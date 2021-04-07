Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим під час одержання $100 тис. хабаря для суддів ОАСК

Генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП під час одержання 100 тис. доларів хабаря.

Про це Венедіктова повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, нова резонансна подія. Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога - пряма дорога на лаву підсудних", - наголошує Венедіктова.

Вона нагадала, що вчора детективи і прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів під час одержання 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК.

"За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення, але вийшло "якось невдобно"", - зауважує Венедіктова.

Читайте також: Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України, - Бутусов

"В одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені чималі суми грошових коштів:

80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди);

3 мільйони 700 тисяч доларів США;

840 тисяч євро;

20 тисяч фунтів стерлінгів;

230 тисяч гривень. Коментарів нема. Вони не потрібні", - підсумувала генпрокурор.

Пізніше пресслужба НАБУ зазначила, що адвокати вже повідомлені про підозру.

"Дії осіб кваліфіковано за ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України. Повідомлення про підозру підписала генеральний прокурор", - уточнили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.