Політика Зеленського щодо тиску на "зелених" інвесторів веде до краху економіки, – Гончаренко
Політика президента України Володимира Зеленського та його команди щодо тиску на інвесторів у відновлювану енергетику та відмови виконувати виплати за вироблену зелену енергію в країні веде до краху економіки.
Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи, що в Україні вперше за 5 років НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій в розмірі 0,9 млрд доларів.
"З 2014-го по 2019-й країну заливали мільярдними інвестиціями з-за кордону. Приток іноземних інвестицій досягав 3-6 мільярдів доларів. І тільки-но до влади потрапив Зеленський (випадково) інвестори призупинились, а потім зрозуміли, що краще забиратися з України і вкладати кошти деінде", - сказав Гончаренко.
На його думку, через те, що Зеленський дозволив розставити на державні посади різних коміків, фріків, спортсменів та лобістів олігархів, які почали знищувати Україну, громадяни стають свідками краху економіки і державності.
"Ручний прем’єр президента – Денис Шмигаль постійно демонструє відразу до європейських партнерів та інвесторів, коли вони вказують на глибокі проблеми в економіці. Останньою краплею для них стала боргова криза в секторі відновлюваної енергетики", - підкреслив депутат.
Він нагадав, що саме у 2020 році влада спочатку шантажувала інвесторів боргами за зелену енергію, а потім відмовляється від зобов’язань виплатити 22 мільярди гривень боргу.
"Заплатили ж лише 4,5 мільярдів. Ну не можуть інвестори зрозуміти, як влада говорить про європейські цінності, хоча насправді робить все проти розвитку чистої енергетики. Влада йде в напрямку на знищення свого народу", - додав Гончаренко.
Нагадаємо, за інформацією НБУ, на фоні кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік становив 868,2 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив становив 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року. Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів 2020 року становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики становить 17,8 млрд грн.
Як повідомлялося, за результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у довкілля та підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні. Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.
Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт зазначає, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.
"зелену енергетику", а Бееня втирає у мізки, що вона дорога і спокійно купує російську і білоруську, ніяк не дає нам змоги відарватися від "братанів". Генерацію сонячних електростанцій і вітрових станцій вимикають як надлишок кожної неділі, бо Беня купує російську через прокладки і витягує із бюджету мільярди. На "зеленій" не вкрадеш, там двійні лічильники і без посередників. А чому вимикають і АЕС? Там сама дешева електроенергія? А тому, що використовують дурнів, а їх як виявилося 73%, для досягнення своєї мети і в них це виходить на відмінно.
Может пора решиться делать и отменить нахрен льготы для "зилёной энергетики"?
У 2017 році в Україні було прийнято «Енергетичну стратегію України», згідно з якою до 2035 року Україна планує збільшити долю відновлювальної енергетики у своєму енергобалансі до 25%. Станом на 2020 рік доля відновлювальної енергетики в Україні становить приблизно 3-4% і, схоже, що на такому рівні це зростання припиниться надовго.То в мене запитання, що європейці дурніші за "зелених", які ліплять горбатого? А куди росія буде дівати своє вугілля? Що їй закривати шахти ві всіх вигнати на вулицю? Навіщо, якщо можна підкупити халуїм і ті будуть розповідати, яка "зелена енергетика" дорога. За використання електроенергії рядовий громадянин платить в місяць до 200 грн., а за газ для опалення по 3-8 тисяч гривень і мертва тишина.
А хтось цікавився як будуються, наприклад "сонячні" електростанції? Звичайно ні. Там є квота використання іноземного оборудовання і обов'язково українського. А це означає, що працюють заводи по виготовленню свай, профілів, кріплень, кабелю, дроту, КТП, трансформаторів і т.п. З'являються робочі місця і податки в бюджет. А при закупці трішечки дешевшої російської і білоруської, ми втрачаємо більше - бо там розвиваємо заводи і нові робочі місця. Туди направляєм бюджетні кошти.
"Тут помнится на форуме уже давали ссылку про вхождение шоколадки в бизнес ахметки", то можливо Ви і праві, бо шоколадки Борі Колеснікова (Конті, АВК) дійсно входять в бізнес Ахметова, продаються у його торговій мережі "АТБ" і "Бруснічці". А ще краще проглядається входження президента в бізнес Ахметова, тільки президента Зеленського - це призначення прем"єр міністром України пана Шмигаля та інших менеджерів пана Ахметова.
Украина не банкомат.
Политика Зеленского о давлении на "зеленых" инвесторов ведет к росту экономики.
Да и сейчас некто не запрещает им демонтировать их "золоитые" ВЕС и СЕС и перевести в ЕС - это банальные металлоконструкции, это не демонтаж АЭС или ГЭС, заводы ведь без проблем перевозят в Китай и Индию, в чем проблема "зеленым инвесторам" забрать перевести свои инвестиции в ту страну где их не "бросят".
По этому проблемы "зеленых инвестаров" это их личные проблемы - что не оценили риски страны, но они всегда могут демонтировать и уехать в другую страну, а не ныть тут.
в Украине цены на Внутрішньодобовий ринок дороже чем в Румынии.
Немцы строят газовые турбины(которые быстро пускаются) и сидят на французких излишках,вырабатываемых АЭС.Последнее время в мире бум строительства мощных хранилищ энергии типа "повербанков".Только штаты ввели мощностей за год на 4 гигаватта.
Мы же тупо рассуждаем про варку водорода и биткоинов на АЭС,как будто у нас энергия нихрена ни стоит. Другими словами - на каждый киловатт солнечный должен быть киловатт маневренный.Иначе мы для инвесторов будем мудаками. И очень бедными.
И В ЭТО ВРЕМЯ читаем в перечне, подписанного в Катаре вчера ,земотлоха:
Cоглашение между UDP Renewables(бизнесмена Хмельницкого) и катарской государственной компанией Nebras Power по инвестициям в объекты "зеленой" генерации, которые планируют построить в 2021-2022 годах.
