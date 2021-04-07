Рада планує запровадити податок на закордонні онлайн-курси, - "Українські студенти за свободу"
Зовсім скоро нардепи голосуватимуть за законопроєкт №4148, який встановлює так званий податок на Google.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила організація "Українські студенти за свободу".
"Голова податкового комітету ("слуга народу" Гетманцев. - Ред.) вніс правку до законопроєкту, згідно з якою обкладати податком будуть не лише великий закордонний бізнес, але й освітні послуги. Тобто, якщо вам подобалося проходити курси на Coursera, EdX та подібних платформах, готуйтеся: доведеться або платити більше, або й зовсім з ними попрощатися", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що згідно з новим законопроєктом, проєктам, які надають доступ до знань з усього світу, доведеться реєструвати себе як платників ПДВ в Україні.
"Наразі проєкт вже пройшов перше читання. У четвер відбудеться засідання профільного комітету і якщо правки затвердять, законопроєкт винесуть на фінальне голосування у Верховну Раду. Закликаємо кожного з депутатів добре подумати, перш ніж голосувати за подібні податкові ініціативи", - додали в організації.
Даёшь налог на воздух!
Один раз власть уже замахнулась на студентов,в декабре 2013-го...Чем это закончилось для власти все мы знаем..
Зеленожопых макаки не в состоянии этого осмыслить,потому что в голове у них бабки и россияу,все,поэтому и наступают на те же грабли.
Студенты это двигатель страны,а они его намеренно тормозят.
Студенты это искра революции,а в условиях нынешней тупоголово-ненасытной власти это даже не искра,это уже пламя.
Не злите студентов,потому что защищать их выйдут их родители,и что потом с вами будет одному богу известно.
Честно сказать,эти слуги только и делают,что принимают новые налоги,налоги и налоги.