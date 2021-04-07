УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10485 відвідувачів онлайн
Новини
4 028 24

Рада планує запровадити податок на закордонні онлайн-курси, - "Українські студенти за свободу"

Рада планує запровадити податок на закордонні онлайн-курси, -

Зовсім скоро нардепи голосуватимуть за законопроєкт №4148, який встановлює так званий податок на Google.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила організація "Українські студенти за свободу".

"Голова податкового комітету ("слуга народу" Гетманцев. - Ред.) вніс правку до законопроєкту, згідно з якою обкладати податком будуть не лише великий закордонний бізнес, але й освітні послуги. Тобто, якщо вам подобалося проходити курси на Coursera, EdX та подібних платформах, готуйтеся: доведеться або платити більше, або й зовсім з ними попрощатися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з новим законопроєктом, проєктам, які надають доступ до знань з усього світу, доведеться реєструвати себе як платників ПДВ в Україні.

"Наразі проєкт вже пройшов перше читання. У четвер відбудеться засідання профільного комітету і якщо правки затвердять, законопроєкт винесуть на фінальне голосування у Верховну Раду. Закликаємо кожного з депутатів добре подумати, перш ніж голосувати за подібні податкові ініціативи", - додали в організації.

Також читайте: АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації

Автор: 

Google (714) ВР (15193) податки (3981) навчання (615)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Рада планирует ввести налог на зарубежные онлайн-курсы, - "Украинские студенты за свободу" - Цензор.НЕТ 6707
показати весь коментар
07.04.2021 12:12 Відповісти
+9
Они копируют дорогу придурков в Раше. Но там хотят специально построить стену от Запада, а наши идиоты?
показати весь коментар
07.04.2021 12:18 Відповісти
+8
А если Coursera не зарегистрируется в Украине как плательщик НДС то власть заблокирует доступ к курсам? Вот идиоты ))) Думаю пользователи очень быстро найдут пути этот бред обходить!
показати весь коментар
07.04.2021 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а давайте ввізний податок на депутатські люлі вітони та фенді забабахаємо...
показати весь коментар
07.04.2021 12:11 Відповісти
Рада планирует ввести налог на зарубежные онлайн-курсы, - "Украинские студенты за свободу" - Цензор.НЕТ 6707
показати весь коментар
07.04.2021 12:12 Відповісти
Чем недоволен теперь, Митенька? Ты же это к власти и привел. Забыл уже?
показати весь коментар
07.04.2021 12:14 Відповісти
Злиняй... малорос .
показати весь коментар
07.04.2021 12:18 Відповісти
Рада планирует ввести налог на зарубежные онлайн-курсы, - "Украинские студенты за свободу" - Цензор.НЕТ 3529
показати весь коментар
07.04.2021 12:13 Відповісти
А если Coursera не зарегистрируется в Украине как плательщик НДС то власть заблокирует доступ к курсам? Вот идиоты ))) Думаю пользователи очень быстро найдут пути этот бред обходить!
показати весь коментар
07.04.2021 12:14 Відповісти
Они копируют дорогу придурков в Раше. Но там хотят специально построить стену от Запада, а наши идиоты?
показати весь коментар
07.04.2021 12:18 Відповісти
А что не видно? )) Идиоты это еще легко сказано ))
показати весь коментар
07.04.2021 12:19 Відповісти
хочуть бабла.
показати весь коментар
07.04.2021 14:26 Відповісти
Рада планирует ввести налог на зарубежные онлайн-курсы, - "Украинские студенты за свободу" - Цензор.НЕТ 4978
показати весь коментар
07.04.2021 12:16 Відповісти
Да чего уж мелочится...
Даёшь налог на воздух!
показати весь коментар
07.04.2021 12:17 Відповісти
Студенты....
Один раз власть уже замахнулась на студентов,в декабре 2013-го...Чем это закончилось для власти все мы знаем..
Зеленожопых макаки не в состоянии этого осмыслить,потому что в голове у них бабки и россияу,все,поэтому и наступают на те же грабли.
Студенты это двигатель страны,а они его намеренно тормозят.
Студенты это искра революции,а в условиях нынешней тупоголово-ненасытной власти это даже не искра,это уже пламя.
Не злите студентов,потому что защищать их выйдут их родители,и что потом с вами будет одному богу известно.
показати весь коментар
07.04.2021 12:19 Відповісти
Неадекваты. Просто слова трудно подобрать.
показати весь коментар
07.04.2021 12:20 Відповісти
Учится исключительно у министра образования, который научит как тырить научные работы.
показати весь коментар
07.04.2021 12:25 Відповісти
Спочатку треба розібратися куди ті податки використовуються. Якщо вони йдуть лише на збагачення високопосадовців ,а для простого громадянина нічого не дають ,то ця влада не є легітимною ,бо служить лише собі. Для початку шановні депутати та високопосадовці сплатіть податки за вкрадене у народу майно,за маєтки побудовані за взятки , створіть людям нормальні умови для проживання в цій країні , зменшіть свої необгрунтовано високі зарплати і податкв, які сплачуються сьогодні хватить всім.
показати весь коментар
07.04.2021 12:42 Відповісти
Намагатимусь буди інтелігентним, скажу наймякше про них: лібертаріасти засрані.
показати весь коментар
07.04.2021 13:00 Відповісти
Насправді, ніякі вони не ліберали, а піонери-азарята. Розширення податкового гніту - це єдиний шлях до їхнього безтурботного панського життя в країні із зруйнованою промисловістю.
показати весь коментар
07.04.2021 13:02 Відповісти
В этой стране должны быть только феодалы и рабы. Верно идём...
Честно сказать,эти слуги только и делают,что принимают новые налоги,налоги и налоги.
показати весь коментар
07.04.2021 13:12 Відповісти
І це коли уся країна сидить в гугл-класрумі через ковід?
показати весь коментар
07.04.2021 13:15 Відповісти
Знания не должны быть доступны обывателю!
показати весь коментар
07.04.2021 13:47 Відповісти
Как обычно у них ничего не получиться, но себя дураками в очередной раз выставят. Хотя, чи то в первой...
показати весь коментар
07.04.2021 13:56 Відповісти
"Слуги" всего лишь марионетки насквозь пропитанные кремлевской агентурой.
показати весь коментар
07.04.2021 21:49 Відповісти
 
 