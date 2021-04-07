Чиновники задекларували за 2020 рік криптоактивів на 75 млрд грн: тепер зрозуміло, чому знадобився закон про легалізацію криптовалюти, - член правління "Приватбанку" Сульжик
У разі ухвалення закону про легалізацію криптовалюти Україна може потрапити до чорного списку FATF за відмивання коштів та ухиляння від податків. Крім того, платити податки з криптовалюти будуть не 19%, як усі громадяни країни, а за рівнем амністії - 5%. Крім того, якщо чиновники вже ніби задекларували ці біткоїни, вони зможуть не платити і ці 5% податків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуку член правління "Приватбанку" Роман Сульжик.
"Я проводив багато робочих зустрічей з авторами закону про криптоактиви, які люто переконували мене у своєму щирому прагненні допомогти простому програмісту, який ще в 2010 році намайнив один біткоїн, його легально продати. Я пояснював, що це не варте того, щоб уся країна потрапила до чорного списку FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. - Ред.) за відмивання коштів та ухиляння від податків. І що потрібно у програміста питати, звідки у нього цей біткоїн, а він має це пояснити перед тим, як його легально продати. Мені у відповідь: "це антиконституційно - питати у програміста, де він взяв свій єдиний біткоїн, це ж було давно і він вже не пам'ятає". І ось вийшла статистика за 2020 рік - наші чиновники задекларували на 75 мільярдів гривень криптоактивів. 75 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ!!! Це приблизно вдвічі більше того, що платять у бюджет "Приват" і "Нафтогаз" разом узяті!" - розповів Сульжик.
"Тепер я розумію, чому простому програмісту потрібно терміново продати свій єдиний біткоїн, і чому цей закон буде ухвалено. І платити податки цей щасливий програміст буде не 19%, як усі громадяни країни, а за рівнем амністії - 5%. І до речі, юристи, підкажіть мені - за законом про амністію, якщо чиновники вже ніби задекларували ці біткоїни, вони навіть мізерні 5% податків з цих непосильною працею нажитих грошей можуть не платити? Якщо у нас у країні колись з'явиться сильне НАЗК, яке буде не тільки перевіряти відповідність правильно розставлених ком у деклараціях, а саме порівнювати вартість заявленого майна із сумою сплачених податків, то ці всі декларації стануть явкою з повинною. Ну а поки чекаємо ухвалення закону про легалізацію криптоактивів, і чергу з простих чиновників з довідками про те, як їм бабуся в далекому 2010 році подарувала на день народження один біткоїн. Або взагалі без будь-якої довідки, адже це ж неконституційно, питати шановану людину, звідки в неї на 75 мільярдів крипти", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЕлений Віслюк впевнений, що основне місце його роботи - "Квартал-95"...Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1445972/1445972_900.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1445972/1445972_900.jpg
І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.
Я не люблю Зеленского, но Вы лжёте. В его декларации за 2020 год, которую он подавал в марте 2021 ничего такого нет !!!
А если речь идёт о декларации за 2019 год, которую он подавал в 2020 году, то тогда всё правильно - он стал Президентом Украины в конце мая 2019, значит с января по май получал зарплату по основному месту работы в своём Квартале или где он там числился.
Плісняві на Україну та нарід похрін.
"Намолотили" 12% Бюджета Украины.
При чём тут законопроект "О виртуальных активах" (принят в первом чтении в декабре 2020, вынесен на второе чтение на эту парламентскую сессию, т. е. по идее до июля должны рассмотреть) к "возможности продать биткоины" ??? А типа сейчас это невозможно ???
Да продавай, сколько хочешь, ибо криптовалюта - НЕ ЗАПРЕЩЕНА В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ.
Цель закона - урегулировать правовой статус объекта гражданских прав, потому что никто толком не может сказать, что это : деньги, нематериальные активы, движимое имущество, финансовые активы или ещё что-то. Соответственно, непонятно, как рассматривать судебные споры по криптовалюте, как отображать в учёте, как платить налоги, нужны и т.п.
НО ПРОДАВАТЬ МОЖНО И СЕГОДНЯ, БЕЗ ЗАКОНА. А закон нужен, потому что статус актива в серой зоне, непонятен, а значит могут быть убытки и злоупотребления, нет защиты юридической нормальной.
Да, крипта - это проблема. Из-за анонимного статуса, из-за невозможности блокировки, из-за невозможности истребования по суду (что связано с техническими особенностями этого явления). Но именно поэтому и надо постараться нормативно в определённые рамки это поставить, а не "они хотят легализовать 75 млрд. грн. чиновников". Они, эти 75 млрд. и так через систему декларирования легализованы.
Другое дело, если автор говорит о том, что к законопроекту "О виртуальных активах" есть ещё законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами" - тут надо дискутировать, правильные ли ставки налогообложения, каким образом заставить подтвердить источники получения крипты, надо ли рассматривать в качестве базы налогообложения рост курсовой стоимости . . .
Короче говоря, если по простому, кровотечение из носа не лечится наложением жгута на горло. И запретительные меры никуда криптовалюту не денут. Поэтому лучше регулировать и собирать налоги, чем загонять это в тень. Как перефразировал Виктора Гюго Степан Бандера : "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав".