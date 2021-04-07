УКР
Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим під час одержання $100 тис. хабаря для суддів ОАСК

Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим під час одержання $100 тис. хабаря для суддів ОАСК

Генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП під час одержання 100 тис. доларів хабаря.

Про це Венедіктова повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, нова резонансна подія. Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога - пряма дорога на лаву підсудних", - наголошує Венедіктова.

Вона нагадала, що вчора детективи і прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів під час одержання 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК.

"За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення, але вийшло "якось невдобно"", - зауважує Венедіктова.

Читайте також: Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України, - Бутусов

"В одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені чималі суми грошових коштів:

80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди);

3 мільйони 700 тисяч доларів США;

840 тисяч євро;

20 тисяч фунтів стерлінгів;

230 тисяч гривень. Коментарів нема. Вони не потрібні", - підсумувала генпрокурор.

Пізніше пресслужба НАБУ зазначила, що адвокати вже повідомлені про підозру.

"Дії осіб кваліфіковано за ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України. Повідомлення про підозру підписала генеральний прокурор", - уточнили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

адвокат (950) НАБУ (5436) хабар (4776) Вовк Павло (300) Венедіктова Ірина (829) Окружний адмінсуд Києва (539) Зонтов Юрій (27)
Волку надо было подписывать и татарову.
Вон с должности, быдло харьковское!
07.04.2021 12:07 Відповісти
Вовкам арешт підпиши! І Єрмаку, Татарову, Сиірнову... Слабо?
07.04.2021 12:09 Відповісти
Рядом с подписью след от упавшей скупой генпрокурорской слезы.
07.04.2021 12:25 Відповісти
Та похрен,что он адвокат! Он зам нач СВР ! Пашуню Вовка-в буцигарню
07.04.2021 12:25 Відповісти
Веня, а 100 шекелей где?

Уже притырила, хабалка?
07.04.2021 12:50 Відповісти
Ліквідувати те зборище злочинців яке називає себе ОСКА тоді для других корупціонерів була б наука.
07.04.2021 12:51 Відповісти
Подписала, со словами "крысы позорные" , чтобы все поняли - с генпрокуроршей надо делиться!
07.04.2021 13:16 Відповісти
з яким неприхованим жалем тьотка-ідіотка в чині генпрокурора заявила про це.
тепер знову по новому вигороджувальному кругу
07.04.2021 13:33 Відповісти
И для чего, нам кредиты МВФ?Под каждым судом посадить агентов,и пусть собирают "урожаю"в казну😄.
07.04.2021 13:34 Відповісти
 
 