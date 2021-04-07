Чиновники задекларували за 2020 рік криптоактивів на 75 млрд грн: тепер зрозуміло, чому знадобився закон про легалізацію криптовалюти, - член правління "Приватбанку" Сульжик

У разі ухвалення закону про легалізацію криптовалюти Україна може потрапити до чорного списку FATF за відмивання коштів та ухиляння від податків. Крім того, платити податки з криптовалюти будуть не 19%, як усі громадяни країни, а за рівнем амністії - 5%. Крім того, якщо чиновники вже ніби задекларували ці біткоїни, вони зможуть не платити і ці 5% податків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуку член правління "Приватбанку" Роман Сульжик.

"Я проводив багато робочих зустрічей з авторами закону про криптоактиви, які люто переконували мене у своєму щирому прагненні допомогти простому програмісту, який ще в 2010 році намайнив один біткоїн, його легально продати. Я пояснював, що це не варте того, щоб уся країна потрапила до чорного списку FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. - Ред.) за відмивання коштів та ухиляння від податків. І що потрібно у програміста питати, звідки у нього цей біткоїн, а він має це пояснити перед тим, як його легально продати. Мені у відповідь: "це антиконституційно - питати у програміста, де він взяв свій єдиний біткоїн, це ж було давно і він вже не пам'ятає". І ось вийшла статистика за 2020 рік - наші чиновники задекларували на 75 мільярдів гривень криптоактивів. 75 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ!!! Це приблизно вдвічі більше того, що платять у бюджет "Приват" і "Нафтогаз" разом узяті!" - розповів Сульжик.

"Тепер я розумію, чому простому програмісту потрібно терміново продати свій єдиний біткоїн, і чому цей закон буде ухвалено. І платити податки цей щасливий програміст буде не 19%, як усі громадяни країни, а за рівнем амністії - 5%. І до речі, юристи, підкажіть мені - за законом про амністію, якщо чиновники вже ніби задекларували ці біткоїни, вони навіть мізерні 5% податків з цих непосильною працею нажитих грошей можуть не платити? Якщо у нас у країні колись з'явиться сильне НАЗК, яке буде не тільки перевіряти відповідність правильно розставлених ком у деклараціях, а саме порівнювати вартість заявленого майна із сумою сплачених податків, то ці всі декларації стануть явкою з повинною. Ну а поки чекаємо ухвалення закону про легалізацію криптоактивів, і чергу з простих чиновників з довідками про те, як їм бабуся в далекому 2010 році подарувала на день народження один біткоїн. Або взагалі без будь-якої довідки, адже це ж неконституційно, питати шановану людину, звідки в неї на 75 мільярдів крипти", - резюмував він.





