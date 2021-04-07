Луценко про затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК: Респект НАБУ! Для справ такого масштабу Бюро і створювалося
Затримання брата глави ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова і ще одного адвоката на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК - реально успішна справа.
Про це заявив ексгенпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше з часів успішної операції НАБУ проти депутата-хабарника Розенблата можу сказати: Респект НАБУ!", - зазначив Луценко.
"Затримання при передачі хабаря брата судді Вовка (який за нової влади став ще і заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки) і виявлення 5 млн його заначки на конспіративній квартирі СЗР - реально успішна справа такого масштабу, для якого і створювалося НАБУ", - підсумував Луценко.
Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Респект конечно, но чем закончилось дело Розенблата в итоге? Отож...
Чому Ви пройшли повз самого великого хабаря в Європі готівкою? То теж НАБУ та САП
Во-первых, когда Гонтарева пришла-курс был 12, а когда ушла в17 году-26,9, ну никак не 8/28)))
Во-вторых, когда пришел Луценко в мае 2016 года --курс был 25,5, когда уходил в июле 19 го курс был 25,5----т.е.за три года не менялся, что ты посчитать не можешь?
Ну, що? Декому до сих пір не зрозуміло, хто стоїть за атаками на НАБУ та Ситника, що у КС, що у Верховній раді, Кабінеті міністрів та Офісі президента?
Хто забирає справи всупереч Закону у НАБУ?
І що стане з НАБУ, якщо його підпорядкувати Кабінету міністрів?
А Служба зовнішньої розвідки, що не бачила кого брала у свої лави, тля?
Вони там усі просякнуті наживою та хабарями
Та, чи дочекаємося ми нагород детективам НАБУ? - Маловирогідно.
ДБР іще на них справу заведе.
Высокопоставленный руководитесь внешней разведки Украины (то мы о Зонтове) не способен нормально организовать конспиративную квартиру в собственной (!) стране (!). Его банально отслеживает банальная наружка ... Разведка такая же как Зеленский президент .
Всем обращающимся. Нам нечего добавить по поводу НАБУ, ареста брата Вовка Зонтова, который служит в СВР В нормальной стране уже б сидело половина администрации президента. Но не у нас ... Мы давно писали - у нас нет внешней разведки от слова совсем. Есть генералы с виллами.