За добу від COVID-19 у Києві померли 45 осіб, видужали - 476, виявили 1417 нових випадків, - Кличко

Ситуація з коронавірусом у столиці погіршується. За минулу добу госпіталізовано 672 людини з діагнозом COVID-19 і підозрою на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Ситуація із захворюваністю, на жаль, погіршується. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів у Києві збільшується. Минулої доби в місті виявили 1417 інфікованих. Померли 45 людей – 25 жінок та 20 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3701 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 170 517", - првідомив Кличко.

Серед захворілих: 819 жінок віком від 18 до 91 року та 32 дівчинки від восьми місяців до 17 років. А також 528 чоловіків віком від 18 до 95 років і 38 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 45 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 183 пацієнтів з діагнозом COVID-19. А також - 489 хворих - з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто загалом у стаціонари медзакладів за добу потрапили 672 людини.

А одужали минулої доби в Києві 476 людей. Усього коронавірус подолали 108 732 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 318, у Деснянському - 228 та в Дніпровському районі - 159 випадків.

