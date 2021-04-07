Луценко про затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК: Респект НАБУ! Для справ такого масштабу Бюро і створювалося

Затримання брата глави ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова і ще одного адвоката на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК - реально успішна справа.

Про це заявив ексгенпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше з часів успішної операції НАБУ проти депутата-хабарника Розенблата можу сказати: Респект НАБУ!", - зазначив Луценко.

"Затримання при передачі хабаря брата судді Вовка (який за нової влади став ще і заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки) і виявлення 5 млн його заначки на конспіративній квартирі СЗР - реально успішна справа такого масштабу, для якого і створювалося НАБУ", - підсумував Луценко.

Також читайте: Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України, - Бутусов

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.