли они здесь? Сказали, что сейчас на полигоне отрабатывают с другими подразделениями слаженность действий при наступлении. Возможно, через месяц вернется большинство назад, а кого-то оставят здесь в воинской части, расположенной на остановке «Маяковской» по улице Федько", "Дороги «Тавриды» тоже наводнены военной техникой. Все предвещает грандиозный шухер, при котором обратка запросто прилетит сюда" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
Не смешите мои Нептуны! 💪