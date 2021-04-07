УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8971 відвідувач онлайн
Новини
3 114 126

Політика Зеленського щодо тиску на "зелених" інвесторів веде до краху економіки, – Гончаренко

Політика Зеленського щодо тиску на

Політика президента України Володимира Зеленського та його команди щодо тиску на інвесторів у відновлювану енергетику та відмови виконувати виплати за вироблену зелену енергію в країні веде до краху економіки.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи, що в Україні вперше за 5 років НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій в розмірі 0,9 млрд доларів.

"З 2014-го по 2019-й країну заливали мільярдними інвестиціями з-за кордону. Приток іноземних інвестицій досягав 3-6 мільярдів доларів. І тільки-но до влади потрапив Зеленський (випадково) інвестори призупинились, а потім зрозуміли, що краще забиратися з України і вкладати кошти деінде", - сказав Гончаренко.

На його думку, через те, що Зеленський дозволив розставити на державні посади різних коміків, фріків, спортсменів та лобістів олігархів, які почали знищувати Україну, громадяни стають свідками краху економіки і державності.

"Ручний прем’єр президента – Денис Шмигаль постійно демонструє відразу до європейських партнерів та інвесторів, коли вони вказують на глибокі проблеми в економіці. Останньою краплею для них стала боргова криза в секторі відновлюваної енергетики", - підкреслив депутат.

Він нагадав, що саме у 2020 році влада спочатку шантажувала інвесторів боргами за зелену енергію, а потім відмовляється від зобов’язань виплатити 22 мільярди гривень боргу.

"Заплатили ж лише 4,5 мільярдів. Ну не можуть інвестори зрозуміти, як влада говорить про європейські цінності, хоча насправді робить все проти розвитку чистої енергетики. Влада йде в напрямку на знищення свого народу", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на фоні кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік становив 868,2 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив становив 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року. Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів 2020 року становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики становить 17,8 млрд грн.

Як повідомлялося, за результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у довкілля та підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні. Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт зазначає, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

Автор: 

інвестиції (2139) Гончаренко Олексій (494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Финансирование возобновляемой энергетики нужно немедленно прекращать. Это выбрасывание денег на ветер в и без того нищем государстве.
показати весь коментар
07.04.2021 12:21 Відповісти
+12
Лоьшка-флюгер )))
показати весь коментар
07.04.2021 12:16 Відповісти
+12
Леша нашел себе папика в виде ахметки!!!!
Когда все украинцы стонут от роста цен из за снижения производства яд электро в пользу зеленых, оно нам рассказывает о бедном притесняемом ахметке.
Шо, ахметка себе новый замок присмотрел? Или уже сыночек яхту захотел. Старая уже не в моде....
показати весь коментар
07.04.2021 12:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Яке відношення Гончаренко має до французів, норвежців, китайців, чи німців, які вклали в ці проекти мільярди під гарантії держави? А яке відношення мають до цього більше 17 тисяч простих громадян, які встановили сонячні батареї на дахи і використовують енергетику для своїх потреб, а надлишки продають? Кого Ви дурите? Як Беня і Зеля вкрадуть у простого громадянина, та ще він і не купляє в них, а сам виробляє? То ж краще оббрехати ці проекти і змусити всіх купляти енергетику у олігархів, а точніше в росії, яка із-за "зеленої енергетики" втрачає ринки збуту і робочі місця в країні (шахтарі, енергетики).
показати весь коментар
07.04.2021 14:06 Відповісти
Бред, как раз зеленая енергетика и заставляет покупать электроенергию у олигархов и росии, т.к. когда работает СЕС или ВЕС всегда должна коптить ТЕС Ахметова или росии т.к. солнышко зашло или ветер утих и СЕС и ВЕС выключилась, значит мощность сразу надо переключить на другую станцию иначе будут веерные отключения потребителей електричества от сети.
показати весь коментар
07.04.2021 17:46 Відповісти
А чому ці "інвестори" - це в більшості випадків офшорні прокладки олігархату України?
показати весь коментар
07.04.2021 12:54 Відповісти
Руська курва!
показати весь коментар
07.04.2021 12:57 Відповісти
Ну і ПЕС з ним, з цим Гончаренко!
показати весь коментар
07.04.2021 13:35 Відповісти
в смысле к краху экономики Ахметова???
показати весь коментар
07.04.2021 13:35 Відповісти
к краху економики ведет политика замещения дешевой атомной генераци украинского производсва,експортом рашистско- белоруской генерации и "ахметовской "зеленой генерацией " ,которая решила инвестировать в ограбление Украины и ее народа
показати весь коментар
07.04.2021 13:53 Відповісти
Що падло підписався на лобі для бариг...???? Кажешь Україну захищаєш..)))) ????? Пліснява..
показати весь коментар
07.04.2021 13:54 Відповісти
Зелень і Беня вбивають в мізки своїм дебілам що всі їх біди від "зеленої енергетики". Та ні, всі біди від зеленої влади. Вся Європа розвиває
"зелену енергетику", а Бееня втирає у мізки, що вона дорога і спокійно купує російську і білоруську, ніяк не дає нам змоги відарватися від "братанів". Генерацію сонячних електростанцій і вітрових станцій вимикають як надлишок кожної неділі, бо Беня купує російську через прокладки і витягує із бюджету мільярди. На "зеленій" не вкрадеш, там двійні лічильники і без посередників. А чому вимикають і АЕС? Там сама дешева електроенергія? А тому, що використовують дурнів, а їх як виявилося 73%, для досягнення своєї мети і в них це виходить на відмінно.
показати весь коментар
07.04.2021 14:01 Відповісти
сил нема сваритися з цими зеленими дебілами... Йду на 5-тий канал, там якраз розпочинається передача Романа Чайки.
показати весь коментар
07.04.2021 15:16 Відповісти
Может хватит разбираться кто исторически виноват?
Может пора решиться делать и отменить нахрен льготы для "зилёной энергетики"?
показати весь коментар
07.04.2021 14:50 Відповісти
Європейський Союз поставив собі за мету до 2030 року отримувати 32% енергії з відновлювальних джерел. Станом на 2020 рік доля відновлювальної енергетики в ЄС становить приблизно 20%.
У 2017 році в Україні було прийнято «Енергетичну стратегію України», згідно з якою до 2035 року Україна планує збільшити долю відновлювальної енергетики у своєму енергобалансі до 25%. Станом на 2020 рік доля відновлювальної енергетики в Україні становить приблизно 3-4% і, схоже, що на такому рівні це зростання припиниться надовго.То в мене запитання, що європейці дурніші за "зелених", які ліплять горбатого? А куди росія буде дівати своє вугілля? Що їй закривати шахти ві всіх вигнати на вулицю? Навіщо, якщо можна підкупити халуїм і ті будуть розповідати, яка "зелена енергетика" дорога. За використання електроенергії рядовий громадянин платить в місяць до 200 грн., а за газ для опалення по 3-8 тисяч гривень і мертва тишина.
показати весь коментар
07.04.2021 15:33 Відповісти
Вот пусть зеленщики и продают свою електроенергию в ЕС, в чем проблема? почему они полезли в Украину зная что мы на грани дефолта?
показати весь коментар
07.04.2021 17:49 Відповісти
Без питань. Поверніть інвесторам мільярди, які вклали в будівницство і розвивайте свою теплову з кацапами. Чи ви вирішили, як шулєри, гроші взяти і відморозитися? Не всі сонячні і вітрові під Ахметовим. Він почав їх будувати десь 5 років назад, а спочатку тут були інвестиції Франції, Канади, Китаю, Норвегії, Чехії, Німеччини та інших країн. Ще одне питання, чий прем'єр в Україні, від якої такої загадкової сили?
А хтось цікавився як будуються, наприклад "сонячні" електростанції? Звичайно ні. Там є квота використання іноземного оборудовання і обов'язково українського. А це означає, що працюють заводи по виготовленню свай, профілів, кріплень, кабелю, дроту, КТП, трансформаторів і т.п. З'являються робочі місця і податки в бюджет. А при закупці трішечки дешевшої російської і білоруської, ми втрачаємо більше - бо там розвиваємо заводи і нові робочі місця. Туди направляєм бюджетні кошти.
показати весь коментар
08.04.2021 10:29 Відповісти
Поверніть інвесторам мільярди - во первых кто обещал вернуть инвестиции? где это прописано?, ты вкладываешся на свой страх и риск - как это заведено в мире и никто тебе не возвращает инвестиции (я не припомню чтоб Маск требовал возврата инвестиций когда ракета у него взорвалась), во вторых кто им мешает продавать электричество со станций в Укране в ЕС?-раз по твоим словам там как классно? вперед и с песней зеленцикам строить ЛЭП на ЕС.
З'являються робочі місця- говоришь прям как Азаров, какие рабочие места?, станции уже построены все металлоконструкции давно проданы - акстись, чувак ты в каком времени живешь?
не пиши бред.
показати весь коментар
08.04.2021 15:57 Відповісти
А вот говорящая жопа шоколадного мародера рот открыла, нужно же защищать совместный бизнес вальцмана с ахметкой по грабежу украинцев через самые высокие тарифы на зеленую энергетику в Европе, ну а нам всем тарифы поднимут на электроэнергию, чтобы заплатиь этим мародерам. Впрочем порохососы все равно схавают (схавали же дерибан ЗЕМЛИ) так что зачем шоколадной банде скрывать свои интересы. Ну и сейчас начнется у порохососных истерика - вы все вретиии, это все зебилы виновны, а шоколадка святой, и все за "инвесторов" переживает.
показати весь коментар
07.04.2021 16:01 Відповісти
Олежка Войтенко написав, аби написати. Скажу Вам новину, що Порошенко не має бізнесу з генерацією, ні "зеленою", ні тепловою, ні атомною. "Зелена енергетика" розвивається в Україні, як за рахунок фінансування іноземних громадян, своїх олігархів і громадян України. Більше 17 тисяч сонячних електростанцій побудували у своїх дворах громадяни. А взаємодіє з паном Ахметовим пан Коломойський і пан Зеленський, бо тільки сьогодні вони будують найбільші сонячні і вітрові електростанції, а Беня ще і поставляє російське вугілля. Чи президент в нас ще Порошенко?
показати весь коментар
07.04.2021 16:29 Відповісти
Тут помнится на форуме уже давали ссылку про вхождение шоколадки в бизнес ахметки, так что отмазка про то, что шоколадка не доле не работает. И именно при шоколадке афера братьев клюевых по зеленому тарифу вышла на новый уровень и стала угрозой энергетической безопасности страны и работе свей энергосистемы (о чем кстати СБУ во время массовых раздач разрешений на строительство (при шоколадке) подготовило и даже выложило в открытом доступе доклад, но сывочолый хетьман решил его просто пригнорировать, гешефт есть гешефт).
показати весь коментар
07.04.2021 16:44 Відповісти
Олєжка Войтенка як завжди збрехав, запевняючи що вся інформація є у відкритому доступі. За тих, кого Ви пане написали добре знає пан Азаров (Кіля Бімба) і Янукович, бо це при ньому вони все будували і отримували і до речі все законно, хоча я дуже негативно відношуся до Януковича і Азарова. Їх перевірили і взлдовж і впоперек і десять чи навіть сотню раз і всі служби.
"Тут помнится на форуме уже давали ссылку про вхождение шоколадки в бизнес ахметки", то можливо Ви і праві, бо шоколадки Борі Колеснікова (Конті, АВК) дійсно входять в бізнес Ахметова, продаються у його торговій мережі "АТБ" і "Бруснічці". А ще краще проглядається входження президента в бізнес Ахметова, тільки президента Зеленського - це призначення прем"єр міністром України пана Шмигаля та інших менеджерів пана Ахметова.
показати весь коментар
08.04.2021 10:37 Відповісти
нехай зелёные получают за киловатт, как АЭС.
Украина не банкомат.
Политика Зеленского о давлении на "зеленых" инвесторов ведет к росту экономики.
показати весь коментар
07.04.2021 17:28 Відповісти
"Политика Зеленского о давлении на "зеленых" инвесторов ведет к росту экономики".А я з ним зовсім не погоджуюся, бо його політика венде до колапсу в енергетичній сфері і десятками сільярдними позовами через міжнародні суди до України. Є бажання зменшити суми "зеленої енергетики"? Хто проти, тільки за. Але робіть це по закону, а не по бандитські і неграмотно. Є купа варіантів і самий головний - домовитися з інвесторами і вони зроблять крок на зустріч. А "кидати" тих, хто завіз сюди кошти - то це якраз по криворожськібенєвскі.
показати весь коментар
08.04.2021 10:41 Відповісти
А "кидати" тих, хто завіз сюди кошти - инвестиции это всегда риск особенно если ты вкладываешся в государство типа Сомали к которым относится и Украина, т.н. "инвесторам" некто не запрещал вложится в Европе - почему они этого не зделали?
Да и сейчас некто не запрещает им демонтировать их "золоитые" ВЕС и СЕС и перевести в ЕС - это банальные металлоконструкции, это не демонтаж АЭС или ГЭС, заводы ведь без проблем перевозят в Китай и Индию, в чем проблема "зеленым инвесторам" забрать перевести свои инвестиции в ту страну где их не "бросят".
По этому проблемы "зеленых инвестаров" это их личные проблемы - что не оценили риски страны, но они всегда могут демонтировать и уехать в другую страну, а не ныть тут.
показати весь коментар
08.04.2021 16:10 Відповісти
https://www.oree.com.ua/ - стоимость електроенергии в Украине и ЕС,
в Украине цены на Внутрішньодобовий ринок дороже чем в Румынии.
показати весь коментар
07.04.2021 18:13 Відповісти
Такое развитие зеленой энергетики - грубейшая техническая и политическая ошибка.Проблема в том,что ее многие не осознают и никто не собирается по-серьезному исправлять.Солнечная энергетика может потеряти сотни мегаватт мощности из-за набежавшей тучки.(Про ночь я не говорю - это плановое явление.) Что делать энергосистеме - отключать потребителей?сливать воду с водохранилищ через ГЭС?нагружать тепловые блоки(нагрузить можно только блоки,которые в сети и готовы взять быстро нагрузку)?нагружать АЭС ? - так они быстро не грузятся(десятки минут),да и работают,как правило на 100 процентов своей мощности. А процесс надо разрулить за какие-то мгновения.
Немцы строят газовые турбины(которые быстро пускаются) и сидят на французких излишках,вырабатываемых АЭС.Последнее время в мире бум строительства мощных хранилищ энергии типа "повербанков".Только штаты ввели мощностей за год на 4 гигаватта.
Мы же тупо рассуждаем про варку водорода и биткоинов на АЭС,как будто у нас энергия нихрена ни стоит. Другими словами - на каждый киловатт солнечный должен быть киловатт маневренный.Иначе мы для инвесторов будем мудаками. И очень бедными.
показати весь коментар
07.04.2021 18:47 Відповісти
Зеленые промывают мозги люмпен-лохторату, рассказывая, что зеленая энергетика повышает цены пересичным))) И главный враг -ахметка со своими 15% в ней.
И В ЭТО ВРЕМЯ читаем в перечне, подписанного в Катаре вчера ,земотлоха:
Cоглашение между UDP Renewables(бизнесмена Хмельницкого) и катарской государственной компанией Nebras Power по инвестициям в объекты "зеленой" генерации, которые планируют построить в 2021-2022 годах.

Ха-ха-ха...
показати весь коментар
07.04.2021 20:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 