Рада планує запровадити податок на закордонні онлайн-курси, - "Українські студенти за свободу"

Зовсім скоро нардепи голосуватимуть за законопроєкт №4148, який встановлює так званий податок на Google.

про це у Facebook повідомила організація "Українські студенти за свободу".

"Голова податкового комітету ("слуга народу" Гетманцев. - Ред.) вніс правку до законопроєкту, згідно з якою обкладати податком будуть не лише великий закордонний бізнес, але й освітні послуги. Тобто, якщо вам подобалося проходити курси на Coursera, EdX та подібних платформах, готуйтеся: доведеться або платити більше, або й зовсім з ними попрощатися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з новим законопроєктом, проєктам, які надають доступ до знань з усього світу, доведеться реєструвати себе як платників ПДВ в Україні.

"Наразі проєкт вже пройшов перше читання. У четвер відбудеться засідання профільного комітету і якщо правки затвердять, законопроєкт винесуть на фінальне голосування у Верховну Раду. Закликаємо кожного з депутатів добре подумати, перш ніж голосувати за подібні податкові ініціативи", - додали в організації.

