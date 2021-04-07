УКР
Луценко про затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК: Респект НАБУ! Для справ такого масштабу Бюро і створювалося

Луценко про затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК: Респект НАБУ! Для справ такого масштабу Бюро і створювалося

Затримання брата глави ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова і ще одного адвоката на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК - реально успішна справа.

Про це заявив ексгенпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше з часів успішної операції НАБУ проти депутата-хабарника Розенблата можу сказати: Респект НАБУ!", - зазначив Луценко.

"Затримання при передачі хабаря брата судді Вовка (який за нової влади став ще і заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки) і виявлення 5 млн його заначки на конспіративній квартирі СЗР - реально успішна справа такого масштабу, для якого і створювалося НАБУ", - підсумував Луценко.

Також читайте: Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України, - Бутусов

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

хабар (4776) Луценко Юрій (3448) Вовк Павло (300) Розенблат Борислав (189) Окружний адмінсуд Києва (539) Зонтов Юрій (27)
Топ коментарі
+11
Перелік досягнень в студію
07.04.2021 12:53 Відповісти
+8
"Впервые со времен успешной операции НАБУ против депутата-взяточника Розенблата могу сказать : Респект НАБУ!"Источник: https://censor.net/ru/n3258196

Респект конечно, но чем закончилось дело Розенблата в итоге? Отож...
07.04.2021 12:25 Відповісти
+8
респект ,конечно. Теперь попробуйте его покарать адекватно содеянному,а не отпустить с извинениями,как обычно
07.04.2021 12:53 Відповісти
07.04.2021 12:25 Відповісти
суд іде, поцікався.
07.04.2021 12:43 Відповісти
Ой, та таких розенблатів НАБУ уже взяло не одного, у же сидять.
Чому Ви пройшли повз самого великого хабаря в Європі готівкою? То теж НАБУ та САП
07.04.2021 14:02 Відповісти
О,вылезло!
07.04.2021 12:27 Відповісти
Він занервував ..Наступний екс-генплокулол..
07.04.2021 13:26 Відповісти
а хто така Вовка Зонтова?
07.04.2021 12:30 Відповісти
ну, припустимо, вона юрка, але брат Вовків.
07.04.2021 12:46 Відповісти
Брат судьи Вовка - Зонтов. Кого задержали - Зонтова. Хотя, думаю,что Вы и сами все понимаете. Не наприкалывались еще? Сделаете всех вместе?
07.04.2021 12:53 Відповісти
штірліц....
07.04.2021 13:12 Відповісти
Вискочив Пилип з конопель!
07.04.2021 12:42 Відповісти
тільки кончені зебіли можуть знецінювати досягнення Юри Луценка на посту Генпрокурора.
07.04.2021 12:44 Відповісти
Перелік досягнень в студію
07.04.2021 12:53 Відповісти
і щe плюс досягnennя коли було у мєnтаx....
07.04.2021 13:13 Відповісти
Частково https://nv.ua/ukr/ukraine/events/lutsenko-rozpoviv-nv-pro-svoji-dosjahnennja-ta-provali-na-postu-henprokurora-2444537.html тут
07.04.2021 14:06 Відповісти
Кум безальтернативного гетьмана - чем не досягнення?
07.04.2021 14:31 Відповісти
Вообще-то за время работы Луценко генпрокурором (меньше 3 лет), было возвращено в казну около 4 миллиардов баксов---ни у одного генпрокурора в Украине ни до , ни после)) таких результатов НЕ БЫЛО!
07.04.2021 20:29 Відповісти
Лично перечитывал. Или по телевизору сказали? Доллар с 8 до 28 при Гонтаревой упал. Сам видел на своей жизни почувствовал. А говорить они умеют.
07.04.2021 20:49 Відповісти
Ну нельзя же быть таким тупым и брехливым, прямо как бубочка!
Во-первых, когда Гонтарева пришла-курс был 12, а когда ушла в17 году-26,9, ну никак не 8/28)))
Во-вторых, когда пришел Луценко в мае 2016 года --курс был 25,5, когда уходил в июле 19 го курс был 25,5----т.е.за три года не менялся, что ты посчитать не можешь?
07.04.2021 22:38 Відповісти
Забыл он еще главментом был)))
07.04.2021 13:15 Відповісти
Ага тебе все зебилы помним алкаша как же и его работу плокулолом.кум шоколадного
07.04.2021 15:47 Відповісти
Ахахахахахахахахахааххаахахахахахах
07.04.2021 16:48 Відповісти
Літакі лєтять, будєм всєх бамбіть...
07.04.2021 12:48 Відповісти
07.04.2021 12:53 Відповісти
А карать будет суд
07.04.2021 13:06 Відповісти
Надеюсь что карать будет Антикоррупционный суд, тогда и будет толк.
07.04.2021 13:53 Відповісти
Якщо справу не заберуть. Справу про $6 млн забрали, Татарова теж
07.04.2021 14:08 Відповісти
когда зеленые чмыри заведут уголовное дело на шекельного преступника зонтова - по совместительству вовка???когда приведут примусово(притащат за ноги) на суд??
показати весь коментар
розкажeтe коли сядуть із повnим коnфіскатом ті вовки брати...- югік, чи тобі цього ne зnaти як всe зливаeться....
07.04.2021 13:11 Відповісти
Це продажне *мо краще б мовчало. Скільки справ він злив "за хорошу" подяку - і порахувати неможливо.
07.04.2021 13:45 Відповісти
СЛАВА НАБУ

Ну, що? Декому до сих пір не зрозуміло, хто стоїть за атаками на НАБУ та Ситника, що у КС, що у Верховній раді, Кабінеті міністрів та Офісі президента?
Хто забирає справи всупереч Закону у НАБУ?
І що стане з НАБУ, якщо його підпорядкувати Кабінету міністрів?
А Служба зовнішньої розвідки, що не бачила кого брала у свої лави, тля?
Вони там усі просякнуті наживою та хабарями
Та, чи дочекаємося ми нагород детективам НАБУ? - Маловирогідно.

ДБР іще на них справу заведе.
07.04.2021 13:59 Відповісти
ЭТО ТЕБЕ НЕ МЕЛОЧЬ ПО КАРМАНАМ ТЫРИТЬ....
07.04.2021 13:59 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1379739471168561152 1 ч

Высокопоставленный руководитесь внешней разведки Украины (то мы о Зонтове) не способен нормально организовать конспиративную квартиру в собственной (!) стране (!). Его банально отслеживает банальная наружка ... Разведка такая же как Зеленский президент .
Всем обращающимся. Нам нечего добавить по поводу НАБУ, ареста брата Вовка Зонтова, который служит в СВР В нормальной стране уже б сидело половина администрации президента. Но не у нас ... Мы давно писали - у нас нет внешней разведки от слова совсем. Есть генералы с виллами.
07.04.2021 14:19 Відповісти
каГтаве чмо, тебе тут ще не хватало з твоїми коментаГями. Що жаба даве, що мало кваГтиГ зтиГив коли був на посадах?
07.04.2021 15:10 Відповісти
Юга, з тебе такий генпрокурор, як зеленський президент. Склад злочину був би закінчений, якби адвокати передали ті гроші суддям, а так як не передали, а були затримані, то і складу злочину нема. В хабарництво Юга, спеціальний суб'єкт-посадова особа.
07.04.2021 15:37 Відповісти
Не мечите бисер перед пьющим экс-генпрокурором))
07.04.2021 16:49 Відповісти
штирлиц спалился.
07.04.2021 17:26 Відповісти
Этот генпрокурор луценко раскрыл секретных агентов набу, чем сорвал несколько готовившихся операций. Такого предатальства ещё никто не видел
07.04.2021 18:29 Відповісти
Какая же импотентная зе-власть. Немогут закрыть этого картавого алкаша. Тварь и лицимер пришёл на крови людей вместе со своим кумом, и что зделал. Ни фига! Сколько топ корупционеров посадил? Ноль! Один Насиров с плюшивым одеялом чего стоил. Ненавижу!
07.04.2021 20:57 Відповісти
 
 