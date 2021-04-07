Політика Зеленського щодо тиску на "зелених" інвесторів веде до краху економіки, – Гончаренко

Політика президента України Володимира Зеленського та його команди щодо тиску на інвесторів у відновлювану енергетику та відмови виконувати виплати за вироблену зелену енергію в країні веде до краху економіки.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи, що в Україні вперше за 5 років НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій в розмірі 0,9 млрд доларів.

"З 2014-го по 2019-й країну заливали мільярдними інвестиціями з-за кордону. Приток іноземних інвестицій досягав 3-6 мільярдів доларів. І тільки-но до влади потрапив Зеленський (випадково) інвестори призупинились, а потім зрозуміли, що краще забиратися з України і вкладати кошти деінде", - сказав Гончаренко.

На його думку, через те, що Зеленський дозволив розставити на державні посади різних коміків, фріків, спортсменів та лобістів олігархів, які почали знищувати Україну, громадяни стають свідками краху економіки і державності.

"Ручний прем’єр президента – Денис Шмигаль постійно демонструє відразу до європейських партнерів та інвесторів, коли вони вказують на глибокі проблеми в економіці. Останньою краплею для них стала боргова криза в секторі відновлюваної енергетики", - підкреслив депутат.

Він нагадав, що саме у 2020 році влада спочатку шантажувала інвесторів боргами за зелену енергію, а потім відмовляється від зобов’язань виплатити 22 мільярди гривень боргу.

"Заплатили ж лише 4,5 мільярдів. Ну не можуть інвестори зрозуміти, як влада говорить про європейські цінності, хоча насправді робить все проти розвитку чистої енергетики. Влада йде в напрямку на знищення свого народу", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на фоні кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік становив 868,2 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив становив 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року. Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів 2020 року становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики становить 17,8 млрд грн.

Як повідомлялося, за результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у довкілля та підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні. Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт зазначає, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.