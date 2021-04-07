Ситуація з коронавірусом стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19, - НАН України
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19. Темпи поширення хвороби знижуються вже два тижні поспіль.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.
Повідомляється, що попри зростання показників епідемічної динаміки, рекорди за новими і летальними випадками, темпи поширення COVID-19 знижуються.
"Зростає частка давніх випадків щодня оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, які випливають з офіційної статистики", - йдеться в повідомленні.
Вчені вважають, що на користь цього твердження свідчать такі дані:
- пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів;
- кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на плато;
- абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися;
- динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою з кількістю нових випадків, представлених на дату проведення тестування.
"Тому ймовірно, що Україна зараз перебуває на початку фази плато, що є дуже невпевненим станом і може тривати декілька тижнів (по досвіду подолання осінньої хвилі)", - йдеться в прогнозі.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили про поліпшення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної зони" карантину.
При цьому в Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення проти COVID.
Як повідомлялося, 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Україні станом на 7 квітня 2021 року. В Україні зафіксована найвища смертність від COVID-19 за добу - померла 481 особа.
Згідно з даними Worldometers, за добовим приростом захворілих Україна розташовується на 7-му місці у світі і на 1-му в Європі.
Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer. Про це повідомило посольство США в Україні.
"USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування", - мовиться у повідомленні.https://ukrainian.voanews.com/a/pfizer-ukraina/5843060.html