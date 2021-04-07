Ситуація з коронавірусом стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19, - НАН України

УКР
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19. Темпи поширення хвороби знижуються вже два тижні поспіль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

Повідомляється, що попри зростання показників епідемічної динаміки, рекорди за новими і летальними випадками, темпи поширення COVID-19 знижуються.

"Зростає частка давніх випадків щодня оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, які випливають з офіційної статистики", - йдеться в повідомленні.

Вчені вважають, що на користь цього твердження свідчать такі дані:

  • пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів;
  • кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на плато;
  • абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися;
  • динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою з кількістю нових випадків, представлених на дату проведення тестування.

"Тому ймовірно, що Україна зараз перебуває на початку фази плато, що є дуже невпевненим станом і може тривати декілька тижнів (по досвіду подолання осінньої хвилі)", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили про поліпшення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної зони" карантину.

При цьому в Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення проти COVID.

Як повідомлялося, 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Україні станом на 7 квітня 2021 року. В Україні зафіксована найвища смертність від COVID-19 за добу - померла 481 особа.

Згідно з даними Worldometers, за добовим приростом захворілих Україна розташовується на 7-му місці у світі і на 1-му в Європі.

Вже було плато. Нє?
07.04.2021 12:14 Відповісти
Ситуация с корорнавирусом стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 984 .......
07.04.2021 12:15 Відповісти
в Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID, удивительно, правда? Дешевле устроить локдаун, чем закупить копеечную вакцину
07.04.2021 12:15 Відповісти
Вже під 500 смертей кожен день. Лікарні стоять забиті, в моргах не вистачає місця. Як можна повертатись до нормального життя: транспорт, школи, ресторани, буковелі без масової вакцинації груп ризика: лікарів, літніх, хворих, вчителів ???Ситуація з коронавірусом стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19, - НАН України - Цензор.НЕТ 4787
07.04.2021 13:55 Відповісти
USAID допоможе Україні підготуватися до отримання вакцини Pfizer

Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer. Про це повідомило посольство США в Україні.
"USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування", - мовиться у повідомленні.https://ukrainian.voanews.com/a/pfizer-ukraina/5843060.html
07.04.2021 12:19 Відповісти
За добу 15 з половиною інфікованих - це стабілізація?
07.04.2021 12:58 Відповісти
Як цікаво звучить слово "жопа"...
07.04.2021 13:37 Відповісти
Стабілізєц, одним словом.
07.04.2021 17:38 Відповісти
 
 